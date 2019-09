SEA TPI ouvre un nouveau centre de services sur Montpellier

SEA TPI, créateur de centres de services IT basé à La Ciotat, annonce l’ouverture d’un 2e centre de services sur Montpellier pour soutenir ses activités et offrir toujours plus de qualité à ses clients.

Fondé il y a plus de vingt ans, SEA TPI accompagne les plus grandes entreprises dans la mise en œuvre de Centres de Services IT innovants. Dans la relation avec leurs partenaires, les entreprises sont attentives au fait de conserver tous les leviers opérationnels et financiers, mais aussi de disposer des innovations et des meilleures pratiques du secteur. Les Centres de Services SEA TPI libèrent les Directions informatiques des contraintes de fonctionnement pour leur permettre de se mobiliser sur les innovations et les projets à forte valeur ajoutée.

En recherche d’un second site depuis 18 mois, SEA TPI concrétise ainsi son projet qui lui permettra de proposer à ses clients un back up des opérations en temps réel en cas d’indisponibilité de l’un de ses deux sites. Le site de Montpellier est opérationnel sur l’ensemble des lignes de services de l’entreprise : supervision, exploitation et administration des systèmes et des bases de données, service desk, Support métier, Assistance proximité et VIP, administration des postes de travail…

Selon ses prévisions, les 24 positions potentielles du site nouvellement créé seront occupées à 100 % à fin 2020. Le site offre par ailleurs une capacité d’extension importante au-delà des 200 m² actuels.

« Nous sommes particulièrement heureux de cette nouvelle étape pour SEA TPI. Montpellier et la région Languedoc-Roussillon connaissent un développement économique très porteur pour nous. Le bassin d’emploi, très qualifié, est également une raison de notre choix d’implantation, le recrutement étant un enjeu crucial dans nos métiers. Forts d’un doublement de notre chiffre d’affaires sur les quatre dernières années et de l’évolution continue de notre gamme de services, nous avons décidé de continuer à investir massivement pour renforcer notre avantage concurrentiel et diffuser à l’échelle nationale notre offre de centre de services agiles et novateurs qui s’appuie notamment sur les concepts d’Assistance à Maîtrise d’Usage (AMU) et de Supervision augmentée. » Philippe Pelfort, CEO SEA TPI.