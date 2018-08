SEMICONDUCTEURS : Another One Bites The Dust

L'entreprise a annoncé que ses revenus trimestriels ont reculé de -14,5%, tandis que son bénéfice net est ressorti à un niveau inférieur aux attentes de l'analyste le plus pessimiste de la place. L'action perdait plus de 10% après la publication.Attention, donc, aux acteurs européens du secteur, qui réagissent assez violemment, depuis quelques temps, aux mauvais chiffres en provenance d'Asie sur le compartiment des semiconducteurs. On pense à STMicroelectronics notamment, mais aussi aux acteurs allemands ( Infineon Dialog ) ou à l'Autrichien coté en Suisse AMS AAC Technologies Holdings réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires avec Apple