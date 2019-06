SES : Networks permet à l'AESM d'offrir un service de protection environnementale en Islande

L'Agence Européenne pour la Sécurité Maritime utilise des services de connectivité gérés pour les systèmes d’avions pilotés à distance effectuant des missions de recherche et de sauvetage, des missions environnementales et autres missions maritimes

SES annonce aujourd'hui que les autorités maritimes islandaises utilisent la gamme de systèmes d'avions pilotés à distance (RPAS pour Remotely Piloted Aircraft System) de l'Agence Européenne de Sécurité Maritime (AESM) grâce aux services de connectivité gérés de SES Networks, en réponse aux besoins du pays en matière de protection de l’environnement et de contrôle de la pêche.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20190616005019/fr/

SES Networks Enables EMSA's Environmental Protection Service in Iceland (Photo: Business Wire)

Le RPAS connecté ELBIT HERMES 900 effectuera des tâches de surveillance maritime des surfaces s'étendant jusqu'à 200 milles marins des côtes, couvrant des parties importantes de la zone économique exclusive islandaise, avec des missions pouvant durer jusqu'à 12 heures. La connectivité de SES Networks est utilisée pour cet RPAS à moyenne altitude et longue endurance (MALE) afin de permettre à différentes organisations gouvernementales islandaises - telles que la garde côtière islandaise, la direction de la pêche, l'agence environnementale, la direction des douanes et l'association de recherche et sauvetage - de suivre à distance les missions via un centre informatique dédié et de prendre les décisions en temps voulu.

Conformément à un accord-cadre signé, SES Networks fournira des services de communications par satellite (SATCOM) pour les missions de l'AESM, notamment des liaisons satellitaires et terrestres sécurisées de bout en bout, de la capacité et une infrastructure sol, ainsi que la distribution des données provenant du RPAS via des services internet par satellite vers les utilisateurs finaux.

"Une connectivité fiable est primordiale pour la prise de décision en temps réel pendant les missions maritimes, en particulier pour les opérations de recherche et de sauvetage", a déclaré Maja Markovčić Kostelac, Executive Director de l'AESM. "Une connectivité stable et performante permet non seulement une évaluation rapide de la situation, mais améliore également la rentabilité du déploiement des ressources par les autorités nationales utilisant nos services. Cela est d'autant plus important lorsque des données critiques sont livrées par et vers une plateforme mobile, dans des conditions météorologiques difficiles et en l'absence d'infrastructure terrestre."

"Nous avons développé nos infrastructures spatiales et terrestres, ainsi que nos capacités de services de connectivité sécurisée, pour répondre aux besoins de nos clients gouvernementaux dans le cadre de diverses missions critiques", déclare Nicole Robinson, Senior Vice-Présidente, Global Government chez SES Networks. "Les missions RPAS sont l'un des principaux domaines dans lesquels nous avons acquis une vaste expertise dans la prise en charge de multiples plateformes mondiales, y compris le traitement et la transmission des données depuis divers capteurs aux personnes en charge de l'accomplissement et de la gestion des opérations critiques. Nous sommes honorés de soutenir l'AESM et les autorités islandaises pour ces missions importantes dans cette vaste zone géographique."

SES est le premier opérateur mondial de satellites avec de plus de 70 satellites sur deux orbites différentes: l’orbite géostationnaire (GEO) et l’orbite terrestre moyenne (MEO). La société fournit à une clientèle diversifiée des services mondiaux de distribution vidéo et de connectivité, au travers de deux unités commerciales : SES Video et SES Networks. SES Video atteint plus de 355 millions de foyers TV dans le monde via des plateformes de diffusion directe par satellite (DTH) et des réseaux câblés, terrestres et de télévision sur IP (IPTV). Le portefeuille de SES Video inclut MX1, l’un des principaux fournisseurs de services de médias proposant une gamme complète de services innovants pour la distribution à la fois linéaire et non-linéaire, et le système de satellites ASTRA, qui offre la plus large couverture de télévision DTH en Europe. SES Networks fournit des services mondiaux de données gérés, permettant de connecter les individus dans le monde entier dans les secteurs des télécommunications, du maritime, de l’aéronautique et de l’énergie, ainsi que des gouvernements et des institutions. Le portefeuille de SES Networks comprend GovSat, un partenariat public-privé à 50/50 entre SES et le gouvernement luxembourgeois, et O3b, le seul système non géostationnaire offrant aujourd’hui des services haut-débit comparables à la fibre. Des informations complémentaires sont disponibles sur : www.ses.com

