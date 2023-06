Les récentes poursuites engagées par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis contre les géants de la cryptosphère, notamment Binance et Coinbase, ont provoqué une onde de choc dans le secteur. Cependant, il est essentiel d'examiner les racines et les implications de ces poursuites. On y revient dans l'Analyse Cryptique, après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Tether se lance dans le minage au Salvador

Le projet Volcano Energy a levé 250 millions de dollars pour développer une ferme de minage de Bitcoin alimentée par 241 mégawatts d'énergie renouvelable au Salvador. Tether, l'émetteur de l'USDT, a participé à ce financement qui devrait atteindre 1 milliard de dollars. L'objectif est de faire du Salvador un leader du minage de Bitcoin durable. Le gouvernement recevra 23% des revenus futurs, les investisseurs partageront 27%, et 50% serviront à développer davantage la production d'énergie et de minage.

Binance accélère son développement en France

Binance Pay s'est associé à l'application de paiement Lyzi pour permettre l'utilisation de cryptomonnaies chez 440 commerçants en France, avec 330 autres points de vente européens prévus. Lyzi offre 1 à 5% de cashback sur les achats quotidiens dans divers secteurs comme l'alimentaire et le pharmaceutique. Les utilisateurs peuvent lier leur compte Binance à l'application pour accéder à une variété de cryptomonnaies pour leurs achats. Le processus de paiement est effectué en scannant un QR code.

Quand la Justice adopte les NFTs

Les Commissaires de Justice de la Cour d'appel de Paris se sont associés à Unikbase pour créer des NFTs (Tokens Non Fongibles) sur une blockchain dédiée nommée Legide, afin d'authentifier et de sécuriser leurs documents. Les documents physiques sont marqués d'une encre invisible, liée à un marquage numérique sur les NFTs, créant ainsi des "jumeaux numériques" certifiant l'authenticité des documents et de certains objets. Cette innovation ouvre la voie à de nouvelles pratiques et perspectives de sécurisation des transmissions de données.

Do Kwon bientôt extradé vers les Etats-Unis ?

Do Kwon, co-fondateur et PDG de Terraform Labs, pourrait être incarcéré en Corée du Sud puis aux États-Unis, selon Dan Sunghan, responsable de l'enquête sur l'entrepreneur. Kwon est accusé d'utilisation de faux documents de voyage et de fraude en matière de valeurs mobilières, notamment avec les cryptomonnaies Luna et UST. Il a nié toutes les accusations et ses représentants ont contesté les allégations des procureurs de Séoul.



Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a secoué la cryptosphère cette semaine en engageant des poursuites judiciaires contre deux poids lourds du secteur, Binance et Coinbase.

Cette offensive n'est pas apparue soudainement comme un coup de tonnerre, mais est au contraire, c’est le fruit d'années de débats larvés sur la manière de réglementer les plateformes de cryptomonnaies. La SEC, au milieu d'interminables débats sur son approche précise de réguler l’industrie, devait inévitablement prendre des mesures contre les géants du secteur tôt ou tard.

Cependant, le message de la SEC autour de ces batailles juridiques présente une image d'action réactive et politisée, qui n'a pas la force que sa rhétorique musclée pourrait suggérer.

Plus précisément, la SEC semble vouloir mettre Coinbase et Binance dans la même catégorie que les opérations frauduleuses de 2022, comme Luna, Celsius et surtout FTX. La SEC a déjà été critiquée pour son traitement apparemment préférentiel de FTX avant que ses activités frauduleuses ne soient révélées. Aujourd'hui, il semble que l'organisme de réglementation tente de rectifier cette perception d'indulgence en démontrant sa capacité à être un régulateur strict.

Toutefois, ce changement dans l'application de la loi arrive avec quelques années de retard et vise des cibles potentiellement inappropriées, tout particulièrement pour Coinbase qui exerce depuis une décennie et a intégré l’indice Nasdaq après s’être introduite en bourse en 2021.

Au fond, la SEC présente ses récentes poursuites comme faisant partie d'une guerre permanente contre les activités frauduleuses. L'accusation fondamentale portée par la SEC dans son document judiciaire contre Coinbase est que l'entreprise a délibérément pris des décisions commerciales pour augmenter ses revenus, principalement à partir des frais de négociation des clients, en rendant les cryptoactifs disponibles à la négociation pour l’investisseur lambda.

La question de savoir si Coinbase aurait pu se conformer aux réglementations de la manière suggérée par la SEC est un débat complexe. Toutefois, le véritable nœud de l'argument de la SEC est que Coinbase a enfreint les règles en créant un service de négociation de cryptomonnaies, qui sont considérées pour certaines comme des valeurs mobilières non enregistrées, que les clients utilisent activement.

Malgré cela, les accusations de la SEC contre Coinbase sont déformées pour dépeindre l'entreprise comme une entité manipulatrice et prédatrice. Gurbir S. Grewal, directeur de l'application de la SEC, aurait déclaré que "les décisions calculées de Coinbase lui ont permis de gagner des milliards [...] aux dépens des investisseurs en les privant des protections auxquelles ils avaient droit".

Today we charged Coinbase, Inc. with operating its crypto asset trading platform as an unregistered national securities exchange, broker, and clearing agency and for failing to register the offer and sale of its crypto asset staking-as-a-service program.https://t.co/XPG2gDkxtVpic.twitter.com/hCdVMw8B2v — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) June 6, 2023

D'autre part, Binance est accusée de s'être livrée à des activités qui pourraient être considérées comme des actes répréhensibles, notamment la manipulation des prix et le mélange des fonds des clients qui ont eu un impact négatif sur les clients. En d'autres termes, les problèmes juridiques de Binance se situent dans une catégorie bien supérieure à celle de Coinbase.

L'action en justice de la SEC contre Coinbase et Binance doit être comprise dans le contexte plus large de l'attitude de la SEC à l'égard des cryptomonnaies. Les poursuites s'appuient sur un postulat moral selon lequel les cryptomonnaies sont intrinsèquement frauduleuses et sans valeur. Ce postulat permet à la SEC de mettre Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, dans le même sac que Sam Bankman-Fried, un entrepreneur à la moralité obscure.

Gary Gensler, le président de la SEC, a réitéré cette position lors d'une récente interview sur Bloomberg, où il a déclaré que "nous n'avons pas besoin de plus de monnaie numérique, nous en avons déjà. Elle s'appelle le dollar américain. Elle s'appelle l'euro. Elle s'appelle le yen. Elles sont toutes numériques à l'heure actuelle".

La déclaration de M. Gensler n'est pas seulement une simplification grossière, mais une déclaration dont il doit savoir qu'elle est erronée. Étant donné qu'il était instructeur au MIT et qu'il a enseigné la technologie blockchain aux étudiants, il est invraisemblable de croire qu'il ne reconnaît pas la différence entre les systèmes bancaires traditionnels, sur lesquels le gouvernement américain exerce un contrôle immense et politisé, et les réseaux de cryptomonnaies décentralisés, tout particulièrement Bitcoin qui résiste à un contrôle centralisé.

Sans débattre de l’utilité d’insérer le bitcoin dans le circuit économique, mettre dans le même panier de “monnaie numérique” le bitcoin, l’euro, le dollar et le yen est une ultra simplification de la conception du bitcoin, ce qui est au passage dommageable pour la compréhension du grand public.

Cependant, Gensler lui-même s'est retrouvé dans une situation délicate lorsque Sam Bankman-Fried était au sommet de sa gloire. Le personnel de Gensler aurait engagé des discussions continues sur la réglementation des cryptomonnaies avec l'équipe de FTX, ce qui a donné lieu à des spéculations sur le favoritisme. Cette proximité a pu les empêcher de reconnaître les activités frauduleuses de FTX. Les accusations sont devenues si graves qu'au moins un membre du Congrès a publiquement rejeté la responsabilité du fiasco de FTX sur M. Gensler. Les interventions de Bankman-Fried devant le Congrès n'ont fait qu'alimenter la thèse d'un accès préférentiel à la réglementation.

Dans le climat actuel, bien que les accusations de la SEC contre Binance et Coinbase soient fondées, on ne peut s'empêcher de penser qu'elles sont utilisées comme une seconde chance pour la SEC et Gensler de se rattraper après la débâcle de FTX. Pourtant, il est important de rappeler que les situations sont, pour l’instant, fondamentalement différentes, notamment pour Coinbase. Les présenter comme identiques pourrait potentiellement miner la crédibilité de Gensler et de la SEC sur ce sujet.

En effet, les histoires entremêlées et les influences mutuelles de la SEC et du monde des cryptomonnaies ont conduit à un réseau complexe d'actions et de réactions, où les motivations, les intentions et les résultats peuvent être difficiles à démêler. Mais pour favoriser un écosystème financier sain et prospère, il est essentiel que ces complexités soient gérées avec équité, transparence et dévouement à la vérité.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies



Zonebourse

Block 4 : Lectures de la semaine

La blockchain est une technologie clé - un informaticien explique pourquoi l’avenir post-crypto-crash est brillant (The Conversation, en anglais)

Les poursuites contre Coinbase et Binance rendent la crypto glaciale (Wired, en anglais)

Le doomérisme de l’IA est un leurre (The Atlantic, en anglais)

Qui a le Bitcoin ? Un examen plus approfondi de l’offre de Bitcoin (Bitcoin Magazine, en anglais)