SAMSE : prend acte d'une modification intervenue au plus haut niveau de son actionnariat

Regulatory News:

Suite à l’acquisition par des fonds gérés par Blackstone de l’activité de distribution européenne de CRH, réalisée le 31 octobre 2019, SAMSE (Paris:SAMS) a été informée que Blackstone contrôle désormais, par l’intermédiaire d’une société Clay Bidco France, CRH France Distribution, actionnaire détenant environ 21% du capital et 22% des droits de vote de SAMSE.

CRH France Distribution a conclu le 17 septembre 2014 un accord d’actionnaires avec Dumont Investissement constitutif d’une action de concert vis-à-vis de SAMSE, ainsi qu’une option d’achat du contrôle de Dumont Investissement avec certains actionnaires de cette dernière (cf. avis de l’Autorité des marchés financiers n° 214C1940 et 214C2154 des 22 septembre et 16 octobre 2014 et communiqué SAMSE du 13 décembre 2018).

La décision de l’AMF concernant le changement de contrôle de CRH France Distribution ainsi que la déclaration de franchissement de seuils et d’intention établie par Clay Bidco France sont disponibles sur le site de l’AMF (https://www.amf-france.org/) sous la référence 219C2190.

Créé en 1920 et basé à Grenoble, SAMSE est le second groupe français de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l’habitat. Composé de 25 enseignes, il emploie 5 440 collaborateurs, dispose de 350 points de ventes répartis sur 55 départements et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,4 Mds d’euros en 2018.

Euronext Paris – Compartiment B – Code ISIN [FR 0000060071]

Code Reuters : SAMS.PA – Code Bloomberg : SAMS:FP

Prochain rendez-vous : 30 janvier 2020

Parution du chiffre d’affaires consolidé du 4ème trimestre

