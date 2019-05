SEB S.A. : Assemblée générale mixte du 22 mai 2019

Regulatory News:

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de SEB S.A. (Paris:SK) s’est réunie le 22 mai à Paris sous la présidence de Monsieur Thierry DE LA TOUR D’ARTAISE, Président-Directeur Général.

2 545 actionnaires étaient présents, représentés ou avaient voté par correspondance, représentant 78,78 % du capital et 84,68 % des droits de vote en AGE.

L’Assemblée générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2018 et décidé de la distribution d’un dividende de 2,14 € par action, en hausse de 7 % par rapport à celui distribué en 2018 au titre de l’exercice 2017. Comme les années antérieures, le dividende sera majoré d’une prime de fidélité de 10 % pour les actionnaires inscrits au nominatif depuis plus de deux ans. Le coupon sera détaché le 27 mai et le paiement du dividende sera effectué le 29 mai 2019.

L’Assemblée générale a, par ailleurs, largement approuvé toutes les résolutions qui lui ont été soumises et en particulier :

Les nominations pour 4 ans de M. Jean-Pierre DUPRIEU en qualité d’administrateur indépendant ainsi que de M. Thierry LESCURE adhérant à GÉNÉRACTION, Mme Aude DE VASSART adhérant à VENELLE INVESTISSEMENT et de GÉNÉRACTION, représentée par Mme Caroline Chevalley, en qualité d’administrateurs ;

Le renouvellement pour 4 ans du mandat d’administrateur de M. William GAIRARD, adhérant à VENELLE INVESTISSEMENT ;

Les autorisations financières classiques d’émission de valeurs mobilières.

Pour revoir l’intégralité de l’Assemblée Générale, cliquez ici

Pour rappel : Modification de date

Merci de bien vouloir noter que, suite à un changement dans l’agenda du Conseil d’Administration, la date de publication des Ventes et informations financières des 9 mois a été modifiée. Initialement fixée au 24 octobre, elle est reportée au 29 octobre 2019.

Vous trouverez ci-dessous le calendrier de nos publications mis à jour.

Prochains évènements 2019 24 juillet | avant bourse Ventes et Résultats S1 2019 29 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois

Et retrouvez-nous aussi sur www.groupeseb.com

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 30 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 350 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 6,8 milliards d'euros en 2018 et emploie plus de 34 000 collaborateurs.

SEB SA

SEB SA - N° RCS 300 349 636 RCS LYON – capital 50 169 049 € TVA intracommunautaire : FR 12300349636

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190524005071/fr/