SCC France annonce une forte croissance et recrute

Cette nouvelle croissance de SCC France a notamment été portée par un fort développement du groupe dans des secteurs de pointe comme les infrastructures complexes, le Cloud et la cybersécurité par exemple. Au-delà de ces éléments, SCC France a également confirmé son solide positionnement auprès du Secteur Public et des grandes entreprises privées en remportant de nombreux contrats de grande envergure. D’ores et déjà, l’ESN anticipe une nouvelle hausse de ses résultats sur son futur exercice au regard de la forte accélération de ses ventes et de son positionnement sur de nombreux marchés en devenir. Dans ce contexte, SCC va fortement investir pour continuer à intégrer de nouveaux domaines d’expertises, renforcer ses offres et recruter de nouveaux collaborateurs dans l’ensemble de ses Business Units. Ces différents éléments devraient permettre au groupe de conserver son avantage concurrentiel et d’accompagner efficacement ses clients publics et privés dans leurs projets de transformation digitale.

Didier Lejeune, Directeur Général de SCC France « Une nouvelle fois, nous avons su faire la différence sur un marché particulièrement concurrentiel et apporter des réponses concrètes aux besoins de nos clients. Nouveaux grands référencements clients, partenariats stratégiques avec les plus grands fournisseurs Cloud, accroissement de nos certifications sont autant d’éléments concrets qui nous ont permis de renforcer nos parts de marché et de nous positionner comme un acteur de référence. Nous allons continuer d’investir pour conserver notre haut niveau de qualité de service et étendre notre offre à de nouveaux domaines d’expertise. »