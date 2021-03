SCC France décroche la certification platinum d'Ecovadis

Leader auprès de partenaires technologiques majeurs, SCC France confirme la pertinence de sa démarche RSE en décrochant la certification platinum d’Ecovadis. Cette annonce place SCC France parmi les 1 % des entreprises les plus vertueuses en matière de RSE sur son segment de marché.

L’agence de notation EcoVadis certifie l’engagement en matière de développement durable des entreprises, et est spécialisée dans l’évaluation des fournisseurs pour les chaînes d’approvisionnement mondiales. Sa méthodologie de notation s’appuie sur les standards internationaux du développement durable, tels que le Global Reporting Initiative (GRI), le Pacte Global des Nations Unies et la norme ISO 26000. Elle repose sur 21 indicateurs répartis sur les 4 domaines suivants : Environnement, Politique sociale et conditions de travail, Éthique des affaires et Chaîne d’approvisionnement responsable.

Soucieux de se développer en positionnant la qualité de service, l’éthique, la responsabilité sociale et environnementale au centre de sa stratégie de croissance, le groupe SCC France a initié depuis de nombreuses années un vaste projet RSE qu’il consolide un peu plus chaque année. Portée par la Direction générale de l’entreprise, cette démarche RSE a permis au groupe de faire évoluer son modèle organisationnel, de renforcer son avantage concurrentiel et d’offrir à ses clients, collaborateurs, partenaires et fournisseurs un cadre de travail constructif. Parmi les actions concrètes mises en place en 2020 par SCC France se distinguent par exemple : une formalisation de sa matrice de matérialité, une cartographie de ses achats, une adéquation de sa stratégie aux normes de reporting internationales (GRI) ou encore une amélioration de ses interactions avec ses partenaires (notamment les constructeurs).

Patricia Oudart, Responsable Responsabilité Sociétale, Qualité, Sécurité, Environnement, chez SCC France « Nous sommes fiers de passer de la certification Gold à la certification platinum et de rejoindre les 1 % des entreprises les plus vertueuses de notre secteur. SCC France positionne l’approche RSE au centre de sa stratégie de croissance et investit chaque année des ressources importantes pour améliorer ses process et son mode de fonctionnement. L’attribution de la certification platinum est un formidable encouragement pour nos équipes. Cette année, nous comptons à nouveau renforcer notre démarche au sein de notre groupe et allons notamment lancer 12 nouvelles actions structurantes. »