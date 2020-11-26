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SAINT-GOBAIN - COMPTE TENU DE LA CROISSANCE DES VENTES ET DES RÉSULTATS AU T3, AINSI QUE D'UN BON DÉBUT DE T4 , LE REX DU GROUPE AU 2ND SEMESTRE 2020 SERA EN PROGRESSION À STRUCTURE ET TAUX DE  CHANGE COMPARABLES PAR RAPPORT AU 2ND SEMESTRE 2019

26/11/2020 | 18:06
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SAINT-GOBAIN - COMPTE TENU DE LA CROISSANCE DES VENTES ET DES RÉSULTATS AU T3, AINSI QUE D'UN BON DÉBUT DE T4 , LE REX DU GROUPE AU 2ND SEMESTRE 2020 SERA EN PROGRESSION À STRUCTURE ET TAUX DE  CHANGE COMPARABLES PAR RAPPORT AU 2ND SEMESTRE 2019


© Reuters 2020
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