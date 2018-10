SEA TPI intègre la première édition du classement KPMG / Syntec des ESN françaises

SEA TPI, concepteur de centres de services IT de nouvelle génération, confirme son succès en accédant à la 69e place (sur 250) du nouveau classement KPMG / Syntec qui répertorie les meilleures ESN françaises. Ce faisant, SEA TPI démontre à nouveau sa capacité à construire un modèle de croissance vertueux en proposant à ses clients une approche innovante des centres de service.

Fondé il y a 20 ans, SEA TPI accompagne les plus grandes entreprises dans la mise en oeuvre de Centres de Services IT innovants, couvrant 100 % du Run des productions informatiques. À la notion d'infogérance, SEA TPI préfère celle de Centre de Services personnalisé , conçu dans un objectif de performance avec une grande liberté de repositionnement et de réversibilité. Dans la relation avec leurs partenaires, les entreprises sont attentives au fait de conserver tous les leviers opérationnels et financiers, mais aussi de disposer des innovations et des meilleures pratiques du secteur. SEA TPI répond à chacune de ces préoccupations tout en garantissant la Copropriété des Centres de Services à ses clients. Les Centres de Services SEA TPI libèrent les DSI des contraintes de fonctionnement pour leur permettre de se mobiliser sur les innovations et les projets à forte valeur ajoutée.

Philippe PELFORT, président de SEA TPI « Je suis fier de cette nouvelle distinction qui salue le travail de nos équipes qui donnent le meilleur afin d'offrir une qualité de service de premier plan à nos clients. Ce faisant, nos clients peuvent mener à bien leurs processus de transformation digitale en bénéficiant du soutien de véritables experts. Une nouvelle fois, nous allons investir massivement pour accentuer notre positionnement avant-gardiste. La croissance de notre chiffre d'affaires, nos référencements et autres distinctions sont de solides fondamentaux qui nous permettent d'envisager l'avenir sereinement. SEA TPI se positionne donc comme un référent sur les sujets liés à la production des services et à l'assistance à l'utilisation »

