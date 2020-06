SCC France lance une vaste campagne de publicité nationale sur BFM

L’entreprise de services numériques, SCC France, leader auprès de partenaires technologiques majeurs, annonce le lancement d’une première campagne publicitaire nationale de très grande envergure sur BFM et BFM Business afin de présenter sa nouvelle identité. Dans ce contexte, plus de 170 spots seront diffusés jusqu'en septembre. À travers cette initiative de grande ampleur, SCC France dévoile sa nouvelle identité et met en avant les valeurs qui l’animent : l’Adaptation, l’Évolution et l’Innovation. Une combinaison riche qui rapproche l’homme de la technologie. SCC France souhaite plus que jamais se positionner en partenaire des entreprises et organisations publiques qui désirent mener à bien leur transformation digitale dans les meilleures conditions.

Au-delà de ces éléments, ces spots publicitaires seront également l’occasion de mettre en lumière différents partenaires de SSC France. Dans ce contexte, des spots spécifiques seront créés pour chaque partenaire.

Sandrine DENOBLE, Directrice Marketing & Communication chez SCC France « Nous sommes fiers de lancer cette campagne nationale qui vient compléter notre dispositif de promotion existant. Il s’agit d’une véritable occasion de présenter notre nouvelle identité, de mettre en avant notre ADN et de communiquer avec nos partenaires. En cette période de crise, le digital se positionne plus que jamais comme incontournable. Nous bénéficions du savoir-faire et des ressources nécessaires pour accompagner nos clients efficacement dans leur transformation et allons le présenter largement. »

D’ores et déjà, SCC France prévoit de lancer une nouvelle campagne sur le quatrième trimestre avec d’autres partenaires.