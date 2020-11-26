SAINT-GOBAIN - COMPTE TENU DE LA CROISSANCE DES VENTES ET DES RÉSULTATS AU T3, AINSI QUE D'UN BON DÉBUT DE T4 , LE REX DU GROUPE AU 2ND SEMESTRE 2020 SERA EN PROGRESSION À STRUCTURE ET TAUX DE CHANGE COMPARABLES PAR RAPPORT AU 2ND SEMESTRE 2019
26/11/2020 | 18:06
SAINT-GOBAIN - COMPTE TENU DE LA CROISSANCE DES VENTES ET DES RÉSULTATS AU T3, AINSI QUE D'UN BON DÉBUT DE T4 , LE REX DU GROUPE AU 2ND SEMESTRE 2020 SERA EN PROGRESSION À STRUCTURE ET TAUX DE CHANGE COMPARABLES PAR RAPPORT AU 2ND SEMESTRE 2019