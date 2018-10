SER Group nomme son nouveau Country Manager France

SER Group, éditeur de solutions de gestion de contenu, fait évoluer son équipe de direction et annonce la nomination de Xavier Doulaud au poste de Country Manager France. Expert reconnu sur le marché de l'ECM et de la gestion de documents depuis de nombreuses années, il joue un rôle-clé dans la nouvelle stratégie de développement de l'éditeur à l'échelle nationale.

Xavier Doulaud est en charge de définir et de mettre en oeuvre la politique commerciale de l'éditeur sur le marché français et d'y développer ses ventes. Pour ce faire, il doit d'une part ouvrir de nouveaux référencements auprès de grands comptes et d'ETI, mais aussi renforcer l'équipe locale en recrutant de nouveaux collaborateurs. Pour mener à bien sa mission, Xavier Doulaud pourra s'appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise auprès de structures de référence dans l'industrie IT.

Xavier Doulaud, Country Manager France de SER Group « SER Group occupe une place privilégiée sur le marché des éditeurs de solutions ECM. La qualité de son offre, son nombre important de clients et sa reconnaissance de la part des principaux cabinets d'analystes sont autant d'éléments qui m'ont amené à rejoindre ses équipes. Nous disposons de tous les éléments nécessaires pour nous imposer rapidement sur le marché français comme un partenaire stratégique pour les entreprises qui souhaitent mettre en oeuvre avec succès leurs projets ECM. Ma mission va consister à permettre au groupe de franchir un nouveau cap et de poser les bases de notre stratégie de développement à court, moyen et long terme. »

https://www.ser-solutions.fr

