SCC annonce la nomination de son Directeur des Opérations France

SCC, leader auprès de partenaires technologiques majeurs, annonce la création d’une Direction des Opérations France et la confie à Sébastien Vandervannet. A ce poste, il est en charge d’optimiser la gestion de la supply chain du groupe pour fluidifier le déroulement des opérations. Dans ce contexte, il intervient sur les volets Achats, IT, Logistique et Administration des ventes. Membre du Comité Exécutif, il occupe donc une place stratégique et veille à accompagner SCC France dans sa croissance tout en améliorant l’efficience organisationnelle et la qualité de service délivrée aux clients. Sébastien Vandervannet, 42 ans, est diplômé de l’ESSEC Business School.