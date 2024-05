La societe sud-africaine Woolworths s'attend a ce que ses benefices annuels soient inferieurs de plus de 20 % a ceux de l'annee precedente, en partie a cause de la vente de son entreprise David Jones et de la reduction des depenses discretionnaires des consommateurs, a declare le detaillant jeudi.

Woolworths, qui opere egalement en Australie, a declare que les conditions commerciales au cours du second semestre ont ete plus difficiles que prevu pour ses activites dans le secteur de l'habillement. (Reportage d'Aby Jose Koilparambil a Bengaluru ; Redaction de Nivedita Bhattacharjee)