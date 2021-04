SAMSE : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

Regulatory News:

SAMSE (Paris:SAMS) annonce avoir déposé son Document d’enregistrement universel 2020 contenant le rapport annuel financier auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 20 avril 2021, sous le numéro D.21.0332.

Il peut être consulté/téléchargé sur l’espace Finances sur le site internet du Groupe SAMSE à l'adresse www.groupe-samse.fr. Le Document d’enregistrement universel est également disponible sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). Des exemplaires du Document d’enregistrement universel sont tenus à disposition, au siège social de la société.

Le Document d’enregistrement universel comprend notamment :

− Le rapport financier annuel constitué des comptes consolidés, des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et des rapports des Commissaires aux comptes y afférents,

− Le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions règlementées,

− Le rapport du Conseil d’Administration sur le Gouvernement d’entreprise,

− Les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes,

− Les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d’actions,

− La Déclaration de Performance Extra-Financière de la société,

− Les projets de résolutions de l’Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2021.

Créé en 1920 et basé à Grenoble, SAMSE est le second groupe français de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l’habitat. Composé de 29 enseignes, il emploie 6 000 collaborateurs, dispose de 350 points de vente répartis sur 55 départements et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 Mds d’euros en 2020.

Euronext Paris – Compartiment B – Code ISIN [FR 0000060071] Code Reuters : SAMS.PA – Code Bloomberg : SAMS:FP

Société anonyme au capital de 3 458 084 € Siège social :

2, rue Raymond Pitet 38100 Grenoble

056 502 248 R.C.S GRENOBLE

Exercice social : 1er janvier - 31 décembre

