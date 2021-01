S'adaptant à la nouvelle normalité, Karma Shala Yoga offre à sa communauté de yoga un milieu virtuel

MONT TREMBLANT, Québec, 13 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’an dernier à cette époque, Karma Shala Online n’existait pas. Lorsque la crise de la pandémie a frappé le Canada, ce studio de yoga bilingue populaire a réagi rapidement pour s’adapter à la situation. Le but était de créer une expérience en ligne inégalée. « Lorsque nous avons dû interrompre nos cours en mars dernier, nous avons d’abord été étonnés et ébranlés. Mais, nous nous sommes aussitôt remis au travail en nous adaptant à notre nouvelle réalité et en créant la meilleure expérience de yoga en ligne possible », déclare Melisande Turpin, copropriétaire de Karma Shala Yoga.



« Le yoga en ligne n’est certainement pas nouveau, mais nous nous sommes demandés, ainsi qu’à nos clients, ce que nous pouvions faire pour créer une expérience novatrice, unique et palpitante. Nous voulions que l’expérience en ligne soit un reflet de tout qui se passe dans notre studio », ajoute Mme Turpin.

Karma Shala Online a été lancé en septembre. Ce volet en ligne propose les services habituels tels que les cours sur demande et en direct, tout en incorporant des éléments uniques comme des événements virtuels interactifs et des séances virtuelles de questions-réponses. « Il était essentiel de créer une plateforme qui permet aux clients d’interagir avec nous et entre eux. »

Alors que la pandémie se poursuivait, Karma Shala Yoga a reconnu qu’il était de plus en plus important d’offrir un contenu interactif et en direct. « Je suis très enchantée par la qualité de nos cours en direct, car les clients ont l’impression que les professeures sont avec eux dans leur salon. En plus des événements virtuels et des séances de questions-réponses en direct, nous continuons à diffuser quotidiennement des cours en ligne. Alors que tout le monde fait sa part et reste à la maison pendant cette pandémie, il est très important pour nos clients et clientes de poursuivre leur pratique de yoga et d’échanger avec d’autres membres de leur communauté de yoga. »

Karma Shala Yoga est un modèle d’entreprise qui a su s’adapter à la nouvelle réalité. L’entreprise offre une expérience en ligne que les clients peuvent apprécier dans le confort de leur foyer. Pour faire l’expérience du yoga en ligne, nous vous invitons à visiter le site online.karmashala.ca.



Karma Shala Yoga Inc, https://www.karmashala.ca/ est un studio de yoga assorti d’un volet de yoga en ligne, établi à Mont-Tremblant, au Québec. Le studio a été fondé en 2015 et, depuis, est reconnu comme l’un des grands studios de la province, accueillant chaque année des milliers de clients canadiens et internationaux. Le studio a lancé son volet de yoga en ligne, Karma Shala Online, en septembre 2020, https://online.karmashala.ca/

Melisande Turpin

Karma Shala Yoga Inc.

819-635-4611

mel@karmashala.ca