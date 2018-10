SENTRYO : LAURÉAT DU PASS FRENCH 2018 TECH A L'ELYSÉE

Hausermann, Directeur Général de Sentryo, reçoit, avec les startups lauréates, le diplôme remis par Mounir Mahjoubi, Ministre du Numérique.

"Faire partie des 100 entreprises technologiques françaises en hypercroissance est une fierté pour toute l'équipe Sentryo et récompense tous nos efforts." commente Laurent Hausermann, Directeur Général de Sentryo.

La Pass French Tech est 'un programme national d'accompagnement lancé en 2014 à destination des entreprises en hyper-croissance, pépites de la French Tech.

Les acteurs majeurs du soutien au développement des entreprises - La French Tech, Bpifrance, DGE, Business France, Coface, Inpi, AFPC et AFIC - se mobilisent et se coordonnent avec les 13 Métropoles French Tech pour offrir de manière unique, prioritaire et accélérée des services premiums spécifiques aux problématiques d'hyper-croissance de ces entreprises

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Sentryo via Globenewswire



Les équipes du Programme Pass French Tech s'engagent à assurer une haute qualité de services à ces entreprises en se mobilisant et en offrant un suivi privilégié pour permettre à cette communauté d'entreprises d'excellence de rayonner à travers le monde. Cinq leviers composent cette offre de services : le financement, l'international, l'innovation, le business development et la visibilité.