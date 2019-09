SEA TPI va poursuivre sa politique soutenue de recrutement ces douze prochains mois

SEA TPI, créateur de centres de services de nouvelle génération, joue la carte du recrutement sur La Ciotat, Montpellier, Paris et Lille pour préparer l’avenir et permettre à l’entreprise de franchir un nouveau cap. Dans ce contexte, plus de 40 postes sont ouverts.

SEA TPI se positionne comme un acteur de premier plan sur le marché en croissance des centres de services IT. Ce solide positionnement s’explique principalement par l’approche unique du groupe qui a su en peu de temps révolutionner son marché en créant et en diffusant ses offres stratégiques s’appuyant sur les concepts d’Assistance à Maîtrise d’Usage (AMU) et de Supervision augmentée. Ces différents éléments ont permis au groupe de signer ces derniers mois des contrats de grande envergure qui l’amènent à consolider ses équipes d’experts au sein de son siège sur La Ciotat et de ses différents sites.

En rejoignant les équipes de SEA TPI, les futures recrues vont évoluer dans un groupe reconnu pour son savoir-faire et pour la qualité des conditions de travail qu’il propose. En effet, au-delà de la pertinence des projets confiés à ses collaborateurs, SEA TPI a su créer un cadre de travail certifié ECOVADIS GOLD en 2019, stimulant et bienveillant qui offre à ses collaborateurs la possibilité d’évoluer à long terme et d’acquérir en continu de nouveaux savoir-faire. Pour ce faire, l’entreprise mise notamment sur la formation au sein de la SEA ACADEMY et porte un soin particulier à l’intégration et à l’écoute de ses collaborateurs.

Philippe PELFORT, Directeur général de SEA TPI « Nous recherchons des candidats qui partagent nos valeurs et qui ont pour ambition de rejoindre une entreprise qui positionne la qualité, la transparence et le respect au centre de sa stratégie de croissance. Nos futurs talents pourront participer à la montée en puissance d’une offre innovante et efficace, reconnue par nos clients. De notre côté, nous allons poursuivre nos investissements dans notre démarche RSE et notre projet de marque employeur work@seatpi afin de renforcer notre attractivité et l’efficacité de nos processus. »

Quelques postes ouverts :

- Administrateur Infrastructure

- Administrateur Système

- Analyste d’exploitation

- Chef de projet informatique

- Ingénieur système AS/400