L’immobilier et les infrastructures européennes séduisent toujours l’Asie. Samsung Life, la plus grande compagnie d'assurance-vie de Corée du Sud, a conclu un accord avec la branche gestion d'actifs du britannique Savills. Le coréen va prendre 25% de Savills Investment Management et injecter 1 milliard de dollars pour accroître sa popularité auprès des investisseurs asiatiques.

