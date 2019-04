Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sartorius Stedim Biotech progresse de 2,63% à 109,20 euros après l'annonce d'une solide croissance à deux chiffres en termes de prises de commandes, de résultat et de chiffre d’affaires au cours du premier trimestre 2019. Le fournisseur de l’industrie biopharmaceutique a réalisé un chiffre d'affaires en croissance organique de 19,3 % à 342,9 millions d'euros (déclaré : +22%) face à des résultats relativement modérés lors du premier trimestre de l'exercice précédent, tandis que les prises de commandes ont enregistré une forte hausse de 18,7 % à 381,3 millions d'euros (déclaré : +21,5%)L'EBITDA courant a connu une progression supérieure au chiffre d'affaires (32,5 %), à 98,1 millions d'euros. La marge correspondante s'est établie à 28,6 % (premier trimestre 2018 : 26,3 %), croissance dont un peu plus que 0,5 point de pourcentage résulte comme prévu des modifications des règles comptables.Le résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle du groupe a bondi de 32,9 % pour atteindre 62,6 millions d'euros, soit un résultat net par action de 0,68 euro contre 0,51 euro l'année dernière." Nous avions tablé sur un bon début d'année et sommes d'autant plus satisfaits de ces résultats très positifs ", commente Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration." La croissance a été alimentée par une forte demande dans toutes les régions et sur l'ensemble du portefeuille. Compte tenu des chiffres supérieurs des autres trimestres de l'exercice précédent et d'un effet de dilution croissant lié au changement de structure de nos activités de milieux de culture cellulaire, nous prévoyons des taux de croissance normalisés pour le reste de l'année. Nous confirmons donc nos projections pour tout l'exercice 2019. "D'un point de vue géographique, la région Amériques a connu la plus forte croissance du chiffre d'affaires, en hausse de 26,7 % à 124,8 millions d'euros. La zone Asie|Pacifique a renoué avec une nette croissance de 16,9 %, atteignant 77,5 millions d'euros, tandis que la région EMEA a enregistré un chiffre d'affaires de 140,6 millions d'euros, soit une augmentation de 14,8 %. (Toutes les variations sont à taux de change constant.)Sartorius Stedim Biotech confirme ses projections pour l'exercice en cours. Le chiffre d'affaires consolidé devrait augmenter de 7 % à 11 %, évolution résultant du contrat de vente modifié avec Lonza pour les milieux de culture cellulaire.Sans ces changements, la croissance du chiffre d'affaires accuserait probablement une hausse d'environ 3 points de pourcentage.En matière de rentabilité, la direction anticipe une augmentation de la marge d'Ebitda courant de l'entreprise à hauteur d'un peu plus d'un point de pourcentage par rapport à l'année dernière (28,2%). Environ 0,5 point de pourcentage de cette hausse devrait être attribuable à une croissance opérationnelle, tandis que le reste devrait résulter des modifications des normes comptables IFRS).Le ratio dépenses d'investissement / chiffre d'affaires est estimé à près de 11 %, soit une baisse par rapport à l'exercice précédent (14,6 %).Tous les chiffres prévisionnels sont donnés à taux de change constant. En dépit des contre-mesures déjà prises, une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne pourrait avoir un certain impact sur notre chaîne d'approvisionnement. Cependant, il est impossible de se prononcer avec certitude sur ce pronostic à l'heure actuelle.