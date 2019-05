SEB S.A. : Résultat du vote des résolutions présentées à l'Assemblée Générale

Regulatory News:

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de SEB S.A. (Paris:SK) s’est réunie le 22 mai à Paris sous la présidence de Monsieur Thierry DE LA TOUR D’ARTAISE, Président-Directeur Général.

AGO AGE Nombre d'actions disposant du droit de vote 49 628 133 49 628 133 Nombre de droits de vote 76 734 171 76 734 171 Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance 2 527 2 545 Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance 38 436 457 39 099 955 Quorum 77,44% 78,78% Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance 63 654 092 64 980 847 % des voix 82,95% 84,68%

Assemblée Générale Ordinaire % Pour % Contre % Abstention Voix Pour Voix Contre Abstention 1 Approbation des comptes sociaux 2018 Adoptée 99,94% 0,03% 0,03% 63 613 473 20 706 19 913 2 Approbation des comptes consolidés 2018 Adoptée 99,75% 0,22% 0,03% 63 494 847 141 824 17 421 3 Affectation des résultats 2018 et fixation du dividende Adoptée 99,84% 0,13% 0,02% 63 554 425 85 493 14 174 4 Nomination de M. Jean-Pierre DUPRIEU en qualité d'administrateur indépendant pour une durée de 4 ans Adoptée 99,58% 0,23% 0,19% 63 387 368 146 887 119 837 5 Nomination de M. Thierry LESCURE en qualité d'administrateur pour une durée de 4 ans Adoptée 87,02% 12,31% 0,68% 55 389 405 7 833 658 431 029 6 Nomination de GÉNÉRACTION en qualité d'administrateur pour une durée de 4 ans Adoptée 89,80% 10,06% 0,14% 57 161 875 6 403 278 88 939 7 Nomination de Mme Aude DE VASSART en qualité d'administrateur pour une durée de 4 ans Adoptée 88,78% 10,54% 0,68% 56 513 531 6 709 056 431 505 8 Renouvellement du mandat d'administrateur de M. William GAIRARD pour une durée de 4 ans Adoptée 87,42% 12,44% 0,15% 55 645 090 7 915 603 93 399 9 Augmentation de l'enveloppe globale des jetons de présence alloués au Conseil d'administration Adoptée 99,18% 0,10% 0,73% 63 129 480 61 013 463 599 10 Approbation de la Convention de mandataire social et des engagements conclus entre la société et M. Stanislas DE GRAMONT, Directeur Général Délégué Adoptée 86,72% 13,14% 0,14% 55 198 182 8 363 900 92 010 Assemblée Générale Ordinaire % Pour % Contre % Abstention Voix Pour Voix Contre Abstention 11 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération et avantages de toute nature attribuables au Président-Directeur Général et au Directeur Général Délégué Adoptée 80,46% 19,39% 0,14% 51 217 159 12 344 980 91 953 12 Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2018 à M. Thierry DE LA TOUR D'ARTAISE, Président-Directeur Général Adoptée 87,39% 11,88% 0,73% 55 626 262 7 565 263 462 567 13 Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2018 à M. Stanislas DE GRAMONT, Directeur-Général Délégué Adoptée 98,19% 1,13% 0,68% 62 500 685 717 553 435 854 14 Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2018 à M. Bertrand NEUSCHWANDER, Directeur-Général Délégué Adoptée 87,90% 11,95% 0,15% 55 951 902 7 608 144 94 046 15 Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions Adoptée 83,62% 16,24% 0,14% 53 226 860 10 337 172 90 060

Assemblée Générale Extraordinaire % Pour % Contre % Abstention Voix Pour Voix Contre Abstention 16 Autorisation à donner au Conseil d'administration pour l'annulation par la société de ses propres actions Adoptée 99,18% 0,21% 0,61% 64 449 313 135 273 396 261 17 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription Adoptée 84,02% 15,37% 0,61% 54 597 962 9 989 295 393 590 18 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'offres au public Adoptée 83,47% 15,92% 0,61% 54 241 163 10 346 286 393 398 19 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'offres de placements privés Adoptée 83,27% 16,12% 0,61% 54 111 639 10 475 310 393 898 20 Limitation globale des autorisations Adoptée 99,20% 0,17% 0,62% 64 463 459 112 328 405 060 21 Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres dont la capitalisation serait admise Adoptée 89,52% 9,86% 0,62% 58 168 082 6 409 667 403 098 22 Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l'attribution d'actions gratuites sous conditions de performance Adoptée 89,46% 9,93% 0,61% 58 130 751 6 454 531 395 565

Assemblée Générale Extraordinaire % Pour % Contre % Abstention Voix Pour Voix Contre Abstention 23 Autorisation à donner au Conseil d’administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents à un Plan d’Epargne d’Entreprise ou de Groupe et/ou à des cessions de titres réservés, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires Adoptée 99,16% 0,24% 0,61% 64 432 476 153 514 394 857 24 Modification des dispositions de l'article 16 des statuts relatives à la désignation d'administrateurs représentant les salariés Adoptée 99,32% 0,07% 0,61% 64 538 813 47 498 394 536 25 Pouvoirs pour formalités Adoptée 99,37% 0,02% 0,62% 64 569 797 11 082 399 968

Pour revoir l’intégralité de l’Assemblée Générale, cliquez ici

Pour rappel : Modification de date

Merci de bien vouloir noter que, suite à un changement dans l’agenda du Conseil d’Administration, la date de publication des Ventes et informations financières des 9 mois a été modifiée. Initialement fixée au 24 octobre, elle est reportée au 29 octobre 2019.

Vous trouverez ci-dessous le calendrier de nos publications mis à jour.

Prochains évènements 2019 24 juillet | avant bourse Ventes et Résultats S1 2019 29 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois

Et retrouvez-nous aussi sur www.groupeseb.com

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 30 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 350 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 6,8 milliards d'euros en 2018 et emploie plus de 34 000 collaborateurs.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190524005267/fr/