La SCPI : la vraie solution d’épargne dans le contexte actuel

Les règles d’or de l’investissement en SCPI

SCPI Stratégie Rendement 2018 PRIMOPIERRE Bureaux en Île de France 4,50 % EUROVALYS Bureaux en Allemagne 4,50 % PIERVAL SANTE Secteur Santé (France, Allemagne, Irlande) 5,05 %

Les SCPI : une diversification croissante pour suivre l’environnement économique

SCPI Stratégie Date de création COEUR DE REGIONS Bureaux et locaux d’activité sur France Entière 2018 PIERRE ALTITUDE Immobilier locatif de loisirs à la montagne en France 2018 ELIALYS Bureaux en Europe du Sud (Italie, Espagne, Portugal) 2018

Le début du mois d’août 2019 s’inscrit en dents de scie pour les investisseurs boursiers avec une des plus fortes chutes enregistrées sur ledepuis octobre 2018. Après une année 2018 catastrophique marquée par un recul de près de 11% de l’indice parisien, la bourse est aujourd’hui totalement à la merci des décisions du Président Américain et de facteurs qui dépassent largement les épargnants. Rares sont ceux qui tirent leur épingle du jeu, souvent au prix d’une lourde gestion.L’épargne traditionnelle suit cette tendance de fond. En raison de la volatilité des marchés et de leur fragilité, les banques centrales sont obligées de maintenir des taux directeurs très bas. Leur idée derrière cela est d’inciter les épargnants à dépenser pour maintenir la consommation. En effet, les rendements desou encore decontinueront d’être handicapés par cette politique.Cependant les Français restent des champions de l’épargne. Ils souhaitent en effet se protéger pour l’avenir. La récente réforme des retraites annoncée par le rapport Delevoye leur donne raison.Lase positionne aujourd’hui non seulement comme le meilleur placement pour les épargnants en termes de rémunération (avec un) mais également pour offrir aux épargnants unequi viendra les protéger à l’avenir.Ce bouclier patrimonial fonctionne sur le principe de la. Lessont des sociétés gérées par des sociétés de gestion qui vont acheter une multitude d’immeubles tertiaires. La société de gestion se charge alors de la location et de toute la gestion. L’épargnant, quant à lui, reçoit un loyer mensuel ou trimestriel net, versé directement sur son compte courant.commente Lionel Benhamou, associé fondateur de la Centrale des SCPI, leader des plateformes de SCPI en ligne.En effet, rappelons que l’année 2008 a été marquée par une perte record de 42% pour le CAC40. Dans le même temps lesont enregistré une performance moyenne de 5,73% en 2008 pour les détenteurs de parts.Le placement endoit être effectuée en respectant une méthodologie scrupuleuse. Laest le mot d’ordre pour construire uncohérent, stratégique et performant dans la durée.S’il est, certes, un placement solide, l’accompagnement par des hyper-spécialistes qui vont sélectionner rigoureusement lesen les intégrant dans une stratégie patrimoniale globale apparaît indispensable.explique Lionel Benhamou.C’est ainsi que Thibault le Coail, l’un des spécialistes de La Centrale des SCPI a pu proposer l’allocation suivante à un épargnant :Un tel portefeuille permet une diversification non seulement géographique à l’échelle Européenne, mais également sectorielle, en intégrant des bureaux et la santé, un secteur défensif particulièrement attractif.La force desest de toujours évoluer pour davantage. L’offre s’étoffe tous les ans pour permettre une diversification maximale.les derniers lancements desmontrent que le placement est toujours en mutation depuis ses 50 ans d’existence. Gage de sa pérennité et de sa volonté d’accompagner l’épargnant dans un monde en mouvement.L’ensemble de la gamme des 180existantes et en cours de lancement peut être découverte sur les comparateurs deen ligne ( https://www.centraledesscpi.com/ ).L’investisseur qui souhaite préserver son épargne et obtenir un rendement satisfaisant ne peut passer à côté des SCPI de rendement aujourd’hui. Gérées par des sociétés de gestion Françaises, les SCPI permettent aux épargnants d’investir sur l’immobilier, véritable valeur refuge face aux crises boursières.conclue Gabriela Kockova, Manager au sein de La Centrale des SCPI.