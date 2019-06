SALON-JetBlue convertit une commande de 13 avions en A321XLR

(Actualisé avec commande de JetBlue à Airbus)

PARIS, 20 juin (Reuters) - Les principales commandes annoncées par Airbus et Boeing au Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace, qui se tient au Bourget du 17 au 23 juin:

AIRBUS

* JetBlue, compagnie américaine à bas coûts, a converti une commande de 13 exemplaires d'A321neo en A321XLR et a converti 10 options sur des A220-300 en commandes fermes.

* Flynas, première compagnie aérienne à bas coûts saoudienne, a signé jeudi un protocole d'accord portant sur l'achat de 10 A321XLR. Le transporteur va également convertir une commande existante de 10 A320neo en A321neo

* American Airlines s'est mis d'accord avec Airbus pour commander 50 A321XLR, a annoncé mercredi l'avionneur européen, confirmant des informations de Reuters. L'accord d'achat prévoir la conversion de 30 commandes existantes d'A321neo en A321XLR ainsi que 20 commandes supplémentaires de cet appareil.

* Indigo Partners, fonds d'investissement américain spécialisé dans le transport aérien, a passé commande mercredi de 50 A321XLR pour trois des compagnies dans lesquelles il possède des participations majoritaires. Le montant de cette commande n'a pas été précisé.

* Accipiter, loueur d'avion basé en Irlande, a signé un accord pour l'acquisition de 20 A320neo. La commande a été finalisée en mars et figurait sans nom d'acquéreur dans le carnet de commandes d'Airbus.

* La compagnie taïwanaise China Airlines a signé mercredi un protocole d'accord pour l'achat de 11 A321neo et de 14 autres en leasing.

* Qantas Airways a commandé mercredi 10 A321XLR, pour un montant estimé à 1,3 milliard de dollars, selon les prix catalogue, et va convertir une commande précédente de 26 appareils en ce nouveau modèle.

* Atlantic Airways a passé commande mardi de deux A320neo.

* Delta Air Lines a commandé cinq A220 supplémentaires, ce qui porte à 95 le nombre d'exemplaires de ce modèle, issu du programme CSeries de Bombardier, commandés par la compagnie américaine.

* Saudi Arabian Airlines a décidé de porter de 35 à 100 appareils maximum, dont 35 en option, sa commande d'avions de la famille A320neo. Sur les 65 commandes fermes de la compagnie, 15 portent sur le nouvel A321XLR.

* IAG, maison mère entre autres d'Iberia et d'Aer Lingus, a annoncé mardi passer commande de huit A321XLR pour la compagnie espagnole et de six pour la compagnie irlandaise, et poser des options pour 14 avions supplémentaires.

* La compagnie philippine Cebu a annoncé mardi commander 16 A330neo livrables en 2021, 10 A321XLR livrables en 2024 et cinq A320neo, ainsi qu'une option pour 10 A321neo supplémentaires. Sur la base des prix catalogue, la commande représente environ six milliards de dollars (5,4 milliards d'euros) hors option.

* AirAsia a annoncé mardi avoir décidé que sa commande de 253 A320neo allait être convertie en A321neo.

* Le loueur Air Lease Corp (ALC) a signé lundi des lettres d'intention pour 100 avions, dont 50 A220-300, 27 A321neo XLR et 23 A321neo, représentant 11 milliards de dollars aux prix catalogue.

* Virgin Atlantic a commandé lundi 14 A330neo pour 4,1 milliards de dollars aux prix catalogue et a posé une option pour six appareils supplémentaires.

* La compagnie libanaise Middle East Airlines a commandé lundi quatre A321XLR pour plus de 500 millions de dollars aux prix catalogue.

BOEING

* IAG a signé mardi une lettre d'intention portant sur la commande de 200 Boeing 737 MAX, interdit de vol à travers le monde après deux catastrophes aériennes en octobre et en mars. Le montant total de la commande dépasse 24 milliards de dollars aux prix catalogue.

* Korean Air s'est engagé mardi à commander 20 Dreamliner 787 - ce qui représente, avec 10 787-10 et 10 787-9, une valeur de contrat de 6,3 milliards de dollars sur la base des prix catalogue. Le transporteur sud-coréen a également signé un accord portant sur la location de 10 autres de ces appareils.

* GE Capital Aviation Services (Gecas), filiale de leasing d'avions de ligne de General Electric, a exercé lundi ses droits d'achat pour 10 737-800 convertis en avions cargo pour 1,1 milliard de dollars aux prix catalogue, et posé des droits d'achat pour 15 exemplaires supplémentaires. (Service Entreprises)