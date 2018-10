SES S.A. : Résultats au titre des neuf premiers mois de 2018 0 0 26/10/2018 | 08:01 Envoyer par e-mail :

SES S.A. a annoncé de solides résultats financiers au titre des neuf premiers mois et du troisième trimestre clos le 30 septembre 2018, le chiffre d'affaires du Groupe progressant à la faveur du renforcement de la croissance à deux chiffres chez SES Networks. Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20181025006141/fr/ Résultats au titre des neuf premiers mois de 2018 (Photo: Business Wire) Faits marquants financiers Le chiffre d'affaires publié s'inscrit à 1 469,4 millions d'euros (1 527,2 millions d'euros pour la même période de 2017), en hausse de 0,4 % à taux de change constants (1)

Le chiffre d’affaires récurrent (2) s’élève à 1 445,6 millions d’euros, en progression de 2,1 % (1) (SES Vidéo : -2,8 % (1,2) et SES Networks +13,6 % (1,2) )

La marge d'EBITDA au titre des neuf premiers de 2018 s'établit à 63,1 % (65,1 % pour la même période de 2017) ; 63,8 % en excluant les charges de restructuration de 9,7 millions d'euros

Le résultat net part du Groupe ressort à 303,7 millions d’euros (394,5 millions d’euros pour la même période de 2017)

Le cash-flow disponible avant opérations de financement en hausse de 29,2 %et s’établit à 593,0 millions d’euros

Les prévisions financières pour 2018 et 2020 sont en bonne voie d’être tenues Variation (%) En millions d’euros Cumul 2018 Cumul 2017 En publié À taux de change constants(1) Chiffre d’affaires 1 469,4 1 527,2 -3,8 % +0,4 % EBITDA 927,7 994,6 -6,7 % -2,9 % Résultat opérationnel 404,3 448,4 -9,8 % -7,2 % Résultat net part du Groupe 303,7 394,5 -23,0 % n/d Bénéfice par action 0,59 EUR 0,77 EUR -23,4 % n/d 1) Retraitement des chiffres comparables à taux de change constants pour neutraliser les effets des variations de change 2) Hors recettes périodiques et « Autres revenus » (présentés séparément) correspondant aux revenus qui ne sont pas directement liés à, ou qui fausseraient les tendances de l’activité récurrente Steve Collar, Président et Directeur général, déclare : « Fort de la priorité accordée à l’exécution, le Groupe continue à délivrer une solide performance financière, en dégageant de la croissance de chiffre d’affaires en base consolidée et récurrente. Nous sommes en bonne voie pour tenir nos prévisions financières pour la fin de l’exercice fiscal. Avec une progression du chiffre d’affaires récurrent de 14 % au titre des neuf premiers mois de 2018, et de presque 20 % au troisième trimestre, le segment SES Networks montre une fois de plus qu’il constitue un réel moteur de croissance pour notre activité. Ainsi, ce trimestre, pour la première fois depuis un certain nombre d’années, l’ensemble des trois verticales du segment SES Networks reportent une croissance, y compris dans les services de données fixes. Cette contribution positive de ce segment va être renforcée, grâce à la fourniture, dans un délai extrêmement court, d’un projet bout-en-bout majeur en Papouasie Nouvelle-Guinée, ce qui souligne nos compétences en tant que fournisseur de solutions clé en main. Nous avons également conclu un important accord avec IBM, ce qui renforce ma conviction selon laquelle la connectivité globale Cloud et son intégration avec les fournisseurs de solutions Cloud deviendront une importante source de croissance pour SES. SES Vidéo a signé d’importants renouvellements, notamment un notable au Royaume-Uni avec Channel 4, et de nouveaux contrats sur nos voisinages vidéo clés de sorte que le chiffre d’affaires total attendu en 2018 pour SES Vidéo est d’ores et déjà sécurisé à plus de 96%. Les services Vidéo ont contribué positivement au groupe au T3 grâce notamment à l’expansion de notre plateforme MX1 360. La distribution Vidéo sur nos marchés internationaux reste difficile pour un certain nombre de plateformes qui ne parviennent pas à croitre suffisamment et également par la compétition importante pour toutes les nouvelles plateformes. Nous restons concentrés sur ces opportunités de croissance tout en renforçant nos voisinages clés qui comptent parmi les plus importants voisinages Direct-to-Home du monde. Enfin, nous continuons de faire de solides progrès dans notre initiative relative à la bande de fréquence C aux États-Unis, avec notamment l’alignement des principaux opérateurs satellites des Etats-Unis continental pour la fondation de la C-band Alliance ou, en français, l’Alliance relative à la bande de fréquence C (CBA) et par la nomination de deux dirigeants américains reconnus et expérimentés à la tête du consortium. Dans les commentaires, attendus la semaine prochaine dans le cadre de la NPRM, qui seront soumis à la FCC, la CBA va confirmer au nom de ses membres que jusqu’à 200 MHz de spectre C pourrait être dégagé pour soutenir le déploiement de la 5G sur tout le territoire américain, tout en protégeant les diffuseurs et autres communautés que nous servons aujourd’hui. Je suis de plus en plus convaincu que notre proposition de solution, basée sur le marché, est la meilleure manière de positionner les Etats-Unis dans une position de leader dans la 5G, et nous la réaliserons dans les 3 ans. » Faits marquants opérationnels Le chiffre d’affaires consolidé ressort à 1 469,4 millions d’euros au titre des neuf premiers mois de 2018 (+0,4 % à taux de change constants par rapport à la même période de l’exercice précédent). Le chiffre d’affaires récurrent (qui exclut les recettes périodiques et les autres revenus) a progressé de 2,1 % (en glissement annuel), à taux de change constants, à 1 445,6 millions d’euros, dont une croissance de 3,2 % (en glissement annuel) au troisième trimestre 2018. Les recettes périodiques et les autres revenus au titre des neuf premiers mois de 2018 s’élèvent à 23,8 millions d’euros, dont 3,7 millions d’euros au T3 2018.

Le chiffre d’affaires récurrent de SES Vidéo au titre des neuf premiers mois de 2018 s’inscrit à 967,5 millions d’euros, en repli de 2,8 % (en glissement annuel) à taux de change constants, la croissance des services vidéo ayant été compensées par la baisse du chiffre d’affaires de la distribution vidéo. Le chiffre d’affaires récurrent au troisième trimestre, soit 317,5 millions d’euros, s’inscrit en retrait de 3,8 % (en glissement annuel) à taux de change constants.

Au troisième trimestre 2018, SES Vidéo a continué à signer d’importants renouvellements sur ces voisinages clés (dont Channel 4 et QVC), tout en remportant également des contrats en vue d’étendre l’offre de chaînes de télévision en Amérique latine (Kiwisat) et au Nigeria (Africa.XP). MX1 travaille désormais en partenariat avec Smart Mobile Labs pour améliorer l’expérience spectateurs en matière de télédiffusion d’événements en direct, tandis que le succès commercial de la solution MX1 360 ne se dément pas.

Le chiffre d’affaires récurrent de SES Networks au titre des neuf premiers mois de 2018 a progressé de 13,6 % (en glissement annuel), à taux de change constants, à 478,1 millions d’euros. Les services de mobilité (+32,6 %) et les services aux administrations publiques (+21,0 %) ont continué à enregistrer une forte croissance, tandis que le chiffre d’affaires des services de données fixes enregistre une baisse sur les neuf premiers mois de 2018 (-3,3 %) et une croissance en T3 (+1.7%). Le chiffre d’affaires récurrent du troisième trimestre 2018 a crû de 19,5 % (en glissement annuel), à taux de change constants, à 166,7 millions d’euros, avec une contribution positive de l’ensemble des segments : services aux administrations publiques, services de données fixes et services de mobilité.

La solide dynamique commerciale de SES Networks s’est confirmée au troisième trimestre 2018 avec de nouveaux contrats signés dans toutes ses verticales de marché, notamment dans les services de données fixes en Amérique latine (TV Isla), dans le Pacifique (DataCo) et dans le monde avec l’accord cloud avec IBM ; de nouveaux contrats dans les services aux administrations publiques aux États-Unis auprès du Air Combat Command et de nouveaux contrats dans les services de connectivité maritime signés avec Navarino et Marlink. À cela s’ajoutent des extensions d’engagements dans l’aéronautique et de nouveaux clients remportés dans le segment des croisières.

L'EBITDA s'élève à 927,7 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de 2018, soit une marge d'EBITDA de 63,1 %, ou de 63,8 % en excluant les charges de restructuration de 9,7 millions d'euros, liées à l'actuel programme d'optimisation à l'échelle du Groupe.

Le résultat net part du Groupe ressort à 303,7 millions d’euros au titre des neuf premiers mois de 2018, dont la contribution fiscale positive liée à GovSat-1 et à l’activité d’O3b, qui a été comptabilisée dans les résultats du premier semestre 2018.

Le ratio d’endettement net sur EBITDA (selon la méthodologie des agences de notation) s’établit à 3,43 fois, contre 3,53 fois au deuxième trimestre 2018 et 3,27 fois au quatrième trimestre 2017. Le ratio d’endettement net sur EBITDA devrait être inférieur à 3,30 fois à la clôture de l’exercice.

Le carnet de commandes de SES au titre du troisième trimestre 2018 s’établit à 7,0 milliards d’euros (T3 2017 : 7,6 milliards d’euros à taux de change constants).

97 % du chiffre d’affaires consolidé attendu pour 2018 est désormais sécurisé de sorte que les prévisions financières 2018 sont en bonne voie d’être tenues avec un chiffre d’affaires consolidé dans la moitié supérieure de la fourchette des prévisions financières 2018 (entre 1 990 millions d’euros et 2 035 millions d’euros 1 avec SES Vidéo dans la fourchette basse et SES Networks dans la fourchette haute) avec de petits ajustements entre Vidéo et Networks) et un EBITDA supérieur à 1 270 millions d’euros 1 . Similairement, la croissance du chiffre d’affaires consolidé et de l’EBITDA à l’horizon 2020 est en bonne voie.

Les dépenses d'investissement attendues pour 2018 ont diminué de 80 millions d'euros à 380 millions d'euros1, dont 10 millions d'euros ont été transférés sur l'exercice 2019 et 70 millions d'euros sur 2020, sans aucun changement concernant le profil global des dépenses d'investissement entre 2018 et 2022. RÉSULTATS OPÉRATIONNELS Au titre de la période de neuf mois close le 30 septembre 2018, le chiffre d'affaires récurrent s'est élevé à 1 445,6 millions d'euros, en hausse de 29,2 millions d'euros (ou de 2,1 %), à taux de change constants, par rapport à la même période de l'exercice précédent, portée par une croissance à deux chiffres due à l'expansion de SES Networks. Le chiffre d’affaires total consolidé comprend 23,8 millions d’euros de recettes périodiques et autres revenus (2017 : 50,7 millions d’euros). Le chiffre d’affaires récurrent du troisième trimestre 2018, qui ressort à 484,2 millions d’euros, est en progression de 14,8 millions d’euros (ou de 3,2 %), à taux de change constants, par rapport à la même période de l’exercice précédent. 1) Les prévisions financières se fondent sur un taux de change EUR/USD de 1,15, sur le calendrier de lancement et sur l’état de santé de la flotte nominal. CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ENTITÉ Variation (%) En millions d’euros Cumul 2018 Cumul 2017 En publié À taux de change constants SES Vidéo : 977,4 1 031,5 -5,2 % -2,5 % - Activités récurrentes 967,5 1 024,6 -5,6 % -2,8 % - Activités périodiques 9,9 6,9 n. s. n. s. SES Networks 491,0 490,0 +0,2 % +7,7 % - Activités récurrentes 478,1 451,9 +5,8 % +13,6 % - Activités périodiques 12,9 38,1 n. s. n. s. Sous-total 1 468,4 1 521,5 -3,5 % +0.7 % - Activités récurrentes 1 445,6 1 476,5 -2,1 % +2.1 % - Activités périodiques 22,8 45,0 n. s. n. s. Autres revenus(1) 1,0 5,7 n. s. n. s. Total Groupe 1 469,4 1 527,2 -3,8 % +0.4 % Le chiffre d’affaires « récurrent » est celui généré par l’activité principale de vente de capacités, ainsi que par les services et équipements associés. Ce chiffre d’affaires peut être impacté par les modifications du calendrier de lancement et par l’état de santé de la flotte. Les recettes « périodiques » correspondent aux revenus qui ne sont pas directement liés à, ou qui fausseraient les tendances de l’activité récurrente sur une base trimestrielle. Les recettes périodiques englobent la vente de répéteurs ou d’équivalent répéteurs : l’accélération des recettes générées par les charges utiles hébergées pendant la durée de construction, les frais de résiliation, les produits d’assurance, les contributions de missions satellitaires temporaires et d’autres postes similaires représentant un montant élevé. 1) Le poste « Autres revenus » inclut le chiffre d’affaires qui n’a pas été directement généré par SES Vidéo ou par SES Networks SES Vidéo : 67 % du chiffre d’affaires consolidé (68 % pour la même période de 2017) CHIFFRE D’AFFAIRES DE SES VIDÉO PAR VERTICALE DE MARCHÉ Variation (%) En millions d’euros Cumul 2018 Cumul 2017 En publié À taux de change constants Distribution vidéo 734,7 791,9 -7,2 % -4.3 % - Activités récurrentes 724,8 785,0 -7,7 % -4.7 % - Activités périodiques 9,9 6,9 n. s. n. s. Services vidéo 242,7 239,6 +1,3 % +3.5 % - Activités récurrentes 242,7 239,6 +1,3 % +3.5 % - Activités périodiques -- -- n. s. n. s. SES Vidéo 977,4 1 031,5 -5,2 % -2.5 % - Activités récurrentes 967,5 1 024,6 -5,6 % -2.8 % - Activités périodiques 9,9 6,9 n. s. n. s. Le chiffre d’affaires récurrent, qui s’élève à 967,5 millions d’euros, s’inscrit en retrait de 27,9 millions d’euros (ou de 2,8 %), à taux de change constants, par rapport à la même période de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires total de SES Vidéo comprend 9,9 millions d’euros de recettes périodiques (6,9 millions d’euros pour la même période de 2017). Le chiffre d’affaires récurrent du troisième trimestre 2018, qui ressort à 317,5 millions d’euros, est en baisse de 12,4 millions d’euros (ou de 3,8 %), à taux de change constants, par rapport à la même période de l’exercice précédent. Au troisième trimestre 2018, SES diffusait un total de 8 020 chaînes de télévision dans le monde entier, une progression de 4 % (en glissement annuel), due à l’introduction de nouvelles offres en HD (en hausse de 7 % en glissement annuel, à 2 795 chaînes TV HD) et en Ultra HD (en hausse de 67 % à 40 chaînes commerciales Ultra HD) dans toutes les régions du monde. Au troisième trimestre 2018, les chaînes de télévision diffusées au format de compression MPEG-4 représentaient 65,4 % du total (T3 2017 : 63,5 %). Distribution vidéo Le chiffre d’affaires récurrent au titre des neuf premiers mois de 2018 est inférieur de 4,7 % à celui de la même période de l’exercice précédent. La distribution européenne a bénéficié des importants renouvellements long terme notamment en Allemagne et au Royaume-Uni. Le troisième trimestre a cependant été impacté par l’expiration de certains contrats de capacité court terme, ce qui conduit à une réduction modeste du chiffre d’affaires en glissement annuel. L’intérêt pour la Ultra HD continue de grandir et reste un important facteur de développement pour les voisinages clés de SES Le chiffre d’affaires récurrent généré par la distribution européenne est resté stable (en glissement annuel) ; il a bénéficié d’importants renouvellements long terme supplémentaires d’engagements clients sur des voisinages vidéo clés de SES à des niveaux de prix comparables aux précédents. Les volumes sont également restés stables sur tous les voisinages clés, le passage au format de compression MPEG-4 ayant été compensé par l’introduction de chaînes de télévision supplémentaires en HD et en Ultra HD. Comme attendu, le chiffre d’affaires a diminué en Amérique du Nord (en glissement annuel), sous l’effet conjugué d’un repli en volume, lié à la transmission des chaînes de télévision en SD, qui sont déjà diffusées en HD, et des initiatives en cours d’optimisation de la flotte. Sur nos marchés internationaux la situation reste difficile pour un certain nombre de plateformes qui ne parviennent pas à croitre suffisamment et également à cause de la compétition importante pour toutes les nouvelles plateformes. Le business continue de se concentrer sur le portefeuille d’opportunités commerciales, notamment pour SES-9 et SES-10. En septembre 2018, le conseil d’administration de YahLive (joint-venture entre SES et YahSat, dans laquelle SES détient une participation de 35 %) a décidé de mener une analyse stratégique en vue d’évaluer des options de développement ultérieur de l’activité, qui dessert des voisinages vidéo de diffusion directe au Moyen-Orient, ainsi qu’en Afrique du Nord et en Asie du Sud-ouest. Le chiffre d’affaires récurrent au troisième 2018 ressort à 237,8 millions d’euros, en baisse de 5,8 % (à taux de change constants) par rapport à la même période de l’exercice précédent. Services vidéo Le chiffre d’affaires récurrent est en hausse de 3,5 % au titre des neuf premiers mois de 2018 par rapport à la même période de l’exercice précédent. La plate-forme HD+ a continué à bénéficier de l’augmentation de l’abonnement annuel (de 60 euros à 70 euros) introduite au début du deuxième trimestre 2017, contribuant à la croissance (en glissement annuel) du chiffre d’affaires récurrent. À cela s’ajoute la stabilisation (en glissement annuel) du chiffre d’affaires récurrent de MX1, les nouveaux contrats signés en 2018, portant sur la fourniture de services à valeur ajoutée de distribution linéaire et par Internet (Over the Top ou OTT) ayant compensé le non-renouvellement de certains contrats (legacy). Le chiffre d’affaires récurrent au troisième trimestre 2018 ressort à 79,7 millions d’euros, en hausse de 3,1 % (à taux de change constants). SES Networks : 33 % du chiffre d’affaires consolidé (32 % pour la même période de 2017) CHIFFRE D’AFFAIRES DE SES NETWORKS PAR VERTICALE DE MARCHE Variation (%) En millions d’euros Cumul 2018 Cumul 2017 En publié À taux de change constants Services aux administrations publiques 200,6 181,1 +10,8 % +17,5 % - Activités récurrentes 192,8 169,6 +13,7 % +21,0 % - Activités périodiques 7,8 11,5 n. s. n. s. Services de données fixes 171,6 194,5 -11,8 % -4,9 % - Activités récurrentes 166,5 185,5 -10,2 % -3,3 % - Activités périodiques 5,1 9,0 n. s. n. s. Services de mobilité 118,8 114,4 +3,8 % +13,3 % - Activités récurrentes 118,8 96,8 +22,7 % +32,6 % - Activités périodiques -- 17,6 n. s. n. s. SES Networks 491,0 490,0 +0,2 % +7,7 % - Activités récurrentes 478,1 451,9 +5,8 % +13,6 % - Activités périodiques 12,9 38,1 n. s. n. s. Le chiffre d’affaires récurrent s’élève à 478,1 millions d’euros, en hausse de 57,1 millions d’euros (ou de 13,6 %) à taux de change constants, par rapport à la même période de 2017, reflétant la solide croissance des services aux administrations publiques et des services de mobilité (notamment les solutions de mobilité aéronautique) durant les neuf premiers mois de 2018, tandis que les services de données fixes ont également apporté une contribution à la croissance (en glissement annuel) au troisième trimestre 2018. Le chiffre d’affaires total de SES Networks au titre des neuf premiers mois de 2018 comprenait 12,9 millions d’euros de recettes périodiques (même période de 2017 : 38,1 millions d’euros, chiffre qui incluait la seconde tranche de produits perçus et constatés d’avance au titre d’un important contrat de vente de répéteurs à Global Eagle Entertainment). Le chiffre d’affaires récurrent au troisième trimestre 2018 s’inscrit à 166,7 millions d’euros, en hausse de 19,5 % (à taux de change constants) par rapport à la même période de l’exercice précédent, grâce à la contribution positive des trois verticales de SES Networks, dont les services de données fixes. Services aux administrations publiques Le chiffre d’affaires récurrent s’inscrit en progression de 21,0 % au titre des neuf premiers mois de 2018, par rapport à la même période de 2017, reflétant la solide croissance des services aux administrations publiques aux États-Unis et du portefeuille d’administrations et d’institutions gouvernementales dans le monde. L’acquisition, par le Département américain de la Défense (DoD), d’importants services supplémentaires proposés par O3b de SES Networks, a été le principal facteur à l’origine de la forte croissance (en glissement annuel) du chiffre d’affaires des services aux administrations publiques aux États-Unis. À cela s’ajoute la solide performance enregistrée par ce segment qui a sécurisé quasiment tous ses renouvellements depuis le début de l’année 2018 et remporté d’importants nouveaux contrats sur la flotte en orbite géostationnaire. Le portefeuille d’administrations et d’institutions gouvernementales dans le monde a également affiché une solide performance (en glissement annuel) car le renouvellement de capacités et l’expansion des engagements de services existants, notamment pour soutenir des opérations humanitaires et de maintien de la paix, ont été complétés par la contribution additionnelle de GovSat-1 au chiffre d’affaires, le satellite ayant commencé à desservir des clients du segment des services aux administrations publiques à la fin du premier trimestre 2018. Le chiffre d’affaires récurrent au troisième trimestre 2018 s’élève à 69,6 millions d’euros, en progression de 28,1 % (à taux de change constants) par rapport à la même période de l’exercice précédent. Services de données fixes Le chiffre d’affaires récurrent au titre des neuf premiers mois de 2018 est en retrait de 3,3 % (en glissement annuel), à taux de change constants, par rapport à la même période de 2017. Aux Amériques et en Asie, le chiffre d’affaires progresse (en glissement annuel) avec le déploiement des contrats de services gérés, remportés auprès des opérateurs de téléphonie fixe et mobile, qui souhaitent étendre leur couverture réseau 3G et 4G dans les régions que les infrastructures terrestres ne permettent pas d’atteindre. En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, le chiffre d’affaires des services de données fixes ressort en repli (en glissement annuel) sous l’effet de la baisse des ventes de capacités en gros qui a compensé la dynamique positive enregistrée par la flotte en orbite moyenne O3b. Le chiffre d’affaires au troisième trimestre 2018 s’élève à 55,5 millions d’euros, en progression de 1,7 % (à taux de change constants) par rapport à la même période de l’exercice précédent, sous l’effet des recettes générées par le déploiement de nouveaux services gérés pour le compte des opérateurs de téléphonie fixe et mobile, ainsi que des prestataires de services cloud. Ces recettes ont compensé l’impact de la baisse (en glissement annuel) des ventes de capacités en gros (en glissement annuel), dont les prix se sont stabilisés ces derniers mois, mais bien en deçà des niveaux historiques. Services de mobilité Le chiffre d’affaires récurrent a fait un bond de 32,6 % par rapport à la même période de 2017, sous l’effet conjugué du net essor des services aéronautiques et de nouveaux contrats remportés dans l’activité maritime. La croissance des services aéronautiques est restée forte, notamment en Amérique du Nord avec l’entrée en service commercial du satellite SES-15 au début de 2018 et les importants contrats de services supplémentaires remportés par SES Networks auprès de Gogo et de Global Eagle Entertainment au troisième trimestre 2018. À cette croissance s’ajoute la stabilisation du chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de l’année dans l’activité maritime, la baisse des ventes d’équipements au premier semestre 2018 (par rapport à la même période de l’exercice précédent) ayant été compensée par la croissance du chiffre d’affaires récurrent au troisième trimestre 2018, à la faveur de l’augmentation des contrats remportés auprès de clients nouveaux et existants dans le segment des croisières. Le chiffre d’affaires récurrent au troisième trimestre 2018 ressort à 41,6 millions d’euros, en hausse de 36,1 % (à taux de change constants) par rapport à la même période de l’exercice précédent. Autres revenus Le poste « Autres revenus » inclut le chiffre d’affaires lié à des transactions ne relevant pas directement de SES Vidéo ou de SES Networks. Il s’établit à 1,0 million d’euros au titre des neuf premiers mois de 2018 (5,7 millions d’euros pour la même période de 2017). Ce chiffre inclut 0,3 million d’euros au titre du troisième trimestre 2018 (T3 2017 : 0,2 million d’euros). Augmentation future des capacités et mise à jour CALENDRIER DE LANCEMENT Satellite Région Application Date de lancement SES-12(1) Asie-Pacifique Services vidéo, Services de données fixes, Services de mobilité Lancé (juin 2018) SES-14(1) Amérique latine Services vidéo, Services de données fixes, Services de mobilité Lancé (janvier 2018) GovSat-1(2) Europe/MENA Services aux administrations publiques Lancé (janvier 2018) O3b (satellites 13-16) Monde Services de données fixes, Services de mobilité, Services aux administrations publiques Lancé (mars 2018) O3b (satellites 17-20) Monde Services de données fixes, Services de mobilité, Services aux administrations publiques S1 2019 SES-17 Amériques Services de données fixes, Services de mobilité, Services aux administrations publiques S1 2021 O3b mPOWER (satellites 1-7) Monde Services de données fixes, Services de mobilité, Services aux administrations publiques S1 2021 1) Devant être positionné à l’aide d’un système de propulsion électrique pour mise en orbite (l’entrée en service intervient en général six mois après le lancement) 2) Acheté par GovSat Tous les satellites dont le lancement était prévu en 2018 ont été mis en orbite avec succès au premier semestre 2018, augmentant ainsi nettement les capacités de croissance future. À l’exception de SES-12 (qui devrait entrer en service commercial vers la fin du premier trimestre 2019), ces actifs sont déjà en service et apportent leur contribution à l’activité. RÉSULTATS FINANCIERS Compte de résultat CHIFFRE D’AFFAIRES, CHARGES D’EXPLOITATION ET EBITDA En millions d’euros Cumul 2018 Cumul 2017 Variation Variation (%) Chiffre d’affaires 1 469,4 1 527,2 -57,8 -3,8 % Chiffre d’affaires (à taux de change constants) 1 469,4 1 463,2 +6,2 +0,4 % Charges d’exploitation (541,7) (532,6) -9,1 -1,7 % Charges d’exploitation (à taux de change constants) (541,7) (507,7) -34,0 -6,7 % EBITDA 927,7 994,6 -66,9 -6,7 % EBITDA (à taux de change constants) 927,7 955,5 -27,8 -2,9 % Le chiffre d’affaires publié est en repli par rapport à la même période de l’exercice précédent, en raison de la dépréciation du dollar US par rapport à 2017. À taux de change constants, la baisse des recettes périodiques et des autres revenus a été entièrement compensé par la croissance de 29,2 millions d’euros (ou de 2,1 %) du chiffre d’affaires récurrent. Les charges d’exploitation s’inscrivent en hausse de 9,1 millions d’euros en publié et de 24,3 millions d’euros à taux de change constants, en excluant les charges de restructuration de 9,7 millions d’euros au titre du programme d’optimisation en cours à l’échelle de la société. Le solde de la variation à taux de change constants reflète un accroissement des charges d’exploitation, principalement pour soutenir l’expansion de SES Networks dont le chiffre d’affaires récurrent a enregistré une croissance à deux chiffres (en glissement annuel) sur la période de neuf mois close le 30 septembre 2018. L’EBITDA du Groupe s’élève à 927,7 millions d’euros au titre des neuf premiers mois de 2018 et la marge d’EBITDA ressort à 63,1 % (65,1 % pour la même période de 2017) ou à 63,8 % en excluant les charges de restructuration mentionnées ci-dessus. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR ACTIFS CORPORELS ET INCORPORELS ET RÉSULTAT OPÉRATIONNEL En millions d’euros Cumul 2018 Cumul 2017 Variation Variation (%) Dotations aux amortissements sur actifs corporels et aux dépréciations (463,7) (488,0) +24,3 +5,0 % Dotations aux amortissements sur actifs incorporels (59,7) (58,2) -1,5 -2,7 % Dotations aux amortissements sur actifs corporels et incorporels et aux dépréciations (523,4) (546,2) +22,8 +4,2 % Dotations aux amortissements sur actifs corporels et incorporels et aux dépréciations (à taux de change constants) (523,4) (519,9) -3,5 -0,7 % Résultat opérationnel 404,3 448,4 -44,1 -9,8 % Résultat opérationnel (à taux de change constants) 404,3 435,6 -31,3 -7,2 % En publié, les dotations aux amortissements sur actifs corporels et incorporels et aux dépréciations ont diminué de 22,8 millions d’euros par rapport à la même période de l’exercice précédent qui incluait une charge de dépréciation de 38,4 millions d’euros. À taux de change constants, cet élément a compensé la hausse des dotations aux amortissements sur actifs corporels au titre des neuf premiers mois de 2018, liée à l’entrée en service de nouveaux satellites depuis le 30 septembre 2017. Le résultat opérationnel du Groupe représente une marge d’exploitation de 27,5 % (29,4 % pour la même période de 2017) ou de 28,2 % en excluant les charges de restructuration de 9,7 millions d’euros comme précisé ci-dessus. RÉSULTAT NET PART DU GROUPE En millions d’euros Cumul 2018 Cumul 2017 Variation Variation (%) Charges nettes d’intérêt et autres (134,7) (141,6) +6,9 +4,9 % Intérêts capitalisés 23,8 36,5 -12,7 -34,9 % Résultat des opérations de change (0,6) 2,9 -3,5 -118,8 % Résultat financier (111,5) (102,2) -9,3 -9,1 % Résultat avant impôt 292,8 346,2 -53,4 -15,4 % Impôt sur les sociétés – produit / (charge) 27,3 49,5 -22,2 -44,8 % Résultat après impôt 320,1 395,7 -75,6 -19,1 % Intérêts minoritaires (16,4) (1,2) -15,2 n. s. Résultat net - Part du Groupe 303,7 394,5 -90,8 -23,0 % Coupon sur les obligations hybrides (perpétuelles), net d’impôt (36,0) (36,3) +0,3 +0,8 % Résultat net ajusté - Part du Groupe 267,7 358,2 -90,5 -25,3 % Bénéfice par action de catégorie A 0,59 EUR 0,77 EUR -0,18 -23,4 % Le résultat financier ressort en baisse de 9,3 millions d’euros par rapport à la même période de l’exercice précédent, le repli des intérêts capitalisés et des gains de change nets ayant compensé la baisse des charges nettes d’intérêt. La contribution positive au titre de la charge fiscale s’explique par la comptabilisation d’un impôt différé actif exceptionnel lié au satellite GovSat-1, au premier trimestre 2018, ainsi que par le transfert de l’activité d’O3b de Jersey au Luxembourg au deuxième trimestre 2018. Le taux d’imposition effectif normalisé du Groupe s’élève à 25,6 % au titre des neuf premiers mois de 2018 (17,2 % pour la même période de 2017). La comptabilisation de l’impôt différé actif lié au satellite GovSat-1 explique l’augmentation des intérêts minoritaires, le satellite étant détenu par GovSat, un partenariat public-privé à 50/50 entre SES et l’État du Luxembourg. Par conséquent, le résultat net part du Groupe ressort à 303,7 millions d’euros (394,5 millions d’euros pour la même période de 2017), soit un bénéfice par action de 0,59 euro (0,77 euro pour la même période de 2017) après déduction du coupon présumé (net d’impôt) au titre des obligations hybrides (perpétuelles) émises par le Groupe. Financement et cash-flow Le ratio d’endettement net sur EBITDA du Groupe (sur la base d’une comptabilisation des obligations hybrides pour moitié en instruments de dette et pour l’autre moitié en instruments de fonds propres, selon la méthodologie des agences de notation) s’établit à 3,43 fois au 30 septembre 2018, contre 3,53 fois au 30 juin 2018 et 3,27 fois au 31 décembre 2017. Le ratio d’endettement net sur EBITDA devrait être inférieur à 3,30 fois à la clôture de l’exercice 2018. Sur les neuf premiers mois 2018, le cash-flow disponible avant opérations de financement s’inscrit en hausse de 29,2 % et s’établit à 593,0 millions d’euros, cela reflète la combinaison de la progression des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles et la diminution des flux de trésorerie nets absorbés par les activités d’investissement. En octobre 2018, le Groupe a remboursé un emprunt euro-obligataire de 500 millions d’euros, d’une durée de cinq ans arrivant à échéance et assorti d’un taux d’intérêt fixe de 1,875 %. Cette opération a été financée sur les ressources existantes du Groupe, dont le produit de l’émission d’un emprunt euro-obligataire d’une durée de huit ans et pour un montant de 500 millions d’euros, assorti d’un coupon annuel 1,625 %, une opération réalisée avec succès en mars 2018. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ AU TITRE DE LA PÉRIODE DE NEUF MOIS CLOSE LE 30 SEPTEMBRE En millions d’euros 2018 2017 Taux de change moyen EUR / USD 1,1979 1,1078 Chiffre d’affaires 1 469,4 1 527,2 Charges d’exploitation (541,7) (532,6) EBITDA(1) 927,7 994,6 Dotations aux amortissements sur actifs corporels et aux dépréciations (463,7) (488,0)(3) Dotations aux amortissements sur actifs incorporels (59,7) (58,2) Résultat opérationnel 404,3 448,4 Résultat financier (111,5) (102,2) Résultat avant impôt 292,8 346,2 Impôt sur les sociétés - produit / (charge) 27,3(4) 49,5 Résultat après impôt 320,1 395,7 Intérêts minoritaires (16,4)(4) (1,2) Résultat net – Part du Groupe 303,7 394,5 Bénéfice par action (en euros)(2) Actions de catégorie A 0,59 0,77 Actions de catégorie B 0,24 0,31 1) Excédent brut d’exploitation avant frais financiers, impôts, amortissements et quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence (net d’impôt) 2) Le bénéfice par action est calculé en divisant le résultat net part du Groupe, par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice, ajusté en fonction des droits économiques de chaque catégorie d’actions. Aux fins du seul calcul du bénéfice par action, le résultat net part du Groupe a été ajusté pour tenir compte du coupon présumé, net d’impôt, au titre des obligations « perpétuelles ». Le bénéfice par action après dilution ne diffère pas sensiblement du bénéfice par action avant dilution 3) Inclut une charge de dépréciation de 38,4 millions d’euros au titre du satellite AMC-9 4) Inclut la comptabilisation d’un impôt différé actif exceptionnel lié au satellite GovSat-1 (appartenant à GovSat, un partenariat public-privé à 50/50 entre SES et l’État du Luxembourg) et ayant pour conséquence l’augmentation des intérêts minoritaires Informations complémentaires : ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR VERTICALE DE MARCHÉ (EN PUBLIÉ) Chiffre d’affaires (en publié) Variation (en glissement annuel) à taux de change constants Cumul Cumul En millions d’euros T1 2018 T2 2018 T3 2018 2018 T1 2018 T2 2018 T3 2018 2018 Distribution vidéo 247,2 248,3 239,2 734,7 -4,3 % -3,1 % -5,5 % -4,3 % - Activités récurrentes 244,3 242,7 237,8 724,8 -4,2 % -4,2 % -5,8 % -4,7 % - Activités périodiques 2,9 5,6 1,4 9,9 n. s. n. s. n. s. n. s. Services vidéo 77,2 85,8 79,7 242,7 -2,0 % +9,5 % +3,1 % +3,5 % - Activités récurrentes 77,2 85,8 79,7 242,7 -2,0 % +9,5 % +3,1 % +3,5 % - Activités périodiques -- -- -- -- n. s. n. s. n. s. n. s. SES Vidéo 324,4 334,1 318,9 977,4 -3,8 % -0,2 % -3,5 % -2,5 % - Activités récurrentes 321,5 328,5 317,5 967,5 -3,6 % -1,0 % -3,8 % -2,8 % - Activités périodiques 2,9 5,6 1,4 9,9 n. s. n. s. n. s. n. s. Services aux administrations publiques 59,4 71,6 69,6 200,6 +12,0 % +26,0 % +14,3 % +17,5 % - Activités récurrentes 59,4 63,8 69,6 192,8 +13,0 % +21,7 % +28,1 % +21,0 % - Activités périodiques -- 7.8 -- 7.8 n. s. n. s. n. s. n. s. Services de données fixes 56,2 57,8 57,6 171,6 -11,1 % -7,7 % +5,6 % -4,9 % - Activités récurrentes 56,2 54,8 55,5 166,5 -6,0 % -5,3 % +1,7 % -3,3 % - Activités périodiques -- 3,0 2,1 5,1 n. s. n. s. n. s. n. s. Services de mobilité 37,4 39,8 41,6 118,8 -14,8 % +31,3 % +36,1 % +13,3 % - Activités récurrentes 37,4 39,8 41,6 118,8 +30,4 % +31,3 % +36,1 % +32,6 % - Activités périodiques -- -- -- -- n. s. n. s. n. s. n. s. SES Networks 153,0 169,2 168,8 491,0 -4,5 % +13,0 % +15,6 % +7,7 % - Activités récurrentes 153,0 158,4 166,7 478,1 +8,5 % +12,7 % +19,5 % +13,6 % - Activités périodiques -- 10,8 2,1 12,9 n. s. n. s. n. s. n. s. Sous-total 477,4 503,3 487,7 1 468,4 -4,0 % +3,9 % +2,4 % +0,7 % - Activités récurrentes 474,5 486,9 484,2 1 445,6 0,0 % +3,1 % +3,2 % +2,1 % - Activités périodiques 2,9 16,4 3,5 22,8 n. s. n. s. n. s. n. s. Autres(1) 0,2 0,5 0,3 1,0 n. s. n. s. n. s. n. s. Total Groupe 477.6 503.8 488.0 1 469.4 -4,9 % +4,0 % +2,4 % +0,4 % Le chiffre d’affaires « récurrent » est celui généré par l’activité principale de vente de capacités, ainsi que par les services et équipements associés. Ce chiffre d’affaires peut être impacté par les modifications du calendrier de lancement et par l’état de santé de la flotte. Les recettes « périodiques » correspondent aux revenus qui ne sont pas directement liés à, ou qui fausseraient les tendances de l’activité récurrente sur une base trimestrielle. Les recettes périodiques englobent la vente pure et simple de capacités, l’accélération des recettes générées par les charges utiles hébergées pendant la durée de construction, les frais de résiliation, les produits d’assurance, les contributions de missions satellitaires temporaires et d’autres postes similaires représentant un montant élevé. 1)Le poste « Autres revenus » inclut le chiffre d’affaires qui n’a pas été directement généré par SES Vidéo ou par SES Networks ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU COMPTE DE RÉSULTAT (EN PUBLIÉ) En millions d’euros T3 2017 T4 2017 T1 2018 T2 2018 T3 2018 Taux de change moyen du dollar 1,1655 1,1764 1,2221 1,2033 1,1682 Chiffre d’affaires 478,5 507,8 477,6 503,8 488,0 Charges d’exploitation (171,0) (178,2) (173,2) (187,1) (181,4) EBITDA 307,5 329,6 304,4 316,7 306,6 Marge d’EBITDA 64,3 % 64,9 % 63,7 % 62,9 % 62,8 % Dotations aux amortissements sur actifs corporels et aux dépréciations (146,0)(1) (147,0) (147,0) (156,5) (160,2) Dotations aux amortissements sur actifs incorporels (19,1) (20,4) (18,6) (21,3) (19,8) Résultat opérationnel 142,4 162,2 138,8 138,9 126,6 Marge d’exploitation 29,8 % 31,9 % 29,1 % 27,6 % 26,0 % Résultat financier (33,6) (41,1) (35,9) (39,3) (36,3) Résultat avant impôt 108,8 121,1 102,9 99,6 90,3 Charge fiscale 9,4 81,1 10,1 30,8 (13,6) Intérêts minoritaires 0,8 (0,6) (14,8) (0,9) (0,7) Résultat net – Part du Groupe 119,0 201,6 98,2 129,5 76,0 Bénéfice par action (en euros)(2) Actions de catégorie A 0,23 0,42 0,19 0,26 0,14 Actions de catégorie B 0,09 0,17 0,08 0,10 0,06 1) Dont 38,4 millions d’euros de charges de dépréciation liées à la perte d’AMC-9 2) Le bénéfice par action est calculé en divisant le résultat net, part du Groupe, par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l'exercice, ajusté en fonction des droits économiques de chaque catégorie d'actions. Aux fins du seul calcul du bénéfice par action, le résultat net part du Groupe a été ajusté pour tenir compte du coupon, net d'impôt, au titre des obligations « perpétuelles ». Le bénéfice par action après dilution ne diffère pas sensiblement du bénéfice par action avant dilution ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (À TAUX DE CHANGE CONSTANTS) En millions d’euros T3 2017 T4 2017 T1 2018 T2 2018 T3 2018 Taux de change moyen du dollar 1,1682 1,1682 1,1682 1,1682 1,1682 Chiffre d’affaires 476,6 508,5 487,2 510,7 488,0 Charges d’exploitation (170,6) (178,6) (178,2) (190,5) (181,4) EBITDA 306,0 329,9 309,0 320,2 306,6 Marge d’EBITDA 64,2 % 64,9 % 63,4 % 62,7 % 62,8 % Dotations aux amortissements sur actifs corporels (145,4) (147,5) (150,9) (159,4) (160,2) Dotations aux amortissements sur actifs incorporels (19,0) (20,4) (18,8) (21,4) (19,8) Résultat opérationnel 141,6 162,0 139,3 139,4 126,6 Marge d’exploitation 29,7 % 31,9 % 28,6 % 27,3 % 26,0 % Suivez-nous sur :

