SCPI et Coronavirus : Investir sur l'Immobilier de l'E-Commerce

Face à ce défi d’un nouveau genre que constitue le coronavirus, l’économie mondiale est contrainte de s’adapter. En cette période où les déplacements sont plus que réduits et au cours de laquelle chacun reste chez soi, il est néanmoins nécessaire de continuer de vivre et de consommer. Aussi, bien qu’en recul, la consommation de biens et de services n’a pas disparu.

Dans ce contexte particulier qui a vu certains commerces alimentaires recevoir un nombre très important de nos concitoyens, il est fondamental de procéder au réassortiment des rayons dans les meilleurs délais afin de ne pas laisser croire à une pénurie alimentaire malgré les données rassurantes fournies par le gouvernement et par les professionnels de la grande distribution.

Les entrepôts et les locaux d’activités sont donc utilisés à plein régime afin de permettre à chacun de passer le temps du mieux qu’il peut, s’agissant notamment de son alimentation et de l’utilisation de produits de première nécessité, voire de livres et autres loisirs culturels. L’annonce par Amazon, leader mondial du commerce en ligne d’embauches massives allant jusqu’à 100 000 personnes, et ce uniquement sur le sol américain, constitue un formidable signal de bonne santé de ce secteur.

Par conséquent, les entreprises oeuvrant dans le secteur stratégique de la logistique tireront donc - bien malgré elles est-il besoin de le préciser - un avantage de ce problème endémique. De même, les propriétaires de cette typologie d’actifs immobiliers ne perdront pas d’argent dans le cadre de leur investissement.

Comment investir en immobilier logistique pour préserver son patrimoine en période de Covid 19 ?

Comme il n’est pas possible pour un particulier d’acheter seul un entrepôt ou un local d’activités de plusieurs centaines de milliers ou plusieurs millions d’euros, le plus simple pour participer à l’essor du commerce en ligne est de le faire via l’achat de parts de sociétés civiles de placement immobilier de rendement.

Comme le relève Véronique Baron, l’une des dirigeantes de La Centrale des SCPI, la plateforme digitale dédiée exclusivement au placement SCPI ( www.centraledesscpi.com ) :

« L’immobilier logistique est plus que jamais l’un des maillons essentiels d’une chaîne humaine indispensable à la vie en société, a fortiori dans la période chahutée que nous vivons. »

Même si nous ne sommes pas en économie de guerre au sens propre du terme, l’ennemi auquel nous devons faire face a ceci d’effrayant qu’il demeure invisible. Toutefois, les efforts conjoints des équipes de chercheurs du monde entier en viendront nécessairement à bout. En outre, cet ennemi, contrairement à des bombes, ne détruit pas l’immobilier. L’impact économique est donc moins destructif qu’un conflit armé.

Néanmoins, un nombre très important de personnes souffrent, d’où la nécessité d’agir rapidement et avec force sachant qu’il est plus que jamais nécessaire de continuer de préparer l’avenir.

Ainsi, en investissant en immobilier logistique via des parts de sociétés civiles de placement immobilier, il est à la fois possible de soutenir ce secteur en première ligne contre le Covid-19 mais également de protéger au maximum son capital.

Vers quelles SCPI logistiques faut-il se trouver pour y placer une partie de son argent ?

Comme le précise Grégorie Moulinier, l’un des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI :

« Les clients qui nous contactent actuellement au 01.44.56.00.23 alors que nous poursuivons notre activité en télétravail en respectant les recommandations du gouvernement grâce aux nouveaux outils de communication ont bien compris l’intérêt de diversifier au maximum leur patrimoine. Ils se tournent donc massivement vers les SCPI logistiques. »

Les SCPI qui investissent en immobilier logistique ne sont pas les plus nombreuses. Il en existe toutefois deux qui peuvent avantageusement faire partie d’un portefeuille multi-SCPI. Il s’agit d’abord de la SCPI Activimmo, gérée par Alderan et investissant uniquement en France. Il s’agit ensuite de la SCPI Interpierre France, gérée par Paref Gestion, qui n’est certes pas une SCPI pure-player dans ce domaine mais qui possède une part non négligeable de locaux d’activités, d’immobilier logistique et de messageries dans son parc immobilier. Comme son nom l’indique, cette dernière SCPI est également une SCPI France.

La demande pour ces deux produits d’épargne immobilière assistée ayant tendance à s’accroître fortement actuellement, il paraît utile de ne pas attendre pour pouvoir y investir sereinement. Il va de soi qu’un portefeuille multi-SCPI et multi-typologies ne pouvant être constitué que d’une seule classe d’actifs, il est nécessaire d’acheter également d’autres SCPI qui ne sont pas impactées par la crise actuelle, notamment des SCPI en lien avec la santé au sens large.

D’où l’intérêt de se faire conseiller aux meilleures sources par des professionnels de la pierre digitale ayant pignon sur rue.

La crise que nous traversons se terminera d’ici quelque temps. Sa rapidité de propagation, à l’image de celle du Covid-19, a de quoi surprendre, même les observateurs les plus avertis. Il est néanmoins nécessaire de garder son sang-froid dans la mesure où l’intelligence humaine parviendra une nouvelle fois à surmonter l’adversité contre laquelle elle doit lutter d’arrache-pied depuis tant de millénaires.

Familiarisez-vous avec la SCPI Activimmo dédiée à la logistique urbaine et aux entrepôts en vidéo :

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

