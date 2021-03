SCOR stupéfait du dépôt de plainte par Covéa

Dans un communiqué publié mercredi soir, Scor a dit déplorer une manœuvre mensongère et infondée du groupe Covéa, à trois mois du procès pénal le visant ainsi que son PDG Thierry Derez. Le réassureur s'interroge sur les raisons qui conduisent Covéa à déposer cette plainte plus de deux ans après sa connaissance des faits qu'elle prétend dénoncer.



Les faits qui sont mentionnés par Covéa, à savoir les frais de défense que Scor a été contraint d'engager pour se défendre contre la tentative de prise de contrôle non sollicitée de Covéa en 2018, ainsi que les surcoûts subis par Scor dans le cadre de l'exécution de son programme de rachat d'actions, sont parfaitement justifiés, légitimes, et ne sont en aucune manière des révélations, écrit Scor.