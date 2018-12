SCC France est récompensé à l'occasion de l'événement AWS re:Invent 2018

SCC France, acteur majeur des services informatiques d'infrastructure et premier groupe informatique privé en Europe, est distingué à l'occasion de la fameuse conférence mondiale d'AWS re:Invent 2018. SCC a été la seule société française à recevoir un prix pour sa transformation réussie vers le Cloud.

Après s'être positionné en juin 2018 comme le premier partenaire français d'AWS sur le marché du secteur public, SCC France franchit donc une nouvelle étape pour se référencer plus globalement comme l'un des partenaires stratégiques d'AWS sur le marché français.

Depuis 2015, l'événement AWS re:Invent réunit de très nombreux clients qui étudient et échangent sur la manière dont AWS leur permet d'améliorer la productivité, l'agilité et la sécurité de leurs organisations. Cette année, un focus particulier a notamment été apporté sur les notions de Machine Learning et de Big data.

Didier Lejeune, Directeur général de SCC France précise : « Nous sommes fiers d'avoir été salués pour notre savoir-faire autour d'AWS. Cette reconnaissance s'inscrit plus largement dans la stratégie de développement lancée par le groupe et qui vise à nous positionner comme le partenaire des entreprises qui souhaitent mener à bien leurs projets de transformation digitale en s'appuyant notamment sur le Cloud Computing. »

Sur les prochains mois, SCC France va continuer d'investir fortement autour de l'environnement AWS pour renforcer ses domaines d'expertise, proposer de nouvelles offres à forte valeur ajoutée, accroitre son avantage concurrentiel et densifier ses équipes spécialisées.

