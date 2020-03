SCPI : Qu'est-ce que le D.U.E ?

Outre un réel risque sanitaire, le coronavirus a des effets induits sur le pouvoir d’achat de chacun. Bon nombre de nos compatriotes subissent une forme de chômage partiel ou une perte de revenus s’ils sont professions libérales, artisans ou commerçants. Dans le même temps, les dépenses augmentent, notamment celles de nourriture. En effet, en restant à la maison, on a tendance à davantage s’alimenter. Comme les cantines scolaires sont fermées, les familles avec enfants doivent plus souvent remplir leurs réfrigérateurs ce qui occasionne des frais supplémentaires.

Il est donc nécessaire de chercher par tous les moyens à augmenter son pouvoir d’achat. Afin de proposer aux Français une solution simple mais efficace permettant de concrétiser ce projet, Lionel Benhamou a décidé avec ses associés de La Centrale des SCPI de créer le DUE ou déplacement utile d’épargne. Ainsi qu’il le précise : « Il s’agit de permettre aux épargnants de mieux faire travailler leur argent faute de pouvoir eux même travailler pour certains. Le DUE permet de percevoir de l’argent en restant chez soi. C’est donc ce que nous préconisons depuis chez nous puisque nous sommes nous aussi en télétravail, aux personnes qui nous appellent au 01.44.56.00.23. »

Pourquoi le DUE est-il le meilleur moyen de gagner de l’argent tout en restant chez soi ?

Le déplacement utile d’épargne permet d’accroître son pouvoir d’achat. Imaginons qu’un investisseur possède un contrat d’assurance-vie en euros de 100 000 euros. Ce dernier devrait lui rapporter 1,2 % par an soit, 1 200,00 euros sur 12 mois ou 100,00 euros par mois. En résiliant ce dernier et en investissant ces 100 000,00 euros dans les meilleures SCPI de rendement, il est possible de parvenir à une performance de 5 % pour 2020. Concrètement, cela correspond à des dividendes annuels de 5 000,00 euros ou de 416,00 euros par mois, soit 316,00 euros de plus. La différence est donc très importante et permet de remplir plusieurs chariots de courses chaque mois.

Parce que l’immobilier rapporte plus que les contrats d’assurance-vie en euros et que le livret A, il est fondamental d’étudier avec attention les possibilités d’accroissement de son pouvoir d’achat offertes par le D.U.E. Depuis plus de cinquante ans, les sociétés civiles de placement immobilier permettent aux particuliers d’investir de manière mutualisée et sans la moindre contrainte de gestion en immobilier.

Il peut s’agir d’immobilier d’habitation mais surtout d’immobilier d’entreprise. Ce dernier correspond aux bureaux, aux murs de commerces et de centres commerciaux, aux murs d’hôtels, aux entrepôts, aux locaux d’activités, ainsi qu’à l’immobilier en lien avec la santé, la petite enfance et l’éducation. En outre, les sociétés de gestion investissent de plus en plus en zone euro afin de faire bénéficier les associés porteurs de parts de leurs SCPI de la diversification la plus poussée.

L’an dernier, les meilleures SCPI ont rapporté autour de 6 %. Pour 2020, et en étant particulièrement prudent, il est réaliste d’anticiper un rendement autour de 5 % pour les SCPI qui tiendront le haut du pavé. Mais justement, quelles sont ces meilleures SCPI ?

Sur quelles SCPI faut-il placer son argent pour bénéficier à plein de son D.U.E ?

Il ne s’agit bien évidemment pas d’investir au hasard dans telle ou telle SCPI. Rappelons qu’il existe près de 180 SCPI différentes gérées par 33 sociétés de gestion. Trouver les meilleures SCPI passe par une analyse multicritères de chacune afin de déterminer ses points forts et ceux qui méritent d’être améliorés. Chaque SCPI est donc scorée afin d’identifier celles susceptibles d’être proposées aux clients.

Pour Gabriela Kockova, manager au sein de La Centrale des SCPI : « Le D.U.E constitue une réponse concrète à l’explosion des demandes de renseignements formulées par téléphone par les personnes ne pouvant venir nous rencontrer dans notre boutique du 15 rue Saint-Roch à Paris (75001) sur la meilleure manière d’accroître son pouvoir d’achat. Concrètement, nous privilégions actuellement trois SCPI afin de constituer son portefeuille multi-SCPI post-D.U.E, à savoir, la SCPI Épargne Foncière, la SCPI Pierval Santé et la SCPI Activimmo. Il s’agit de trois SCPI de rendement à capital variable gérées par autant de sociétés de gestion et qui couvrent trois typologies d’actifs différentes. »

Pour rappel, gérée par Euryale Asset Management, Pierval Santé est une SCPI européenne thématique investie en France, en Allemagne, en Irlande et au Portugal spécialisée en immobilier de la santé au sens large. Elle n’a jamais rapporté moins de 5 % à ses associés depuis sa création.

La SCPI Épargne Foncière, gérée par La Française Real Estate Managers, est une SCPI européenne diversifiée par types d’actifs investie en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Irlande capitalisant près 2,7 milliards d’euros.

Enfin, Activimmo est une SCPI récente créée par Alderan et qui investit en immobilier logistique en France pour l’instant ; l’immobilier logistique recoupe les entrepôts et des locaux d’activité, classe d’actifs rapportant en moyenne plus que les autres et en plein développement actuellement avec les besoins de stockage et de distribution à domicile.

En réalisant un déplacement utile d’épargne ou un D.U.E de son livret A vers un portefeuille multi-SCPI ou de son contrat d’assurance-vie en euros vers un portefeuille multi-SCPI, on est certain d’améliorer son pouvoir d’achat en ces temps où chaque euro compte. Aussi, pourquoi ne pas prendre contact avec des spécialistes reconnus de la création du pouvoir d’achat, comme ceux de La Centrale des SCPI joignables au 01.44.56.00.23 pour bénéficier d’une étude gratuite et personnalisée ?

Maintenant que vous savez ce qu’est le D.U.E, vous êtes probablement concerné. Renseignez-vous auprès des experts de La Centrale des SCPI, joignables par téléphone au 01.44.56.00.23 ou sur notre plateforme digitale www.centraledesscpi.com, tout en restant chez vous.

La Centrale des SCPI reste mobilisée pendant la période du confinement : les consultants spécialisés en SCPI vous accompagnent dans vos projets d’investissement en télétravail et manifestent ainsi leur soutien à tous les médecins, soignants et infirmières en France.

Familiarisez-vous avec le D.U.E en parts de SCPI en vidéo :

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

Article sponsorisé