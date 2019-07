S'il était Premier ministre, Johnson n'interviendrait pas en Iran

LONDRES, 15 juillet (Reuters) - Boris Johnson, donné favori à la succession de Theresa May, a déclaré lundi qu'il ne soutiendrait pas une intervention militaire contre l'Iran si les Etats-Unis décidaient d'en conduire une.

"Si j'étais Premier ministre, est-ce que je soutiendrais une action militaire contre l'Iran ? La réponse est non", a-t-il déclaré lors d'un débat organisé par le quotidien The Sun et TalkRadio.

Un an jour pour jour après le retrait américain qui a ouvert la voie au rétablissement et au durcissement des sanctions, l'Iran a commencé le 8 mai à s'affranchir des engagements pris dans le cadre de l'accord de Vienne, ce qui exacerbé les tensions entre Téhéran et Washington et laisse craindre le déclenchement d'un conflit régional.

(William James, Nicolas Delame pour le service français)