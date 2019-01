SENTRYO OBTIENT LE LABEL "FRANCE CYBERSECURITY" POUR SA SOLUTION ICS CYBERVISION

A l'occasion du FIC 2019 (Forum International de la Cybersécurité) qui se tient cette semaine à Lille, la solution de cybersécurité industrielle ICS CyberVision de Sentryo a reçu le label "France Cybersecurity".

Ce label décerné par l'ACN (Alliance pour la Confiance Numérique) est la garantie pour les utilisateurs que les produits et services labellisés sont conçus, développés et opérés en France et qu'ils possèdent des fonctionnalités claires et bien définies, avec un niveau de qualité vérifié par un jury indépendant. Cette garantie s'appuie notamment sur les certifications, qualifications et labellisations de cybersécurité lorsqu'elles existent, et sur une évaluation tierce pertinente.

Après avoir été nommé "Cool Vendor" par le cabinet Gartner qui a distingué Sentryo pour la pertinence de sa vision et la qualité de sa solution de sécurisation des réseaux industriels, le label « France Cybersecurity » confirme l'excellence de l'offre ICS CyberVision de Sentryo.

Laurent Hausermann, Directeur général de Sentryo, réagit "Les réseaux industriels sont de plus en plus exposés aux cyber attaques. Le label « France Cybersecurity » distingue l'expertise de Sentryo et la qualité de la solution ICS CyberVision pour déployer une vraie stratégie de cybersécurité industrielle. Les grands groupes cherchent des solutions de confiance pour assurer l'intégrité de leurs opérations. Ce label montre que des solutions françaises de pointe peuvent les aider à se déployer dans le monde entier."

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Sentryo via Globenewswire