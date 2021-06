SES: Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17/05/2021 au 21/05/2021 02/06/2021 | 16:22 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17/05/2021 au 21/05/2021 EXANE BNP PARIBAS Présentation agrégée par jour et par marché Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * Marché (MIC Code) SES 21/05/2021 LU0088087324 300,000 6.18 XPAR * Arrondi à deux chiffres après la virgule TOTAL 300,000 6.18 Détail transaction par transaction Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction (CET) Code identifiant

de l’instrument

financier Prix Unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:01:55 LU0088087324 6.26 EUR 2,238 XPAR 00266363042EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:01:55 LU0088087324 6.26 EUR 54 XPAR 00266363043EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:04:26 LU0088087324 6.24 EUR 1,315 XPAR 00266363580EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:05:56 LU0088087324 6.21 EUR 1,056 XPAR 00266363918EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:08:01 LU0088087324 6.21 EUR 2,941 XPAR 00266364312EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:11:57 LU0088087324 6.20 EUR 123 XPAR 00266364945EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:12:25 LU0088087324 6.21 EUR 1,492 XPAR 00266365014EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:12:25 LU0088087324 6.21 EUR 1,522 XPAR 00266365015EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:12:25 LU0088087324 6.21 EUR 432 XPAR 00266365016EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:14:47 LU0088087324 6.18 EUR 127 XPAR 00266365379EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:14:47 LU0088087324 6.18 EUR 1,023 XPAR 00266365380EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:15:14 LU0088087324 6.18 EUR 926 XPAR 00266365504EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:17:41 LU0088087324 6.18 EUR 234 XPAR 00266365970EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:17:41 LU0088087324 6.18 EUR 790 XPAR 00266365971EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:21:08 LU0088087324 6.18 EUR 3,593 XPAR 00266366724EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:21:08 LU0088087324 6.18 EUR 790 XPAR 00266366725EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:24:08 LU0088087324 6.19 EUR 2,309 XPAR 00266367471EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:25:57 LU0088087324 6.19 EUR 1,097 XPAR 00266367781EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:28:39 LU0088087324 6.21 EUR 933 XPAR 00266368326EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:30:21 LU0088087324 6.21 EUR 200 XPAR 00266368834EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:30:21 LU0088087324 6.21 EUR 2,663 XPAR 00266368835EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:33:10 LU0088087324 6.20 EUR 7 XPAR 00266369677EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:33:10 LU0088087324 6.20 EUR 850 XPAR 00266369678EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:34:01 LU0088087324 6.20 EUR 1,100 XPAR 00266369773EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:34:01 LU0088087324 6.20 EUR 210 XPAR 00266369774EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:36:38 LU0088087324 6.19 EUR 579 XPAR 00266370245EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:36:38 LU0088087324 6.19 EUR 1,814 XPAR 00266370248EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:38:07 LU0088087324 6.18 EUR 472 XPAR 00266370612EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:40:41 LU0088087324 6.20 EUR 23 XPAR 00266371152EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:40:41 LU0088087324 6.20 EUR 119 XPAR 00266371153EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:40:41 LU0088087324 6.20 EUR 3 XPAR 00266371154EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:40:51 LU0088087324 6.21 EUR 1,456 XPAR 00266371181EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:40:51 LU0088087324 6.21 EUR 753 XPAR 00266371182EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:43:06 LU0088087324 6.22 EUR 810 XPAR 00266371749EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:45:17 LU0088087324 6.22 EUR 286 XPAR 00266372212EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:45:20 LU0088087324 6.22 EUR 142 XPAR 00266372223EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:45:20 LU0088087324 6.22 EUR 1,950 XPAR 00266372224EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:50:05 LU0088087324 6.19 EUR 2,334 XPAR 00266373266EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:53:01 LU0088087324 6.20 EUR 862 XPAR 00266374006EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:55:20 LU0088087324 6.20 EUR 196 XPAR 00266374533EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:55:20 LU0088087324 6.20 EUR 100 XPAR 00266374534EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:55:20 LU0088087324 6.20 EUR 196 XPAR 00266374535EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:55:20 LU0088087324 6.20 EUR 117 XPAR 00266374536EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:55:20 LU0088087324 6.20 EUR 500 XPAR 00266374537EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:55:20 LU0088087324 6.20 EUR 100 XPAR 00266374538EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:55:20 LU0088087324 6.20 EUR 1,265 XPAR 00266374539EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:58:27 LU0088087324 6.20 EUR 2,265 XPAR 00266375284EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 09:58:27 LU0088087324 6.20 EUR 40 XPAR 00266375285EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:02:00 LU0088087324 6.19 EUR 44 XPAR 00266376263EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:02:00 LU0088087324 6.19 EUR 802 XPAR 00266376264EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:02:47 LU0088087324 6.18 EUR 849 XPAR 00266376445EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:04:41 LU0088087324 6.18 EUR 1,100 XPAR 00266376890EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:04:41 LU0088087324 6.18 EUR 951 XPAR 00266376891EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:04:41 LU0088087324 6.18 EUR 172 XPAR 00266376892EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:04:41 LU0088087324 6.18 EUR 102 XPAR 00266376893EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:07:10 LU0088087324 6.17 EUR 189 XPAR 00266377494EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:07:10 LU0088087324 6.17 EUR 144 XPAR 00266377495EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:07:10 LU0088087324 6.17 EUR 516 XPAR 00266377496EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:11:39 LU0088087324 6.18 EUR 972 XPAR 00266378401EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:11:39 LU0088087324 6.18 EUR 1,978 XPAR 00266378402EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:11:39 LU0088087324 6.17 EUR 500 XPAR 00266378403EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:11:39 LU0088087324 6.17 EUR 63 XPAR 00266378404EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:16:25 LU0088087324 6.17 EUR 128 XPAR 00266379431EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:16:25 LU0088087324 6.17 EUR 2,116 XPAR 00266379432EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:19:34 LU0088087324 6.16 EUR 750 XPAR 00266380028EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:19:34 LU0088087324 6.16 EUR 800 XPAR 00266380029EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:19:34 LU0088087324 6.16 EUR 363 XPAR 00266380030EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:21:58 LU0088087324 6.15 EUR 671 XPAR 00266380472EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:23:51 LU0088087324 6.15 EUR 387 XPAR 00266380955EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:23:51 LU0088087324 6.15 EUR 411 XPAR 00266380956EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:25:40 LU0088087324 6.16 EUR 1,346 XPAR 00266381272EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:25:40 LU0088087324 6.16 EUR 780 XPAR 00266381273EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:28:40 LU0088087324 6.15 EUR 486 XPAR 00266382220EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:31:40 LU0088087324 6.15 EUR 500 XPAR 00266382845EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:31:40 LU0088087324 6.15 EUR 139 XPAR 00266382846EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:31:40 LU0088087324 6.15 EUR 319 XPAR 00266382847EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:31:40 LU0088087324 6.15 EUR 709 XPAR 00266382848EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:31:40 LU0088087324 6.15 EUR 173 XPAR 00266382849EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:31:40 LU0088087324 6.15 EUR 264 XPAR 00266382850EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:37:25 LU0088087324 6.16 EUR 617 XPAR 00266383863EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:37:25 LU0088087324 6.16 EUR 2,388 XPAR 00266383864EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:37:26 LU0088087324 6.16 EUR 27 XPAR 00266383866EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:39:34 LU0088087324 6.17 EUR 868 XPAR 00266384283EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:42:45 LU0088087324 6.16 EUR 360 XPAR 00266384935EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:42:45 LU0088087324 6.16 EUR 359 XPAR 00266384936EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:42:45 LU0088087324 6.16 EUR 500 XPAR 00266384937EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:42:45 LU0088087324 6.16 EUR 334 XPAR 00266384938EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:42:45 LU0088087324 6.16 EUR 566 XPAR 00266384939EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:46:49 LU0088087324 6.14 EUR 842 XPAR 00266385686EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:48:48 LU0088087324 6.15 EUR 100 XPAR 00266386063EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:48:48 LU0088087324 6.15 EUR 70 XPAR 00266386064EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:48:50 LU0088087324 6.15 EUR 738 XPAR 00266386065EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:48:50 LU0088087324 6.15 EUR 1,456 XPAR 00266386066EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:48:50 LU0088087324 6.15 EUR 45 XPAR 00266386067EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:52:50 LU0088087324 6.15 EUR 876 XPAR 00266386990EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:52:50 LU0088087324 6.15 EUR 509 XPAR 00266386991EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:52:50 LU0088087324 6.15 EUR 626 XPAR 00266386992EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:54:27 LU0088087324 6.15 EUR 599 XPAR 00266387262EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:56:30 LU0088087324 6.14 EUR 949 XPAR 00266387581EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 10:58:05 LU0088087324 6.14 EUR 561 XPAR 00266387859EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:01:30 LU0088087324 6.15 EUR 286 XPAR 00266388483EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:01:30 LU0088087324 6.15 EUR 503 XPAR 00266388486EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:02:55 LU0088087324 6.16 EUR 603 XPAR 00266388753EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:02:55 LU0088087324 6.16 EUR 500 XPAR 00266388754EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:02:55 LU0088087324 6.16 EUR 243 XPAR 00266388755EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:02:55 LU0088087324 6.16 EUR 173 XPAR 00266388756EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:02:55 LU0088087324 6.16 EUR 239 XPAR 00266388757EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:05:28 LU0088087324 6.16 EUR 434 XPAR 00266389324EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:06:57 LU0088087324 6.16 EUR 173 XPAR 00266389799EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:06:57 LU0088087324 6.16 EUR 352 XPAR 00266389800EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:08:04 LU0088087324 6.16 EUR 2,186 XPAR 00266390089EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:12:00 LU0088087324 6.15 EUR 173 XPAR 00266390816EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:12:00 LU0088087324 6.15 EUR 239 XPAR 00266390817EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:12:00 LU0088087324 6.15 EUR 283 XPAR 00266390818EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:12:48 LU0088087324 6.15 EUR 1,378 XPAR 00266390983EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:17:31 LU0088087324 6.15 EUR 60 XPAR 00266392188EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:17:45 LU0088087324 6.15 EUR 211 XPAR 00266392245EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:19:16 LU0088087324 6.15 EUR 678 XPAR 00266392551EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:19:16 LU0088087324 6.15 EUR 1,391 XPAR 00266392552EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:19:16 LU0088087324 6.15 EUR 900 XPAR 00266392553EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:19:16 LU0088087324 6.15 EUR 166 XPAR 00266392554EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:23:27 LU0088087324 6.15 EUR 889 XPAR 00266393255EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:23:27 LU0088087324 6.15 EUR 15 XPAR 00266393256EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:23:27 LU0088087324 6.15 EUR 416 XPAR 00266393257EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:23:27 LU0088087324 6.15 EUR 173 XPAR 00266393258EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:23:27 LU0088087324 6.15 EUR 187 XPAR 00266393259EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:23:27 LU0088087324 6.15 EUR 133 XPAR 00266393260EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:23:27 LU0088087324 6.15 EUR 253 XPAR 00266393261EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:27:03 LU0088087324 6.15 EUR 822 XPAR 00266394002EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:29:08 LU0088087324 6.14 EUR 173 XPAR 00266394399EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:29:08 LU0088087324 6.14 EUR 758 XPAR 00266394400EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:29:08 LU0088087324 6.14 EUR 173 XPAR 00266394401EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:29:08 LU0088087324 6.14 EUR 500 XPAR 00266394402EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:29:08 LU0088087324 6.14 EUR 173 XPAR 00266394403EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:29:08 LU0088087324 6.14 EUR 50 XPAR 00266394404EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:29:08 LU0088087324 6.14 EUR 346 XPAR 00266394405EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:29:08 LU0088087324 6.14 EUR 47 XPAR 00266394406EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:34:13 LU0088087324 6.14 EUR 84 XPAR 00266395157EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:34:13 LU0088087324 6.14 EUR 858 XPAR 00266395158EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:34:13 LU0088087324 6.14 EUR 645 XPAR 00266395159EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:34:13 LU0088087324 6.14 EUR 514 XPAR 00266395160EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:34:13 LU0088087324 6.14 EUR 407 XPAR 00266395161EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:39:10 LU0088087324 6.13 EUR 509 XPAR 00266396073EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:39:10 LU0088087324 6.13 EUR 312 XPAR 00266396074EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:40:34 LU0088087324 6.13 EUR 382 XPAR 00266396286EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:40:34 LU0088087324 6.13 EUR 1,744 XPAR 00266396287EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:46:01 LU0088087324 6.13 EUR 714 XPAR 00266397703EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:46:01 LU0088087324 6.13 EUR 355 XPAR 00266397704EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:46:01 LU0088087324 6.13 EUR 1,344 XPAR 00266397705EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:48:41 LU0088087324 6.12 EUR 869 XPAR 00266398264EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:51:20 LU0088087324 6.14 EUR 947 XPAR 00266400578EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:51:20 LU0088087324 6.14 EUR 1,150 XPAR 00266400579EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:55:22 LU0088087324 6.14 EUR 393 XPAR 00266402578EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:55:22 LU0088087324 6.14 EUR 180 XPAR 00266402579EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:55:22 LU0088087324 6.14 EUR 440 XPAR 00266402580EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:55:22 LU0088087324 6.14 EUR 44 XPAR 00266402581EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:55:22 LU0088087324 6.14 EUR 367 XPAR 00266402583EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:55:22 LU0088087324 6.14 EUR 109 XPAR 00266402584EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:55:22 LU0088087324 6.14 EUR 492 XPAR 00266402585EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:59:24 LU0088087324 6.14 EUR 1,170 XPAR 00266404125EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:59:24 LU0088087324 6.14 EUR 441 XPAR 00266404126EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:59:24 LU0088087324 6.14 EUR 173 XPAR 00266404127EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 11:59:24 LU0088087324 6.14 EUR 295 XPAR 00266404128EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:03:26 LU0088087324 6.12 EUR 30 XPAR 00266404995EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:03:26 LU0088087324 6.12 EUR 173 XPAR 00266404996EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:03:26 LU0088087324 6.12 EUR 299 XPAR 00266404997EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:03:26 LU0088087324 6.12 EUR 500 XPAR 00266404998EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:03:26 LU0088087324 6.12 EUR 231 XPAR 00266404999EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:07:16 LU0088087324 6.13 EUR 1,399 XPAR 00266405752EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:07:16 LU0088087324 6.13 EUR 1,074 XPAR 00266405754EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:11:30 LU0088087324 6.13 EUR 173 XPAR 00266406418EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:11:30 LU0088087324 6.13 EUR 1,586 XPAR 00266406419EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:11:30 LU0088087324 6.13 EUR 236 XPAR 00266406420EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:11:30 LU0088087324 6.13 EUR 130 XPAR 00266406421EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:11:30 LU0088087324 6.13 EUR 96 XPAR 00266406422EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:17:04 LU0088087324 6.15 EUR 2,220 XPAR 00266407267EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:21:42 LU0088087324 6.16 EUR 2,140 XPAR 00266407994EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:27:07 LU0088087324 6.16 EUR 660 XPAR 00266408705EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:27:07 LU0088087324 6.16 EUR 1,415 XPAR 00266408706EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:32:31 LU0088087324 6.16 EUR 886 XPAR 00266409493EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:34:41 LU0088087324 6.16 EUR 706 XPAR 00266409707EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:34:41 LU0088087324 6.16 EUR 216 XPAR 00266409708EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:36:38 LU0088087324 6.17 EUR 690 XPAR 00266409937EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:38:43 LU0088087324 6.17 EUR 2,213 XPAR 00266410277EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:44:46 LU0088087324 6.17 EUR 1,204 XPAR 00266411217EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:44:46 LU0088087324 6.17 EUR 938 XPAR 00266411218EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:50:49 LU0088087324 6.17 EUR 184 XPAR 00266412125EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:50:49 LU0088087324 6.17 EUR 173 XPAR 00266412126EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:50:49 LU0088087324 6.17 EUR 645 XPAR 00266412127EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:56:07 LU0088087324 6.17 EUR 1,008 XPAR 00266413006EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:56:07 LU0088087324 6.17 EUR 1,343 XPAR 00266413007EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:56:20 LU0088087324 6.17 EUR 830 XPAR 00266413110EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 12:59:37 LU0088087324 6.16 EUR 322 XPAR 00266413777EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:04:56 LU0088087324 6.18 EUR 2,317 XPAR 00266414547EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:04:56 LU0088087324 6.18 EUR 487 XPAR 00266414548EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:09:59 LU0088087324 6.19 EUR 900 XPAR 00266415573EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:09:59 LU0088087324 6.19 EUR 335 XPAR 00266415574EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:09:59 LU0088087324 6.19 EUR 248 XPAR 00266415575EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:11:10 LU0088087324 6.19 EUR 718 XPAR 00266415738EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:17:02 LU0088087324 6.19 EUR 173 XPAR 00266416477EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:17:02 LU0088087324 6.19 EUR 776 XPAR 00266416478EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:17:02 LU0088087324 6.19 EUR 220 XPAR 00266416479EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:17:02 LU0088087324 6.19 EUR 500 XPAR 00266416480EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:17:02 LU0088087324 6.19 EUR 710 XPAR 00266416481EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:24:21 LU0088087324 6.18 EUR 618 XPAR 00266417396EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:24:21 LU0088087324 6.18 EUR 1,712 XPAR 00266417397EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:30:58 LU0088087324 6.17 EUR 723 XPAR 00266418266EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:33:11 LU0088087324 6.17 EUR 756 XPAR 00266418620EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:33:11 LU0088087324 6.17 EUR 395 XPAR 00266418621EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:33:11 LU0088087324 6.17 EUR 500 XPAR 00266418622EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:33:11 LU0088087324 6.17 EUR 173 XPAR 00266418623EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:33:11 LU0088087324 6.17 EUR 182 XPAR 00266418624EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:33:11 LU0088087324 6.17 EUR 283 XPAR 00266418625EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:33:11 LU0088087324 6.17 EUR 32 XPAR 00266418626EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:36:13 LU0088087324 6.17 EUR 155 XPAR 00266419126EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:37:31 LU0088087324 6.17 EUR 40 XPAR 00266419298EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:40:12 LU0088087324 6.17 EUR 312 XPAR 00266419636EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:43:13 LU0088087324 6.18 EUR 2,411 XPAR 00266420068EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:44:23 LU0088087324 6.16 EUR 84 XPAR 00266420260EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:51:39 LU0088087324 6.16 EUR 211 XPAR 00266421345EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:51:39 LU0088087324 6.16 EUR 1,991 XPAR 00266421346EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:51:39 LU0088087324 6.16 EUR 500 XPAR 00266421347EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:51:39 LU0088087324 6.16 EUR 124 XPAR 00266421348EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:51:39 LU0088087324 6.16 EUR 107 XPAR 00266421349EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:57:23 LU0088087324 6.19 EUR 1,900 XPAR 00266422011EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 13:57:23 LU0088087324 6.19 EUR 250 XPAR 00266422012EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:00:27 LU0088087324 6.18 EUR 364 XPAR 00266422393EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:00:27 LU0088087324 6.18 EUR 274 XPAR 00266422394EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:02:56 LU0088087324 6.18 EUR 460 XPAR 00266422651EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:02:56 LU0088087324 6.18 EUR 317 XPAR 00266422652EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:06:14 LU0088087324 6.18 EUR 795 XPAR 00266422976EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:09:29 LU0088087324 6.18 EUR 221 XPAR 00266423473EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:09:29 LU0088087324 6.18 EUR 173 XPAR 00266423474EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:09:29 LU0088087324 6.18 EUR 749 XPAR 00266423475EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:10:53 LU0088087324 6.18 EUR 158 XPAR 00266423641EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:10:53 LU0088087324 6.18 EUR 850 XPAR 00266423642EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:15:32 LU0088087324 6.17 EUR 1,294 XPAR 00266424299EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:15:32 LU0088087324 6.17 EUR 712 XPAR 00266424300EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:15:32 LU0088087324 6.17 EUR 173 XPAR 00266424301EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:15:32 LU0088087324 6.17 EUR 43 XPAR 00266424302EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:20:55 LU0088087324 6.17 EUR 351 XPAR 00266425135EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:22:35 LU0088087324 6.17 EUR 1 XPAR 00266425355EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:22:37 LU0088087324 6.17 EUR 417 XPAR 00266425359EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:23:03 LU0088087324 6.17 EUR 181 XPAR 00266425395EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:23:03 LU0088087324 6.17 EUR 758 XPAR 00266425396EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:23:03 LU0088087324 6.17 EUR 747 XPAR 00266425397EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:23:03 LU0088087324 6.17 EUR 194 XPAR 00266425398EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:27:59 LU0088087324 6.17 EUR 679 XPAR 00266426059EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:27:59 LU0088087324 6.17 EUR 128 XPAR 00266426060EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:30:34 LU0088087324 6.17 EUR 2,088 XPAR 00266426387EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:35:00 LU0088087324 6.17 EUR 2,416 XPAR 00266426999EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:37:33 LU0088087324 6.16 EUR 7 XPAR 00266427402EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:37:33 LU0088087324 6.16 EUR 666 XPAR 00266427403EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:40:58 LU0088087324 6.17 EUR 500 XPAR 00266427872EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:40:58 LU0088087324 6.17 EUR 353 XPAR 00266427873EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:40:58 LU0088087324 6.17 EUR 827 XPAR 00266427874EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:40:58 LU0088087324 6.17 EUR 466 XPAR 00266427875EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:40:58 LU0088087324 6.17 EUR 91 XPAR 00266427876EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:40:58 LU0088087324 6.17 EUR 116 XPAR 00266427877EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:46:24 LU0088087324 6.16 EUR 148 XPAR 00266428664EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:46:24 LU0088087324 6.16 EUR 2,261 XPAR 00266428665EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:50:49 LU0088087324 6.15 EUR 213 XPAR 00266429369EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:50:49 LU0088087324 6.15 EUR 205 XPAR 00266429370EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:50:49 LU0088087324 6.15 EUR 306 XPAR 00266429371EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:50:49 LU0088087324 6.15 EUR 1 XPAR 00266429372EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:50:49 LU0088087324 6.15 EUR 500 XPAR 00266429373EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:50:49 LU0088087324 6.15 EUR 250 XPAR 00266429374EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:50:49 LU0088087324 6.15 EUR 500 XPAR 00266429375EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:50:49 LU0088087324 6.15 EUR 186 XPAR 00266429376EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:50:49 LU0088087324 6.15 EUR 153 XPAR 00266429379EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:56:27 LU0088087324 6.16 EUR 343 XPAR 00266430311EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:56:27 LU0088087324 6.16 EUR 1,099 XPAR 00266430312EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:56:27 LU0088087324 6.16 EUR 1,115 XPAR 00266430313EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 14:59:13 LU0088087324 6.15 EUR 776 XPAR 00266430713EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:05:43 LU0088087324 6.17 EUR 182 XPAR 00266432023EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:05:43 LU0088087324 6.17 EUR 3,858 XPAR 00266432024EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:05:43 LU0088087324 6.17 EUR 8 XPAR 00266432025EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:09:59 LU0088087324 6.15 EUR 381 XPAR 00266432817EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:09:59 LU0088087324 6.15 EUR 1,100 XPAR 00266432818EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:09:59 LU0088087324 6.15 EUR 977 XPAR 00266432819EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:15:02 LU0088087324 6.16 EUR 27 XPAR 00266433660EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:15:02 LU0088087324 6.16 EUR 12 XPAR 00266433661EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:15:02 LU0088087324 6.16 EUR 496 XPAR 00266433662EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:15:02 LU0088087324 6.16 EUR 500 XPAR 00266433663EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:15:02 LU0088087324 6.16 EUR 607 XPAR 00266433664EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:15:02 LU0088087324 6.16 EUR 223 XPAR 00266433665EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:15:02 LU0088087324 6.16 EUR 286 XPAR 00266433666EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:15:53 LU0088087324 6.16 EUR 272 XPAR 00266433802EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:19:43 LU0088087324 6.16 EUR 464 XPAR 00266434622EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:19:43 LU0088087324 6.16 EUR 346 XPAR 00266434623EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:24:18 LU0088087324 6.16 EUR 3,463 XPAR 00266435437EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:24:18 LU0088087324 6.16 EUR 500 XPAR 00266435438EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:24:18 LU0088087324 6.16 EUR 68 XPAR 00266435439EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:30:12 LU0088087324 6.17 EUR 2,894 XPAR 00266437122EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:30:12 LU0088087324 6.17 EUR 592 XPAR 00266437123EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:33:32 LU0088087324 6.17 EUR 1,056 XPAR 00266438820EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:33:32 LU0088087324 6.17 EUR 1,753 XPAR 00266438821EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:36:16 LU0088087324 6.17 EUR 181 XPAR 00266439856EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:36:16 LU0088087324 6.17 EUR 2,639 XPAR 00266439857EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:37:47 LU0088087324 6.16 EUR 295 XPAR 00266440373EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:37:47 LU0088087324 6.16 EUR 424 XPAR 00266440374EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:40:20 LU0088087324 6.16 EUR 62 XPAR 00266441324EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:40:20 LU0088087324 6.16 EUR 1,394 XPAR 00266441325EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:40:20 LU0088087324 6.16 EUR 1,291 XPAR 00266441326EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:43:24 LU0088087324 6.17 EUR 365 XPAR 00266442556EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:43:24 LU0088087324 6.17 EUR 154 XPAR 00266442558EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:43:24 LU0088087324 6.17 EUR 128 XPAR 00266442559EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:43:25 LU0088087324 6.17 EUR 70 XPAR 00266442560EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:43:25 LU0088087324 6.17 EUR 70 XPAR 00266442561EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:43:25 LU0088087324 6.17 EUR 11 XPAR 00266442562EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:44:16 LU0088087324 6.17 EUR 194 XPAR 00266442925EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:44:16 LU0088087324 6.17 EUR 500 XPAR 00266442926EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:44:26 LU0088087324 6.17 EUR 330 XPAR 00266442999EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:44:29 LU0088087324 6.17 EUR 501 XPAR 00266443029EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:44:29 LU0088087324 6.17 EUR 862 XPAR 00266443030EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:47:02 LU0088087324 6.17 EUR 118 XPAR 00266444307EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:47:02 LU0088087324 6.17 EUR 635 XPAR 00266444308EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:48:21 LU0088087324 6.17 EUR 272 XPAR 00266444891EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:48:21 LU0088087324 6.17 EUR 500 XPAR 00266444892EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:48:21 LU0088087324 6.17 EUR 186 XPAR 00266444893EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:48:21 LU0088087324 6.17 EUR 173 XPAR 00266444894EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:48:21 LU0088087324 6.16 EUR 500 XPAR 00266444895EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:52:11 LU0088087324 6.16 EUR 500 XPAR 00266446229EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:52:11 LU0088087324 6.16 EUR 1,100 XPAR 00266446230EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:52:11 LU0088087324 6.16 EUR 500 XPAR 00266446231EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:52:11 LU0088087324 6.16 EUR 216 XPAR 00266446232EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:52:36 LU0088087324 6.16 EUR 753 XPAR 00266446429EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:54:23 LU0088087324 6.16 EUR 423 XPAR 00266447338EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:54:23 LU0088087324 6.16 EUR 342 XPAR 00266447339EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:55:22 LU0088087324 6.16 EUR 750 XPAR 00266447660EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:55:22 LU0088087324 6.16 EUR 500 XPAR 00266447661EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:55:22 LU0088087324 6.16 EUR 230 XPAR 00266447662EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:55:22 LU0088087324 6.16 EUR 191 XPAR 00266447663EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:56:14 LU0088087324 6.16 EUR 253 XPAR 00266448046EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:56:16 LU0088087324 6.16 EUR 435 XPAR 00266448065EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:58:23 LU0088087324 6.18 EUR 233 XPAR 00266448929EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:58:23 LU0088087324 6.18 EUR 563 XPAR 00266448930EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:58:23 LU0088087324 6.18 EUR 234 XPAR 00266448931EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:58:23 LU0088087324 6.18 EUR 731 XPAR 00266448932EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:58:23 LU0088087324 6.18 EUR 122 XPAR 00266448933EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 15:58:23 LU0088087324 6.18 EUR 57 XPAR 00266448934EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:00:21 LU0088087324 6.18 EUR 412 XPAR 00266449660EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:01:25 LU0088087324 6.17 EUR 207 XPAR 00266450188EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:01:25 LU0088087324 6.17 EUR 214 XPAR 00266450191EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:01:25 LU0088087324 6.17 EUR 148 XPAR 00266450192EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:01:25 LU0088087324 6.17 EUR 725 XPAR 00266450193EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:03:53 LU0088087324 6.19 EUR 1,218 XPAR 00266451531EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:04:02 LU0088087324 6.19 EUR 1,754 XPAR 00266451588EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:04:02 LU0088087324 6.19 EUR 602 XPAR 00266451589EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:04:56 LU0088087324 6.18 EUR 811 XPAR 00266451887EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:07:30 LU0088087324 6.17 EUR 352 XPAR 00266453138EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:07:30 LU0088087324 6.17 EUR 443 XPAR 00266453139EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:09:44 LU0088087324 6.19 EUR 3,681 XPAR 00266454545EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:11:20 LU0088087324 6.19 EUR 668 XPAR 00266455405EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:12:19 LU0088087324 6.18 EUR 493 XPAR 00266455909EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:12:19 LU0088087324 6.18 EUR 302 XPAR 00266455910EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:14:31 LU0088087324 6.18 EUR 750 XPAR 00266456822EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:14:31 LU0088087324 6.18 EUR 800 XPAR 00266456823EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:14:31 LU0088087324 6.18 EUR 500 XPAR 00266456824EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:14:31 LU0088087324 6.18 EUR 233 XPAR 00266456825EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:14:31 LU0088087324 6.18 EUR 161 XPAR 00266456826EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:16:40 LU0088087324 6.19 EUR 687 XPAR 00266458122EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:16:40 LU0088087324 6.19 EUR 1,544 XPAR 00266458123EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:20:20 LU0088087324 6.21 EUR 254 XPAR 00266459716EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:21:12 LU0088087324 6.21 EUR 3,248 XPAR 00266460147EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:23:39 LU0088087324 6.21 EUR 2,340 XPAR 00266461177EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:23:39 LU0088087324 6.21 EUR 295 XPAR 00266461178EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:26:38 LU0088087324 6.21 EUR 62 XPAR 00266462796EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:26:38 LU0088087324 6.21 EUR 584 XPAR 00266462797EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:28:35 LU0088087324 6.22 EUR 87 XPAR 00266463617EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:28:44 LU0088087324 6.22 EUR 271 XPAR 00266463645EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:28:44 LU0088087324 6.22 EUR 3,197 XPAR 00266463646EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:31:43 LU0088087324 6.22 EUR 351 XPAR 00266465114EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:31:43 LU0088087324 6.22 EUR 500 XPAR 00266465117EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:31:43 LU0088087324 6.22 EUR 1,844 XPAR 00266465120EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:34:42 LU0088087324 6.21 EUR 604 XPAR 00266466548EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:34:42 LU0088087324 6.21 EUR 300 XPAR 00266466549EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:34:42 LU0088087324 6.21 EUR 521 XPAR 00266466550EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:34:42 LU0088087324 6.21 EUR 226 XPAR 00266466551EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:35:15 LU0088087324 6.21 EUR 103 XPAR 00266466831EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:35:15 LU0088087324 6.21 EUR 550 XPAR 00266466835EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:37:40 LU0088087324 6.21 EUR 499 XPAR 00266468320EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:37:40 LU0088087324 6.21 EUR 533 XPAR 00266468321EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:37:40 LU0088087324 6.21 EUR 159 XPAR 00266468322EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:37:40 LU0088087324 6.21 EUR 1,126 XPAR 00266468323EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:38:00 LU0088087324 6.20 EUR 765 XPAR 00266468447EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:41:06 LU0088087324 6.21 EUR 500 XPAR 00266469838EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:41:06 LU0088087324 6.21 EUR 900 XPAR 00266469839EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:41:06 LU0088087324 6.21 EUR 124 XPAR 00266469840EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:41:06 LU0088087324 6.21 EUR 900 XPAR 00266469841EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:41:06 LU0088087324 6.21 EUR 393 XPAR 00266469842EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:43:46 LU0088087324 6.20 EUR 421 XPAR 00266471107EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:43:46 LU0088087324 6.20 EUR 173 XPAR 00266471108EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:43:46 LU0088087324 6.20 EUR 26 XPAR 00266471109EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:43:46 LU0088087324 6.20 EUR 632 XPAR 00266471110EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:44:47 LU0088087324 6.20 EUR 280 XPAR 00266471548EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:44:47 LU0088087324 6.20 EUR 173 XPAR 00266471549EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:44:47 LU0088087324 6.20 EUR 775 XPAR 00266471550EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:44:47 LU0088087324 6.20 EUR 678 XPAR 00266471551EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:44:47 LU0088087324 6.20 EUR 229 XPAR 00266471552EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:44:47 LU0088087324 6.20 EUR 166 XPAR 00266471553EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:48:17 LU0088087324 6.20 EUR 428 XPAR 00266473388EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:48:17 LU0088087324 6.20 EUR 2,132 XPAR 00266473389EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:48:17 LU0088087324 6.20 EUR 25 XPAR 00266473390EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:51:49 LU0088087324 6.20 EUR 600 XPAR 00266475207EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:51:49 LU0088087324 6.20 EUR 1,321 XPAR 00266475208EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:51:49 LU0088087324 6.20 EUR 745 XPAR 00266475209EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:53:51 LU0088087324 6.20 EUR 676 XPAR 00266476121EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:53:51 LU0088087324 6.20 EUR 100 XPAR 00266476122EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:53:51 LU0088087324 6.20 EUR 173 XPAR 00266476123EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:53:51 LU0088087324 6.20 EUR 124 XPAR 00266476124EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:53:51 LU0088087324 6.20 EUR 500 XPAR 00266476125EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:53:51 LU0088087324 6.20 EUR 232 XPAR 00266476126EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:53:51 LU0088087324 6.20 EUR 203 XPAR 00266476127EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:53:51 LU0088087324 6.20 EUR 351 XPAR 00266476129EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:54:56 LU0088087324 6.20 EUR 386 XPAR 00266476711EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:56:53 LU0088087324 6.20 EUR 470 XPAR 00266477584EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:56:53 LU0088087324 6.20 EUR 230 XPAR 00266477585EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:56:53 LU0088087324 6.20 EUR 725 XPAR 00266477586EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:56:53 LU0088087324 6.20 EUR 670 XPAR 00266477587EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:56:53 LU0088087324 6.20 EUR 116 XPAR 00266477588EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 16:56:53 LU0088087324 6.20 EUR 203 XPAR 00266477589EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:01:36 LU0088087324 6.20 EUR 184 XPAR 00266480220EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:01:36 LU0088087324 6.20 EUR 1,405 XPAR 00266480222EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:01:36 LU0088087324 6.20 EUR 808 XPAR 00266480223EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:01:56 LU0088087324 6.20 EUR 532 XPAR 00266480379EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:04:12 LU0088087324 6.20 EUR 6 XPAR 00266481908EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:04:12 LU0088087324 6.20 EUR 2,419 XPAR 00266481909EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:04:12 LU0088087324 6.20 EUR 92 XPAR 00266481910EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:04:13 LU0088087324 6.20 EUR 180 XPAR 00266481916EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:04:13 LU0088087324 6.20 EUR 213 XPAR 00266481917EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:04:15 LU0088087324 6.20 EUR 258 XPAR 00266481925EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:04:16 LU0088087324 6.20 EUR 830 XPAR 00266481947EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:04:16 LU0088087324 6.20 EUR 22 XPAR 00266481949EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:07:17 LU0088087324 6.20 EUR 200 XPAR 00266483868EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:07:17 LU0088087324 6.20 EUR 880 XPAR 00266483869EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:07:17 LU0088087324 6.20 EUR 257 XPAR 00266483870EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:07:17 LU0088087324 6.20 EUR 173 XPAR 00266483871EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:07:17 LU0088087324 6.20 EUR 485 XPAR 00266483872EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:07:17 LU0088087324 6.20 EUR 513 XPAR 00266483873EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:07:17 LU0088087324 6.20 EUR 750 XPAR 00266483875EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:07:17 LU0088087324 6.20 EUR 454 XPAR 00266483876EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:09:59 LU0088087324 6.20 EUR 300 XPAR 00266485340EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:09:59 LU0088087324 6.20 EUR 582 XPAR 00266485341EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:09:59 LU0088087324 6.20 EUR 630 XPAR 00266485342EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:09:59 LU0088087324 6.20 EUR 423 XPAR 00266485343EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:11:00 LU0088087324 6.20 EUR 288 XPAR 00266485925EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:11:00 LU0088087324 6.20 EUR 389 XPAR 00266485926EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:11:00 LU0088087324 6.20 EUR 596 XPAR 00266485927EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:11:00 LU0088087324 6.20 EUR 513 XPAR 00266485928EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:11:00 LU0088087324 6.20 EUR 192 XPAR 00266485929EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:11:00 LU0088087324 6.20 EUR 152 XPAR 00266485930EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:14:01 LU0088087324 6.20 EUR 233 XPAR 00266487983EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:14:01 LU0088087324 6.20 EUR 576 XPAR 00266487984EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:14:04 LU0088087324 6.20 EUR 750 XPAR 00266488019EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:14:04 LU0088087324 6.20 EUR 245 XPAR 00266488020EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:14:04 LU0088087324 6.20 EUR 320 XPAR 00266488021EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:15:04 LU0088087324 6.20 EUR 590 XPAR 00266488654EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:15:04 LU0088087324 6.20 EUR 199 XPAR 00266488655EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:15:05 LU0088087324 6.20 EUR 141 XPAR 00266488656EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:16:02 LU0088087324 6.20 EUR 706 XPAR 00266489285EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:16:02 LU0088087324 6.20 EUR 358 XPAR 00266489286EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:19:36 LU0088087324 6.20 EUR 628 XPAR 00266491764EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:19:36 LU0088087324 6.20 EUR 98 XPAR 00266491765EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:19:36 LU0088087324 6.20 EUR 807 XPAR 00266491766EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:19:36 LU0088087324 6.20 EUR 607 XPAR 00266491771EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:19:36 LU0088087324 6.20 EUR 322 XPAR 00266491772EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:19:36 LU0088087324 6.20 EUR 140 XPAR 00266491773EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:19:37 LU0088087324 6.20 EUR 849 XPAR 00266491774EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:19:37 LU0088087324 6.20 EUR 517 XPAR 00266491775EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:19:37 LU0088087324 6.20 EUR 16 XPAR 00266491776EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:19:37 LU0088087324 6.20 EUR 200 XPAR 00266491777EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:19:37 LU0088087324 6.20 EUR 14 XPAR 00266491778EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:20:03 LU0088087324 6.21 EUR 10 XPAR 00266492131EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:20:16 LU0088087324 6.21 EUR 195 XPAR 00266492317EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:20:16 LU0088087324 6.21 EUR 141 XPAR 00266492318EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:21:07 LU0088087324 6.21 EUR 335 XPAR 00266492879EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:21:41 LU0088087324 6.21 EUR 881 XPAR 00266493324EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:21:41 LU0088087324 6.21 EUR 1,307 XPAR 00266493329EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:22:45 LU0088087324 6.21 EUR 120 XPAR 00266494141EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:22:45 LU0088087324 6.21 EUR 128 XPAR 00266494142EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:22:45 LU0088087324 6.21 EUR 676 XPAR 00266494143EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:23:20 LU0088087324 6.21 EUR 31 XPAR 00266494584EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:23:20 LU0088087324 6.21 EUR 146 XPAR 00266494586EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:23:20 LU0088087324 6.21 EUR 749 XPAR 00266494587EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:23:20 LU0088087324 6.21 EUR 397 XPAR 00266494588EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:23:20 LU0088087324 6.21 EUR 252 XPAR 00266494589EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:23:20 LU0088087324 6.21 EUR 554 XPAR 00266494590EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:23:59 LU0088087324 6.21 EUR 787 XPAR 00266495095EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:24:10 LU0088087324 6.21 EUR 295 XPAR 00266495258EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:24:14 LU0088087324 6.21 EUR 52 XPAR 00266495307EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:24:18 LU0088087324 6.21 EUR 9 XPAR 00266495356EXPA1 SES Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/05/2021 17:24:21 LU0088087324 6.21 EUR 10 XPAR 00266495396EXPA1 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210602005722/fr/

© Business Wire 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités "Sociétés" 16:35 DASSAULT AVIATION : TOP/COM GRANDS PRIX Corporate Business 2021 PU 16:35 STMICROELECTRONICS : partenariat avec l'américain Metalenz CF 16:33 Fort recul des exports d'armements français en 2020, net rebond attendu en 2021 AW 16:27 WOLTERS KLUWER : collaboration avec MK Decision CF 16:26 La nouvelle technologie innovante développée par une cryptologue et vétérane de la marine américaine aide à protéger les animaux de compagnie et leurs propriétaires GL 16:23 REWORLD MEDIA : Le magazine de Faustine Bollaert Entre Nous arrive ce vendredi, en kiosque PU 16:22 SES : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17/05/2021 au 21/05/2021 BU 16:21 FOKUS MINING : Est maintenant propriétaire à 100% du projet galloway sur la faille cadillac-larder lake PU 16:20 Wall Street ouvre en modeste hausse dans l'attente d'indicateurs AW 16:18 NOVARTIS : données positives pour Kisqali en cancer du sein CF