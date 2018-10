SES : Networks apporte la connectivité directe à la plateforme IBM Cloud via son réseau satellitaire mondial

La connectivité proposée par SES Networks, comparable à celle de la fibre, permet aux clients d'atteindre de nouveaux marchés géographiques et de supporter de nouvelles applications sur la plateforme IBM Cloud

Dans le cadre du Programme de fournisseurs de services de liaison directe de la plateforme IBM Cloud, SES Networks permet aux clients de IBM Cloud du monde entier de bénéficier d’une connectivité de haute performance, comparable à celle de la fibre. SES a annoncé aujourd’hui que SES Networks utilise la connectivité satellitaire pour fournir une expérience numérique améliorée auprès de segments tels que les gouvernements, les services de télécommunication internationale, les secteurs du transport maritime, de l'aérospatiale, et de l’énergie, ainsi que d'autres marchés aux points d'extrémité distants ou mobiles.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20181003005996/fr/

Inside an IBM Cloud Data Center (Credit: Connie Zhou for IBM)

Suite à l'adoption croissante du Cloud à travers le monde, SES Networks collabore avec IBM afin d’assurer le déploiement d'applications et de solutions sur la plateforme IBM Cloud sur des marchés bénéficiant actuellement d’une connectivité limitée en raison de réseaux terrestres peu fiables ou inexistants. Le réseau de satellites en orbite terrestre moyenne (MEO) O3b de SES Network offre aux clients de la plateforme IBM Cloud une résilience améliorée et des services de connectivité gérés en permanence.

La constellation O3b est aujourd'hui l'unique système satellitaire non-géostationnaire à fournir une connectivité haut débit offrant une performance comparable à celle de la fibre. Les solutions haut débit O3b sont les seuls services satellitaires à être certifiés MEF (CE 2.0). Cette certification pour tous les types de services 2.0 reconnaît la capacité de SES Network à offrir des accords de prestation de services conformes à la certification MEF pour les principales caractéristiques telles que la latence, la gigue et le débit.

Grâce à la connectivité de SES Networks, ainsi qu'à la portée et aux services du centre de données global de la plateforme IBM Cloud, les clients seront en mesure de créer tout un éventail d'applications et de cas d’utilisation pour l'ère du numérique, notamment les services cloud à faible latence, les solutions optimisées d'Internet des Objets et d'intelligence artificielle, la connectivité dédiée privée ou distante, le déploiement rapide de services de connectivité et les stratégies constantes de planification des mesures d'urgence.

« Conjointement à ses prestataires de services de liaison directe, IBM aide les entreprises à se connecter au cloud en toute sécurité et fiabilité, et à exploiter des services de haute valeur comme l'intelligence artificielle, l'Internet des Objets et l'analyse », a déclaré Gabe Montanti, Global Offering Executive d'IBM Cloud. « La collaboration avec SES Networks peut aider les clients du monde entier à se connecter au cloud, notamment ceux qui résident dans des régions mal desservies », a-t-il ajouté.

« Alors que les services cloud deviennent la pierre angulaire de l'ère numérique, la connectivité cloud universelle à grande capacité et faible latence, n'importe où dans le monde, est la priorité absolue - de la productivité d'entreprise à la satisfaction du consommateur final, en passant par la croissance du chiffre d'affaires », a affirmé John-Paul Hemingway, CEO de SES Networks. « Nous nous réjouissons de faire équipe avec IBM Cloud pour répondre à la demande croissante en matière de connectivité cloud. Grâce à une performance qui rivalise avec la connectivité de la fibre, notre flotte de satellites O3b qui répond à des normes, est conçue pour faire du satellite une option de connectivité « plug-and-play » sans interruption pour offrir de solutions fiables pour les leaders en matière de services Cloud telles que la plateforme IBM Cloud ».

À propos de SES

SES est le premier opérateur mondial de satellites avec de plus de 70 satellites sur deux orbites différentes: l’orbite géostationnaire (GEO) et l’orbite terrestre moyenne (MEO). La société fournit à une clientèle diversifiée des services mondiaux de distribution vidéo et de connectivité, au travers de deux unités commerciales : SES Video et SES Networks. SES Video atteint plus de 351 millions de foyers TV dans le monde via des plateformes de diffusion directe par satellite (DTH) et des réseaux câblés, terrestres et de télévision sur IP (IPTV). Le portefeuille de SES Video inclut MX1, l’un des principaux fournisseurs de services de médias proposant une gamme complète de services innovants pour la distribution à la fois linéaire et non-linéaire, et le système de satellites ASTRA, qui offre la plus large couverture de télévision DTH en Europe. SES Networks fournit des services mondiaux de données gérés, permettant de connecter les individus dans le monde entier dans les secteurs des télécommunications, du maritime, de l’aéronautique et de l’énergie, ainsi que des gouvernements et des institutions. Le portefeuille de SES Networks comprend GovSat, un partenariat public-privé à 50/50 entre SES et le gouvernement luxembourgeois, et O3b, le seul système non géostationnaire offrant aujourd’hui des services haut-débit comparables à la fibre. Des informations complémentaires sont disponibles sur : www.ses.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181003005996/fr/