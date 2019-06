S'inspirer des transaction d'initiés pour investir 2 03/06/2019 | 10:00 Envoyer par e-mail :

Dans cette vidéo, nous vous expliquons ce qu'est l'asymétrie d'information en prenant pour exemple le marché des voitures d'occasion. Nous allons ensuite appliquer ce concept aux transactions d'initiés et voir comment nous pouvons les utiliser pour investir. Trader puis manager dans des banques d'investissement et banques privées à Paris, Londres et Genève, Xavier décrypte les marchés financiers et l'économie.

vosges88 Comme toutes vos publications, concises et précises!!!!!!