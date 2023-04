L'agence de notation S&P Global a revu à la hausse ses perspectives pour la note de crédit souveraine de la Grande-Bretagne vendredi, supprimant l'étiquette "négative" qu'elle avait apposée après le "mini-budget" de septembre sous la direction du premier ministre de l'époque, Liz Truss.

"La décision du gouvernement d'abandonner la plupart des mesures budgétaires non financées proposées en septembre 2022 a renforcé les perspectives budgétaires du Royaume-Uni", a déclaré S&P.

S&P a maintenu sa note AA pour la dette du gouvernement britannique et a désormais une perspective "stable" pour la note.

Sous la direction du Premier ministre Rishi Sunak, le gouvernement britannique est revenu sur la plupart des mesures prises par Mme Truss, qui ont déclenché l'an dernier une panique sur les marchés obligataires, obligeant la Banque d'Angleterre à intervenir en achetant d'urgence des obligations pour plusieurs milliards de livres sterling.

La baisse des prix de l'énergie a amélioré les perspectives économiques de la Grande-Bretagne, le Fonds monétaire international ayant revu ses prévisions à la hausse la semaine dernière, bien que la compression des dépenses de consommation due à la persistance d'une inflation élevée signifie que le FMI prévoit toujours que l'économie britannique se contractera de 0,3 % en 2023.

S&P a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la production économique britannique baisse de 0,5 % cette année avant de croître en moyenne de 1,6 % par an entre 2024 et 2026.

"Les risques économiques à court terme ont diminué. Cela dit, nous prévoyons que la croissance à moyen terme sera inférieure aux moyennes historiques". "La situation économique reste fragile.

S&P a également salué l'accord conclu en février entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne sur les arrangements commerciaux pour la province britannique d'Irlande du Nord, qui est restée soumise aux règles de l'UE depuis le Brexit en raison de sa frontière ouverte avec l'Irlande.

"Bien qu'il soit peu probable que l'effet économique direct à court terme soit significatif, l'accord pourrait finalement contribuer à améliorer les relations entre le Royaume-Uni et l'UE et, à son tour, être de bon augure pour le commerce britannique avec l'UE et l'activité d'investissement connexe", a déclaré S&P.