SARTORIUS STEDIM BIOTECH relève ses objectifs après un semestre robuste

Sartorius Stedim Biotech enregistre une croissance à deux chiffres en termes de prises de commandes, de résultat et de chiffre d’affaires au cours du premier semestre 2019. Ces résultats et les perspectives, favorables pour la seconde moitié de l’exercice, conduisent la direction à revoir ses projections à la hausse pour l’ensemble de l’exercice. Le résultat net courant de la période considérée a bondi de 26,4% à 131,1 millions d'euros. L'Ebitda courant a grimpé de 26,2% à 205,3 millions d'euros.La marge correspondante a atteint 28,9% (premier semestre 2018 : +27,8%).Sartorius Stedim Biotech a enregistré une croissance de 19% de son chiffre d'affaires qui s'établit ainsi à 709,3 millions d'euros (déclaré : +21,1%). Les prises de commandes ont également affiché une forte hausse de 21,5% à 778,1 millions d'euros (déclaré : +23,5%).Toutes les régions ont largement contribué à cette évolution dynamique, la zone Asie/Pacifique enregistrant la plus forte croissance avec un chiffre d'affaires en hausse de 27,1% (déclaré : +28,9%) à 169,6 millions d'euros.Les Amériques affichent un total de 251,8 millions d'euros, soit une augmentation de 19,8% (déclaré : +24,7%), contre 288 millions d'euros (+14,1% ; déclaré : +14,2%) pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) qui concentre la plus large part du chiffre d'affaires du groupe."Nous sommes très satisfaits des résultats positifs du premier semestre ", commente Joachim Kreuzburg, président du conseil d'administration et président-directeur général." Alimentée par une dynamique de marché toujours favorable, notre activité s'est développée à tous les niveaux, notamment en Asie où nos activités de grands projets affichent la plus forte évolution. Nous anticipons une croissance tout aussi soutenue pour le second semestre de l'exercice et nous avons donc revu nos prévisions de chiffre d'affaires à la hausse de 7 %-11 % à 12 %-16 %. "Enfin a précisé le groupe, l'augmentation anticipée de la marge d'Ebitda courant de l'entreprise se confirme à hauteur d'un peu plus d'un point de pourcentage par rapport à l'année dernière (28,2 %).