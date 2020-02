SBV Schweizerische Baumeisterverband : Exercice 2019 positif pour la construction – le chiffre d'affaires s'élève à 20,7 milliards de francs

En 2019, le chiffre d'affaires du secteur principal de la construction s'élève à CHF 20,7 milliards. Les recettes du bâtiment ont augmenté et le génie civil a maintenu son bon niveau. Toutefois, le dernier trimestre est resté en deçà des attentes. Pour la nouvelle année, la Société Suisse des Entrepreneurs table également sur un début quelque peu difficile. À moyen terme, la poursuite de l'assouplissement de la politique financière et la reprise économique devraient relancer le secteur principal de la construction. C'est ce qui ressort de l'enquête trimestrielle de la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) et de l'indice de la construction, publié conjointement par le Credit Suisse et la SSE. Le rendement du secteur principal de la construction demeure insatisfaisant.

Exercice 2019 positif grâce au bâtiment

En 2019, le bâtiment (chiffre d'affaires de 10,6 milliards de CHF, soit une hausse de +6,9%) a connu une évolution positive. Par rapport au même trimestre de l'année précédente, le chiffre d'affaires a augmenté dans tous les secteurs du bâtiment (logement, construction non-résidentielle et bâtiment public). Le génie civil a maintenu son bon niveau de 10.0 milliards de CHF. La tendance négative du génie civil privé a pu être compensée par la hausse du chiffre d'affaires du génie civil public.

Dernier trimestre de 2019 plutôt faible

La période estivale a été particulièrement positive pour le secteur principal de la construction. Les carnets de commandes étant bien remplis, les entrepreneurs ont embauché davantage de collaborateurs fixes afin de traiter les commandes. Entre-temps, la charge de travail a été légèrement réduite. Au dernier trimestre 2019, le chiffre d'affaires s'élève à 5 milliards de CHF, ce qui représente une faible baisse de -3 % environ par rapport au dernier trimestre 2018. La construction non-résidentielle, un secteur jusqu'alors solide, a été rattrapé par le contexte économique mondial faible, le chiffre d'affaires et l'entrée des commandes ayant considérablement diminué. Par ailleurs, le logement a dépassé son zénith.

Perspective: évolution mitigée à court terme, positive à moyen terme

La SSE estime que le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 reculera de -0,7% par rapport à la même période de l'année précédente. Sur l'ensemble de l'année, la situation économique mondiale devrait toutefois se redresser. Le niveau des taux d'intérêt restera très bas. Cela devrait stimuler l'économie suisse en général et la construction en particulier. Pour 2020, la Société Suisse des Entrepreneurs table sur un chiffre d'affaires du secteur principal de la construction d'au moins 20 milliards de CHF. Cependant, la concurrence continue de faire rage, et il ne faut pas s'attendre à des marges élevées.

