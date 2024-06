Les résistants du Myanmar ont réalisé des percées décisives l'année dernière en s'appuyant sur une flotte de drones dispersée dans les batailles contre l'une des armées les plus redoutées d'Asie du Sud-Est.

Mais à mesure que la guerre civile se poursuit, les rebelles trouvent de plus en plus souvent leurs armes familières - des drones commerciaux de fabrication chinoise modifiés pour transporter des armes - entre les mains peu familières de la junte au pouvoir dans le pays, selon sept personnes au fait de la question. "La bataille est en train de changer car les drones sont utilisés par les deux camps", a déclaré un combattant rebelle de 31 ans dans le sud-est du pays, se présentant sous le nom de guerre de Ta Yoke Gyi. Selon lui, la junte a commencé à utiliser des drones armés pour attaquer les rebelles au début de l'année et son unité a récemment abattu un drone qu'elle a identifié comme étant chinois en raison de ses composants et qui avait été modifié pour le combat. Deux combattants rebelles dans d'autres régions du Myanmar ont également décrit à Reuters des escarmouches similaires.

L'agence de presse a interrogé quatre combattants de la résistance, deux analystes et un fonctionnaire d'un pays de la région qui suit le conflit. Ils ont décrit pour la première fois les détails de l'utilisation par la junte de drones fabriqués en Chine et bricolés pour transporter des explosifs. Certains d'entre eux ont parlé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de la question.

Certains résistants ont été blessés par les drones de la junte, a déclaré Ta Yoke Gyi. "Ils sont devenus plus habiles à les utiliser.

La junte a commencé à acheter des milliers de drones commerciaux chinois au début de l'année, qu'elle modifie pour les armer de munitions fabriquées localement, a déclaré Min Zaw Oo, directeur exécutif du groupe de réflexion Myanmar Institute for Peace and Security (Institut du Myanmar pour la paix et la sécurité).

Il a déclaré avoir obtenu des informations sur les drones de la junte auprès de responsables militaires et de personnes ayant des connaissances en matière de production d'armes. Un porte-parole de la junte n'a pas répondu aux appels demandant des commentaires. L'armée n'a pas parlé publiquement de son utilisation récente des drones. Le chef du régime, Min Aung Hlaing, a déclaré l'année dernière que les rebelles avaient largué plus de 25 000 bombes à l'aide de drones au cours d'une grande offensive menée en octobre contre des postes militaires, dont certains ont dû être abandonnés.

En réponse à une question de Reuters, le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Lin Jian, a déclaré : "La Chine a toujours adopté une attitude prudente et responsable dans l'exportation de produits militaires et de biens à double usage. Un porte-parole du gouvernement fantôme d'unité nationale, qui fait partie de la résistance anti-junte, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'armée du Myanmar a également commandé environ 12 drones CH-3 armés à la Chine vers 2013, selon une estimation de la base de données sur les transferts d'armes de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Mais la junte n'utilise pas ces appareils lors des offensives, préférant déployer des drones commerciaux multirotors - dont certains conçus pour l'agriculture - lors des dernières sorties, ont indiqué les membres de la résistance.

Quatre combattants rebelles ont déclaré à Reuters qu'ils n'avaient vu qu'une poignée de drones de la junte à la fois sur la ligne de front au cours des derniers mois, ce qui suggère que l'armée n'a pas déployé tous les appareils nouvellement acquis.

Reuters n'a pas pu établir de manière indépendante pourquoi les CH-3 n'étaient pas utilisés pour des opérations offensives ou pourquoi la junte ne semble pas s'être engagée dans un déploiement massif des drones commerciaux fabriqués en Chine. Plus de trois ans après le coup d'État de l'aube qui a brusquement mis fin à la tentative de démocratie civile au Myanmar, la junte est au plus bas, ayant perdu de vastes territoires au profit d'une opposition composée de nouveaux groupes armés et d'armées ethniques établies.

Bien qu'il soit difficile de prédire la trajectoire de la guerre civile dans les mois à venir, la résistance semble avoir perdu son avantage initial d'être la principale force de combat utilisant des drones, a déclaré Min Zaw Oo, de l'Institut du Myanmar, un point de vue soutenu par un autre analyste et Ta Yoke Gyi.

INSTRUCTIONS D'INSTAGRAM Les drones commerciaux ont changé la donne pendant le conflit en cours en Ukraine, lorsque les forces de Kiev les ont utilisés pour constituer rapidement de grandes flottes déployées sur le champ de bataille. Au Myanmar, Ta Yoke Gyi ne pensait pas aux armes jusqu'à il y a quelques années. Avant que la junte ne renverse le gouvernement élu du prix Nobel Aung San Suu Kyi en 2021, il était chauffeur de bus longue distance.

Furieux de la répression par la junte des manifestations qui ont suivi, Ta Yoke Gyi s'est joint à des milliers d'autres jeunes pour prendre les armes contre l'armée.

Il dirige aujourd'hui une unité appelée Angry Bird Drone Rangers, qui fait partie d'une force rebelle ayant commencé à déployer de petits drones fabriqués par la société chinoise DJI pour des missions de reconnaissance peu après le coup d'État.

DJI n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'unité a ensuite construit des drones plus grands qu'elle a modifiés pour transporter des bombes fabriquées dans le pays, en utilisant des instructions glanées auprès d'experts sur TikTok, Instagram et YouTube.

"Nous avons acheté les composants pièce par pièce et avons commencé à tester les drones pendant quatre à cinq mois", a déclaré Ta Yoke Gyi.

Les trois autres membres de la résistance ont décrit des méthodes similaires pour construire des drones armés de plus grande taille. Plusieurs composants de ces drones sont disponibles sur des plateformes régionales de commerce électronique, selon une étude des sites web réalisée par Reuters.

Les rebelles utilisent les drones pour repérer les positions de la junte, avant de les envoyer dans des missions de bombardement suivies d'assauts au sol, ont déclaré les quatre personnes.

Jusqu'à récemment, la junte du Myanmar s'appuyait sur l'artillerie et le soutien aérien conventionnel pour conserver les avant-postes stratégiques dans les zones frontalières, où se déroulent les combats les plus sanglants, a déclaré Min Zaw Oo.

Des troupes supplémentaires ont été envoyées en urgence lorsque cela s'avérait nécessaire, mais la junte ne disposait pas de forces de réserve suffisantes pour renforcer ses positions sur les multiples lignes de front. Les essaims de drones rebelles ont mis hors d'état de nuire les positions d'artillerie et les troupes terrestres de la résistance ont coupé les bases militaires voisines, a déclaré l'analyste, qui a précédemment travaillé sur des négociations de cessez-le-feu impliquant l'armée et les armées ethniques.

La démonstration la plus significative de la guerre des drones rebelles a eu lieu lors de l'opération 1027, une offensive majeure menée par une alliance de trois armées ethniques en octobre dernier, selon deux analystes.

Les combattants de l'alliance rebelle des Trois Frères "ont simplement envoyé vague après vague après vague de drones pour larguer des explosifs sur ces bases", a déclaré Morgan Michaels, expert du Myanmar au sein du groupe de réflexion International Institute for Strategic Studies (Institut international d'études stratégiques).

Mais dans les mois qui ont suivi, la résistance a commencé à être attaquée par les drones de la junte.

"Je pense que l'opération 1027 et la façon dont les drones ont été utilisés contre le régime ont été un signal d'alarme", a déclaré M. Michaels, qui suit de près le champ de bataille. "Aujourd'hui, il semble qu'ils soient en train d'étendre considérablement leur utilisation des drones à des fins offensives.

Deux combattants de la résistance ont déclaré à Reuters qu'ils avaient abattu des drones qui semblaient avoir été conçus à l'origine pour la pulvérisation des cultures. L'un d'eux, basé dans l'est du Myanmar, a déclaré qu'un drone abattu par son unité portait l'inscription "Boying" en anglais.

La société chinoise Boying, qui fabrique des contrôleurs de vol pour les drones principalement utilisés dans l'agriculture, s'est refusée à tout commentaire.

L'expansion de la flotte de drones est bien accueillie par les forces démoralisées de la junte, qui comptent désormais sur la conscription pour reconstituer les bataillons de première ligne en perte de vitesse, a déclaré Min Zaw Oo.

Comme l'armée prend le temps de se recycler et de se rééquiper, elle maintiendra probablement une position défensive, a-t-il ajouté. "Mais en même temps, elle harcèlera les positions de l'opposition à l'aide de drones.