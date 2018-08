SBF 120 : De Gros Ecarts sur Juillet-Août

Quatre dossiers affichent des gains supérieurs à 20% depuis le 1er juillet, avec des typologies fort différentes. Edenred a bénéficié d'un rattrapage après avoir été malmenée à cause, notamment, de craintes sur la forte exposition de la société au Brésil. Peugeot est l'exception qui confirme la règle : le secteur automobile a été haché menu ces dernières semaines, à cause de la politique commerciale de Donald Trump, mais PSA a flambé grâce à des résultats qui ont déjoué tous les pronostics. Air France KLM a profité d'une relative accalmie dans le bras de fer qui oppose les salariés français à la direction. Accalmie de courte durée apparemment. Enfin, Sartorius Stedim Biotech est une valeur sûre : après avoir subi quelques dégagements après un incroyable parcours boursier, le titre est reparti de l'avant. Mention spéciale aussi pour EDF , qui retrouve quelques couleurs après sa traversée du désert, et pour Dassault Systèmes , qui poursuit l'envolée amorcée en début d'année après avoir peiné pendant des années à surperformer son secteur.

A la baisse, quatre valeurs ont cédé plus de 20% et c'est une cyclique qui souffre le plus : Eramet , avec un tiers de valeur en moins en deux mois. Altran a été lourdement sanctionnée pour la découverte, tardive, de soucis comptables au sein de sa grosse acquisition américaine. Ingenico est dans une passe délicate avec une dynamique à retrouver dans un secteur qui en pleine mutation technologique, s'interroge sur ses futurs contours. Maisons du Monde a été châtiée pour un avertissement sur ses objectifs. Parmi les autres baisses principales, on retrouve pas mal d'automobile ( Valeo Faurecia ), un opérateur télécom en plein doute ( Iliad ) et des sociétés de services informatiques ( Atos Sopra Steria ).