SÉCHÉ ENVIRONNEMENT : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 AVRIL 2021

APPROBATION DE L’ENSEMBLE DES RESOLUTIONS

MISE A DISPOSITION DU COMPTE-RENDU D’ASSEMBLEE

Regulatory News:

Séché Environnement (Paris:SCHP):

Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 et conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, la Société a informé ses actionnaires que son Assemblée générale mixte convoquée le 30 avril 2021 à 10 heures se tiendrait hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle (voir Communiqué de presse du 8 avril 2021).

Réunissant un quorum de 84,02%, l’Assemblée générale a été retransmise en direct en format vidéo sur le site internet de la Société. Une rediffusion sera également disponible sur le site internet de la société pendant le délai prévu par la règlementation.

Deux questions écrites ont été posées au Conseil d’administration, auxquelles il a été répondu pendant l’Assemblée. Les réponses sont également publiées sur le site internet de la Société.

Le Président a pris connaissance des résultats des votes par correspondance et a constaté l’approbation de l’ensemble des résolutions proposées, notamment celles portant sur les comptes et l’affectation du résultat 2020.

Le résultat des votes par résolution ainsi que le compte-rendu de l’Assemblée peuvent être consultés sur le site de la Société : www.groupe-seche.com/fr/investisseurs/meeting

Prochaine Communication

Résultats consolidés au 30 juin 2021 : 13 septembre 2021 après bourse

À propos de Séché Environnement

Séché Environnement est l’acteur de référence du traitement et de la valorisation de tous les types de déchets, y compris les plus complexes et dangereux, et des opérations de dépollution, au service de l’environnement et de la santé. Groupe industriel familial français, Séché Environnement œuvre depuis plus de 35 ans pour l’écologie industrielle et territoriale grâce aux technologies innovantes développées par sa R&D. Ses savoir-faire uniques se déploient au cœur des territoires, dans plus de 100 implantations dans le monde, dont une quarantaine de sites industriels en France. Fort de 4600 salariés dont 2000 en France, Séché Environnement réalise environ 700 M€ de chiffre d’affaires, dont 25% à l’international, porté par une dynamique de croissance à la fois interne et externe via de nombreuses acquisitions. Grâce à son expertise en matière de création de boucles d’économie circulaire, de traitement des polluants et des gaz à effets de serre, et de maîtrise de la dangerosité, le Groupe contribue directement à la protection du vivant et de la biodiversité - domaine dans lequel il est fortement engagé depuis sa création.

Séché Environnement est coté sur l’Eurolist d’Euronext (compartiment B) depuis le 27 novembre 1997. Le titre est éligible au PEA-PME et appartient aux indices CAC Mid&Small, EnterNext Tech 40 et EnterNext PEA-PME 150. ISIN : FR 0000039139 – Bloomberg : SCHP.FP – Reuters : CCHE.PA

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210430005441/fr/