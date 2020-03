Ayant acquis la confiance de plus d’un million d’associés porteurs de parts et fortes d’une capitalisation supérieure à 65 milliards d’euros au 31 décembre 2019, les sociétés civiles de placement immobilier ou SCPI ont encore une fois confirmé leur place centrale au sein des placements proposés aux épargnants. Ces derniers sont ainsi de plus en plus nombreux à souscrire des parts ou à étoffer leurs portefeuilles multi-SCPI afin de profiter de tous les avantages offerts par la pierre-papier.

Faisant trembler les banques et les compagnies d’assurance qui proposent à leurs clients d’autres produits d’épargne comme le livret A ou les contrats d’assurance-vie en euros qui sont beaucoup moins performants en termes de rendement, les SCPI de rendement demeurent le placement du moment.

Comment les SCPI sont-elles devenues le placement qui dérange ?

Pendant longtemps, les Français ont investi en immobilier en direct. Détenant un ou plusieurs biens immobiliers d’habitation, nos compatriotes espéraient se constituer une rente immobilière pour leur retraite. C’était sans compter sur les contraintes de gestion et sur la baisse du rendement de l’immobilier d’habitation en raison de la hausse des prix et de celle des frais inhérents à ce type de placement (assurance, charges de copropriété, taxes foncières, travaux…).

En outre, en investissant en direct en immobilier, il n’est pas possible de mutualiser suffisamment ses actifs et il est surtout quasiment impossible d’investir dans d’autres pays que la France. En tout état de cause, un investissement immobilier en direct est pour le moins réducteur et n’offre pas une sécurité suffisante.

C’est tout le contraire avec les SCPI de rendement puisque leurs patrimoines sont mutualisés entre plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d’immeubles en fonction de la taille des SCPI. Les plus importantes SCPI de rendement capitalisent en effet plus de trois milliards d’euros et comptent plusieurs dizaines de milliers d’associés porteurs de parts. Leurs patrimoines sont de plus en plus implantés en Europe du fait de l’attractivité des marchés immobiliers européens dont certains présentent de fort intéressantes opportunités d’achat.

Investies très majoritairement en immobilier d’entreprise (bureaux commerces, murs d’hôtels, entrepôts, locaux d’activés, immobilier ne lien avec la santé, l’éducation et la petite enfance), les SCPI de rendement profitent du dynamisme économique de chaque pays et du développement d’activités nouvelles.

Intimement corrélées à l’activité économique, les SCPI permettent de profiter de manière mutualisée et sans le moindre souci de gestion de loyers versés chaque trimestre.

En détenant des parts de SCPI de rendement, les associés sont libres de composer comme ils le souhaitent leurs portefeuilles multi-SCPI et d’acheter leurs parts au comptant, à crédit ou en démembrement temporaire de propriété. Ils ne dépendent donc d’aucune banque ou d’aucune compagnie d’assurance pour gérer leurs patrimoines. Ils confient simplement leur argent à des sociétés spécialisées dont c’est l’unique métier.

Ainsi que le souligne Véronique Baron, l’une des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI, la plateforme leader dans la distribution de parts de SCPI (www.centraledesscpi.com) :

« La liberté offerte par les SCPI pour préparer sa retraite ou se constituer un complément de revenus susceptible d’améliorer son pouvoir d’achat est inégalée. Le fait que les investisseurs en parts de SCPI ne soient pas captifs peut effectivement avoir un caractère dérangeant. »

Il suffit en effet de quelques milliers d’euros pour acheter ses premières parts de SCPI et les investisseurs sont libres de développer leurs portefeuilles multi-SCPI en fonction de leurs rentrées d’argent. Bien évidemment, les dividendes perçus par les associés porteurs de parts sont proportionnels à leur investissement initial et plus globalement à la valorisation de leur portefeuille.

Que l’on s’interroge sur la meilleure manière de placer un héritage, le produit de la vente de son entreprise, un gain au jeu ou plus simplement le montant de la vente d’un bien immobilier, l’achat de parts de SCPI de rendement doit être considéré avec attention. Pouvant aussi bien être acquises par de jeunes actifs que par des néo-retraités, les sociétés civiles de placement immobilier s’adressent en tout état de cause à une très large majorité de Français, que ces derniers disposent d’importants moyens ou d’une capacité d’investissement plus modeste.

Ces caractéristiques expliquent donc pour partie le caractère quelque peu dérangeant des SCPI qui permettent aux épargnants de sortir des sentiers battus généralement tracés par les banques ou les compagnies d’assurance. Ces dernières n’étant pas des pure-players de ce type d’investissement, elles ne distribuent pas l’ensemble des SCPI disponibles sur le marché.

Comment concrétiser de la meilleure des manières son investissement en parts de SCPI ?

Le meilleur moyen pour réussir son investissement en SCPI consiste à se faire accompagner par des professionnels de la question pour constituer son portefeuille multi-SCPI. Cela ne coûte pas plus cher que d’agir isolément mais évite surtout de ne pas effectuer le bon choix de SCPI au regard du nombre important de ces boucliers patrimoniaux disponibles sur le marché - près de 180 - et de la nécessité de bien les connaître toutes avant de se lancer.

Il importe donc de passer par une société ayant pignon sur rue et reconnue depuis de nombreuses années pour son savoir-faire et sa capacité à proposer les meilleures SCPI à ses clients.

Comme le relève Lionel Benhamou, autre associé-fondateur de La Centrale des SCPI :

« Notre numéro de téléphone, le 01.44.56.00.23 est très sollicité avec les événements liés au Covid-19. Les clients que nous recevons dans notre boutique du 15 rue Saint-Roch à Paris (75001) sont en quête de placements solides et performants qui peuvent être gardés durant de très nombreuses années afin de concrétiser son projet patrimonial. Les SCPI tournées vers la santé comme Pierval Santé et Primovie sont actuellement particulièrement recherchées, de même que celles en lien avec la logistique, à l’image de la SCPI Activimmo. »

En prise directe avec l’économie réelle, les SCPI reposent sur du concret, sur de l’immobilier et sur l’activité des entreprises. C’est pour cela que ce type de placement parle aux Français qui n’hésitent pas à puiser dans leurs livrets A ou dans leurs contrats d’assurance-vie en euros pour souscrire des parts des SCPI. Sur le long terme, c’est un choix judicieux au regard des perspectives offertes par la pierre.

Il reste cependant à bien se faire conseiller par des spécialiste comme ceux de La Centrale des SCPI afin d’être sûr de ne pas se tromper et de ne pas regretter son choix d’investissement comme certains ont pu le faire après avoir souscrit des contrats d’assurance-vie multisupports.

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

