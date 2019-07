SARTORIUS STEDIM BIOTECH au plus haut

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sartorius Stedim Biotech bondit de plus de 6% à 147,80 euros après avoir atteint plus tôt en séance un record de 148,80 euros. Depuis le début de l'année, le fournisseur d'équipements médicaux destinés aux biotechs a flambé de 70%, soutenu par sa capacité à bénéficier à plein d'un secteur en plein boom. Les investisseurs saluent aujourd'hui la révision à la hausse des objectifs annuels dans le sillage de résultats semestriels très solides.Le résultat net courant de la période considérée a bondi de 26,4% à 131,1 millions d'euros. L'Ebitda courant a grimpé de 26,2% à 205,3 millions d'euros.La marge correspondante a atteint 28,9% (premier semestre 2018 : +27,8%).Sartorius Stedim Biotech a enregistré une croissance de 19% de son chiffre d'affaires qui s'établit ainsi à 709,3 millions d'euros (déclaré : +21,1%). Les prises de commandes ont également affiché une forte hausse de 21,5% à 778,1 millions d'euros (déclaré : +23,5%)."Nous sommes très satisfaits des résultats positifs du premier semestre ", commente Joachim Kreuzburg, président du conseil d'administration et président-directeur général." Alimentée par une dynamique de marché toujours favorable, notre activité s'est développée à tous les niveaux, notamment en Asie où nos activités de grands projets affichent la plus forte évolution. Nous anticipons une croissance tout aussi soutenue pour le second semestre de l'exercice et nous avons donc revu nos prévisions de chiffre d'affaires à la hausse de 7 %-11 % à 12 %-16 % ."Enfin a précisé le groupe, l'augmentation anticipée de la marge d'Ebitda courant de l'entreprise se confirme à hauteur d'un peu plus d'un point de pourcentage par rapport à l'année dernière (28,2 %).