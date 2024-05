La Chine confirme son réveil

Pendant que les places boursières américaines hésitent, la Chine confirme son embellie et les banques centrales brésilienne et britannique sont de sortie. Pour l'Ascension, je vais dresser un bilan des résultats publiés par les entreprises, qui n'ont pas pris la même pente en Europe et aux Etats-Unis au cours du 1er trimestre.