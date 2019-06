SAINT-GOBAIN : Morgan Stanley dégrade à Performance en ligne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Morgan Stanley passe de Surperformance à Performance en ligne sur Saint-Gobain et abaisse son objectif de cours de 39,20 à 37,50 euros. Selon le bureau d’analyses, le groupe est exposé à des marchés finaux attrayants et sa restructuration organisationnelle soutient l'expansion de ses marges. Cependant, « notre analyse montre que la gestion active de son portefeuille a un bilan mitigé et que la mauvaise conversion des liquidités constitue un obstacle à la revalorisation », a commenté Morgan Stanley.