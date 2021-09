SBI Holdings, le géant japonais de la banque et du courtage, prolonge d’un mois son OPA non sollicitée sur Shinsei Bank. Pour 1,1 milliard de dollars, il voudrait faire passer sa participation dans le prêteur de 20 % à 48 % et ainsi en prendre le contrôle effectif. Shinsei estime pour l'instant que l'offre de SBI porte atteinte à la valeur de l'entreprise.

