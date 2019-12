SBB Cargo International se dote d'une filiale aux Pays-Bas

Zurich (awp) - La division de fret ferroviaire transfrontalier des CFF - SBB Cargo International - renforce sa position septentrionale sur l'axe nord-sud qui traverse l'Europe avec la création d'une filiale au Pays-Bas. SBB Cargo Nederland sera placée sous la direction de Freek Hilkemeijer, ancien responsable des opérations de la défunte companie ferroviaire HTRS Nederland et désormais à la tête de la société de conseil Rail Competence.

L'unité cargo de l'ancienne régie fédérale rappelle dans son communiqué mercredi disposer déjà de filiales dédiées en Allemagne et en Italie. L'adjonction d'une représentation néerlandaise doit permettre d'optimiser la planification et l'exploitation de la ligne entre l'embouchure du Rhin et le Sud des Alpes, en limitant notamment la dépendance à des opérateurs extérieurs.

jh/ol