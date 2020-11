SER Group, classé « visionnaire » dans l'étude 2020 de Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms

SER Group, principal éditeur de solutions de gestion de contenu d’entreprise (ECM) et de plateformes de services de contenu, est fier d’annoncer son positionnement comme « visionnaire » par le cabinet de conseil Gartner dans son « carré magique » (Magic Quadrant) 2020 des plateformes de services de contenu*. Cette étude évalue 18 fournisseurs de CSP sur la base de leur « capacité d’exécution » et de l’« exhaustivité de leur vision ».

La pandémie actuelle et l’émergence d’un nouvel environnement de travail numérique, que Gartner appelle « new work nucleus », renforcent, selon nous, l’importance de la digitalisation de l’environnement de travail et le besoin de services de contenu, de gestion de processus et de collaboration innovants. « Les objectifs clés visant à renforcer la productivité, faire évoluer l’entreprise avec souplesse, répondre avec agilité aux besoins des clients et créer une expérience client hors pair sont devenus incontournables à l’adaptation et à la prospérité de l’entreprise à l’ère de la transformation numérique de l’environnement de travail », commente Morad Rhlid, directeur général de SER Solutions International.

Principaux atouts d’un éditeur de plateformes de services de contenu

Dans son étude 2020 « Magic Quadrant for Content Services Platforms », Gartner a évalué SER Group sur la base de sa plateforme, Doxis4, en mettant en évidence trois points forts :

L’expérience utilisateur

La flexibilité de déploiement

L’intelligence intégrée

Gregor Joeris, directeur technique de SER Group, précise que « conformément à notre forte culture client, nous avons complètement repensé nos interfaces Web afin d’améliorer encore l’expérience utilisateur. Nous avons également étoffé les fonctionnalités d’apprentissage machine de Doxis4. Les services cognitifs de Doxis4 permettent à nos clients de mieux tirer parti de leurs données pour, par exemple, optimiser leurs processus et améliorer l’expérience client. »

Déploiement flexible et services infogérés étendus

Au cours des dernières années, SER Group n’a cessé d’enrichir ses offres de « Software as a Service » (SaaS) et de services infogérés, notamment en inaugurant une nouvelle filiale dédiée au cloud computing. Le groupe a également réussi à étoffer son équipe et son réseau de partenaires sur ses marchés les plus importants. En particulier, il s’est vu confier plusieurs nouveaux projets d’envergure par de grandes multinationales.

93 % des clients recommandent SER Group

Cette année aussi, Gartner a déjà distingué SER Group et sa solution Doxis4 iRoom en tant qu’éditeur représentatif dans son guide 2020 du marché des outils de collaboration axée sur le contenu**. En outre, SER figure dans le Gartner Hype Cycle for the Digital Workplace 2020*** en qualité de fournisseur de services d’intégration de contenu. « Ce qui nous importe le plus, cependant, ce sont les avis positifs que nous recevons de la part de nos clients », ajoute Morad Rhlid. Dans le Gartner Peer Insights « Voice of Customer » : Content Service Platforms 2020****, SER Group s’est vu décerner une note globale de 4,6 sur 5 (sur la base de 30 avis au 31 janvier 2020) ; 93 % des évaluateurs recommandent SER.

Dans l’ensemble résume Morad Rhlid, « nous sommes très heureux que SER Group soit passé cette année dans la catégorie des visionnaires. Pour nous, ce positionnement conforte notre vision de l’impérative nécessité d’innover en permanence, de poser de nouveaux jalons et de concevoir des solutions adaptées à l’évolution constante des besoins de nos clients. Cela fait partie de notre ADN en tant que champion de l’innovation. Aider nos clients à assurer la continuité de leurs activités et la croissance de leur entreprise, en particulier en cette période difficile, reste notre engagement indéfectible. »

L’accès gratuit au rapport complet « 2020 Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms » est disponible ici .

*Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms, Michael Woodbridge | Marko Sillanpaa | Lane Severson, 16 novembre 2020

**Market Guide for Content Collaboration Tools, Michael Woodbridge | Marko Sillanpaa | Lane Severson, 11 mai 2020.

***Gartner Hype Cycle for the Digital Workplace, Matt Cain, Michael Woodbridge, 17 juillet 2020

****“Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Content Services Platforms,” Peer Contributors, 5 mars 2020. Évaluation globale des éditeurs sur une période de 12 mois.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service présenté dans ses publications de recherche et déconseille aux utilisateurs de technologies de ne choisir que les fournisseurs ayant obtenu la meilleure note ou toute autre désignation. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de sa division de recherche et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, qui est utilisée dans le présent document avec son autorisation. Tous droits réservés.

Les évaluations de Gartner Peer Insights représentent les opinions subjectives d’utilisateurs individuels fondées sur leurs propres expériences, et ne reflètent pas les avis de Gartner ou de ses filiales.