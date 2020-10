SAINT-GOBAIN: Jefferies relève ses anticipations de bénéfice d'exploitation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies apprécie la publication du troisième trimestre, notamment la croissance des ventes, lui qui s'attendait à un repli de 3,2% à structure et change comparables (SCC), et a maintenu sa recommandation sur le titre du français à Conserver, avec un objectif de cours de 36 euros. Le broker salue également la révision à la hausse de l'objectif de résultat d'exploitation au second semestre, désormais attendu au-dessus de 1,752 milliard d'euros, contre au-dessus de 827 millions auparavant.Par conséquent, Jefferies a augmenté ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'année fiscale 2020 de 14,5%. L'analyste précise que ses prévisions pour le quatrième trimestre de l'année 2020 reflètent un léger ralentissement séquentiel (+1,1% des ventes) mais une marge d'exploitation de 9,2% pour le second semestre (contre 4,7% au premier semestre 2020 et 8,4% au deuxième semestre 2019.Enfin, le broker ajoute que pour atteindre une marge opérationnelle de 8,7%, Saint-Gobain devra non seulement retrouver les niveaux de vente de 2018, mais aussi se séparer d'actifs à plus faible marge, telles que la distribution en France et au Royaume-Uni ou la déconsolidation de l'activité française des tuyaux en fonte.