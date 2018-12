SENTRYO ANNONCE UNE LEVÉE DE FONDS DE 10M

Sentryo, pionnier des solutions de cybersécurité de l'Internet Industriel, et nommé «Cool Vendor in Industrial IoT and OT Security, 2018» par Gartner, lève 10M€ auprès d'investisseurs européens pour accélérer son développement à l'international.

Aux côtés des investisseurs historiques, Breed Reply, ACE Management et Kreaxi, quatre nouveaux investisseurs ont pris part à cette levée de fonds en série A: Sopra Steria et BNP Paribas Développement en fin de premier semestre 2018 puis Omnes et Alliance Entreprendre en novembre 2018. Cela porte à 13 M€ le montant levé par Sentryo depuis sa création en 2014.

Sentryo aide les entreprises à maintenir la sûreté, la continuité et la résilience de leurs opérations industrielles en les protégeant des cyberattaques. La solution Sentryo ICS CyberVision, primée à de multiples reprises, fournit aux entreprises une visibilité complète du comportement de leur système de contrôle industriel, détecte les anomalies et accélère la réponse aux incidents de cybersécurité. ICS CyberVision permet aux industriels de maintenir l'intégrité de leurs réseaux de contrôle industriel et de maîtriser les potentiels risques cyber auxquels ils sont exposés.

La cybersécurité des systèmes industriels ou cybersécurité OT ('"Operational Technology") est un marché en pleine croissance. Historiquement isolés, les réseaux industriels sont de plus en plus connectés au monde extérieur par des entreprises qui cherchent à tirer parti de la transformation numérique et, ce faisant, augmentent considérablement leur exposition au risque. En quelques années, Sentryo est devenu un des leaders mondiaux de ce segment de marché.

Créée en 2014, Sentryo a déjà conquis un large portefeuille de clients internationaux dans les secteurs clés de l'énergie, du pétrole et du gaz, du manufacturing, du transport, des industries de procédé et de la gestion des bâtiments. Sa croissance rapide est soutenue par des partenariats stratégiques noués avec des prestataires de services spécialisés en cybersécurité et de grands fournisseurs de solutions de contrôle industriel. Grâce à cette nouvelle levée de fonds, Sentryo entend accélérer son développement en Europe et en Amérique du Nord et renforcer son leadership technologique.

« Nous sommes fiers d'accueillir de nouveaux investisseurs de premier plan aux côtés des investisseurs historiques qui nous renouvellent leur confiance. Nous avons su construire une équipe d'experts de rang mondial spécialistes en cybersécurité des systèmes de contrôle industriel et sommes fiers de voir la valeur ajoutée de nos solutions technologiques être toujours mieux reconnue par nos clients et partenaires. Nos investisseurs ont été convaincus par notre vision stratégique et par notre capacité d'exécution », a déclaré Thierry Rouquet, co-fondateur et Président de Sentryo.

« Nos clients comptent sur Sentryo pour aider les responsables industriel (OT) à devenir pleinement acteurs de la protection de leurs systèmes en collaborant étroitement avec les responsables des systèmes d'informations (IT) pour parvenir à la définition et à la mise en place d'une stratégie de cybersécurité globale. »

« Les entreprises sont confrontées à un défi considérable lorsqu'elles doivent étendre les bonnes pratiques en matière de cybersécurité à leurs infrastructures industrielles », explique Arnaud Cailleau, Vice-Président de la cybersécurité chez Sopra Steria.« Non seulement les solutions de cybersécurité des systèmes informatiques sont inadaptées aux spécificités des systèmes de contrôle industriels mais nous avons également besoin de solutions qui puissent être utilisées par les métiers dans le cadre des processus de surveillance et de maintenance des procédés industriels. En plaçant le métier en première ligne et en mettant à leur disposition les outils nécessaires pour travailler main dans la main avec les équipes IT et les experts en cybersécurité, Sentryo apporte une contribution majeure à la protection de nos industries. »

