SALTO : L'AUTORITE DE LA CONCURRENCE AUTORISE LE PROJET DE PLATEFORME DES GROUPES FRANCE TELEVISIONS, M6 ET TF1

Suite à l’avis favorable du CSA en date du 17 juillet dernier et l’autorisation rendue ce jour par l’Autorité de la concurrence, les Groupes TF1, M6 et France Télévisions annoncent que l’entreprise commune Salto va pouvoir démarrer son activité. Le lancement de l’offre commerciale de Salto est prévu au premier trimestre 2020.

Ce projet sera développé dans le respect des engagements pris auprès de l’Autorité de la concurrence.

Le lancement de SALTO constituera une avancée majeure pour le secteur audiovisuel français, qui fait face à la concurrence frontale des plateformes internationales. Avec SALTO, les Groupes France Télévisions, M6 et TF1 conjugueront en effet leurs forces et proposeront une réponse locale ambitieuse aux nouvelles attentes du public, tout en renforçant davantage encore leur participation active à la création française et européenne.

Pour Delphine Ernotte Cunci, Présidente Directrice Générale de France Télévisions : « Avec l’autorisation de SALTO, nous pouvons enfin constituer cette équipe de France de l’audiovisuel que j’appelais de mes vœux. Le lancement de la plateforme nous donnera très prochainement les moyens de jouer sur notre territoire, face aux acteurs internationaux. Et la création française et européenne trouvera ainsi un nouveau moyen de rencontrer son public. »

Pour Gilles Pélisson, Président Directeur Général du Groupe TF1 : « Je me réjouis de la concrétisation de ce projet qui incarne une nouvelle ambition pour l’audiovisuel français. La décision de l’Autorité de la concurrence est un signal très positif, car elle démontre la prise de conscience des Autorités de la nécessité de soutenir et d’accompagner les acteurs du secteur dans les évolutions innovantes nécessaires pour faire face aux nouveaux enjeux. »

Pour Nicolas de Tavernost, Président du Directoire du Groupe M6 : Cette décision nous donne enfin l’opportunité de développer, ensemble, une offre et une plateforme en phase avec l’évolution de certains usages. Les chaînes de nos groupes sont appréciées des Français, nos contenus sont attractifs et notre technologie est très avancée : autant de raisons de se réjouir du lancement prochain d’une offre commune et ambitieuse comme SALTO.

A propos du Groupe TF1

Le Groupe TF1 est un groupe audiovisuel privé de télévision français diffusant cinq chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 SERIES FILMS et LCI) et des chaînes thématiques sur la télévision payante (TV Breizh, Histoire, Ushuaïa TV et Serieclub - détenue à 50 %). Le groupe TF1 développe une déclinaison digitale performante de ses programmes sur MYTF1 et des offres de vidéo à la demande avec MYTF1VOD et TFOU MAX.

Le Groupe TF1 est présent dans la production et la distribution de contenus notamment via Newen.

Le Groupe TF1 s’est renforcé dans le digital avec notamment l’acquisition du groupe aufeminin en avril 2018 qui a conduit à la constitution d’un pôle digital, Unify, qui rassemble des marques reconnues (Marmiton, My Little Paris, Doctissimo, etc.).

Le Groupe TF1 propose une large palette d’activités dans le domaine du divertissement TF1 Entertainment (TF1 Musique, TF1 Spectacles, licences et édition, jeux de société), le cinéma avec TF1 Films Production et TF1 Studio.

Le Groupe TF1 est aujourd’hui présent dans 10 pays et compte 3 135 collaborateurs.

Le Groupe TF1 est coté à la bourse de Paris (Euronext Paris : ISIN FR0000054900).

Plus d’informations : groupe-TF1.fr

A propos du Groupe France Télévisions

Le groupe audiovisuel France Télévisions regroupe :

- la plateforme vidéo france.tv et une gamme complète d’offres numériques thématiques (info, jeunesse, sports, culture, éducation)

- 5 chaînes de télévision nationales : France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô

- France info, média global d’information en continu sur tous les supports

- 24 antennes régionales en métropole (France 3)

- 9 médias globaux tv/radio/web en outre-mer (les 1ère)

France Télévisions a réalisé une part d’audience moyenne de 28,3% et 1,3 milliard de vidéos vues sur ses plateformes numériques en 2017.

Plus de 9 Français sur 10 regardent France Télévisions chaque mois, sur tous les écrans.

Plus d’informations : francetelevisions.fr

À propos du Groupe M6

Créé en 1987 autour de la chaîne M6, le Groupe M6 est un groupe plurimédia offrant une large gamme de programmes, de produits et de services. Télévision (7 chaînes dont M6), radio (3 stations dont RTL) mais aussi production et acquisition de contenus, digital, e-commerce, cinéma, musique, spectacles… Fort de ses marques et de ses contenus, le Groupe M6 a progressivement étendu ses activités à travers des diversifications ciblées et des offres innovantes telles que 6play sa plateforme digitale lancée en 2013 (25 millions d’utilisateurs inscrits et 1,4 milliard de vidéos vues en 2018). Son objectif : développer la complémentarité de ses marques afin de répondre aux attentes de ses différents publics et à leurs nouveaux modes de consommation. Plus d’informations : groupem6.fr

