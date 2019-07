Les sociétés civiles de placement immobilier de rendement cumulent les avantages

Il ne faut pas résister à la tentation de se faire conseiller pour réaliser le meilleur investissement en SCPI

SCPI Localisation Nature Eurovalys Allemagne Bureaux Corum XL Hors zone euro Diversifié Pierval Santé Zone euro Thématique Epargne Pierre France Diversifiée

Les Français épargnent plus de 15 % de leur revenu disponible. Ce chiffre important ne doit pas cacher le fait que certains investissements ne sont pas à la hauteur des espérances de nos compatriotes. Ainsi, le livret A et les contrats d’assurance-vie en euros ont rapporté l’an dernier moins que l’inflation. Comme le rappelle judicieusement Gabriela Kockova, manager au sein de, le premier comparateur de produits d’épargne immobilière assistée :Il importe en effet de maintenir a minima son pouvoir d’achat. Avec un rendement autour de 6 % pour les meilleures SCPI, lesfont mieux que maintenir le pouvoir d’achat de leurs associés porteurs de parts, elles l’améliorent significativement. Quel est leur secret ? Une gestion rigoureuse, une diversification active, une équipe de gestion réactive, des immeubles attrayants pour les locataires et achetés au juste prix.Les, c’est bien évidemment de l’immobilier et le plus souvent de l’immobilier tertiaire, c’est-à-dire, tout l’immobilier qui ne concerne pas l’habitation (bureaux, commerces, immobilier logistique, entrepôts et locaux d’activités, murs d’hôtels, immobilier en lien avec la santé, la petite enfance et l’éducation. C’est de l’immobilier sans souci de gestion contrairement à l’immobilier détenu en direct et c’est varié.C’est aussi varié d’un point de vue géographique puisqu’en achetant des parts de, vous pouvez notamment devenir propriétaire d’immeubles de bureaux en Allemagne avec lagérée parou d’immobilier commercial au Royaume-Uni avec lagérée par. Ce produit d’épargne immobilière assistée a ainsi été le premier à réaliser des investissements immobiliers en dehors de la zone euro.Lesoffrent donc une diversification par types d’actifs et par zone géographique inégalée qu’un investisseur immobilier isolé ne peut pas s’offrir. Mieux, il est possible de devenir associé d’uneavec quelques centaines d’euros. Une raison de plus pour céder à la tentation d’investir enPerformance, diversification, mutualisation, faible investissement… Est-ce tout ? Non bien sûr, puisqu’il est possible d’acquérir ses parts deà crédit afin de profiter des taux historiquement bas actuels. Pour les investisseurs fortement imposés, un achat en démembrement temporaire de propriété sur une période allant de 3 ans à 20 ans constitue une solution idéale. N’oublions pas que la nue-propriété des parts den’entre pas dans l’assiette de l’impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). Comment céder à la tentation d’investir enAvec 180sur le marché et plusieurs dizaines de sociétés de gestion, il n’est pas évidement d’optimiser seul son. Il faut en effet passer beaucoup de temps à se documenter, étudier les rapports annuels des SCPI et les bulletins trimestriels ce qui représente un travail fastidieux lorsque ce n’est pas son métier.Aussi, il est indispensable de se faire aider pour mettre en portefeuille les. Comme le souligne Grégorie Moulinier, l’un des associés-fondateurs dedont lase trouve auComme l’investissement de chacun correspond à un but précis (préparation de sa retraie, constitution d’un capital, transmission d’une partie de son patrimoine, défiscalisation…), il importe d’être conseillé au plus juste en gardant à l’idée de mixer ses, c’est-à-dire de se constituer un portefeuille decomposé d’au moins trois SCPI différentes, voire quatre en fonction du montant de son investissement. Il s’agit ainsi de renforcer la mutualisation de chacune desEn complément des SCPI Eurovalys et, précitées, Grégorie Mouliner invite les investisseurs immobiliers à céder à la tentation d’investir dans la SCPI Pierval Santé et dans la. Pierval Santé, véritable pure-player du secteur de la santé au niveau de la zone euro profite des baux très longs signés par les locataires pour offrir aux associés une visibilité exceptionnelle en termes de perception des loyers donc de dividendes. De son côté, Épargne Pierre, uniquement investie en France pour l’instant et plus spécifiquement en régions, a construit un patrimoine diversifié géographiquement et par types d’actifs avec des immeubles récents ou neufs.En résumé, si vous cédez à la tentation d’investir dans lesdu tableau ci-dessous, vous disposerez d’un bouclier patrimonial efficace et percevrez un revenu immobilier compensatoire qui vous permettra de consommer, de réinvestir ou de faire plaisir à vos proches.